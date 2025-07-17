Отдал приказ нанести удар "Искандером" по Одессе: заочно сообщено о подозрении российскому полковнику Ледереру, - СБУ

Служба безопасности Украины установила и заочно сообщила о подозрении полковнику ВС РФ Евгению Ледереру, который 29 апреля 2024 года отдал приказ на ракетную атаку по Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В результате удара комплекса "Искандер-М" с кассетной частью погибли восемь гражданских, среди них ребенок, еще 23 человека получили ранения. Мишенью оккупантов стала рекреационная зона города.

Ракета была выпущена из временно оккупированного поселка Новоселовское в Крыму. СБУ квалифицирует действия Ледерера как военное преступление, совершенное по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ).

Следственные действия продолжаются, злоумышленника планируют привлечь к ответственности.

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