РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10667 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы
884 10

Отдал приказ нанести удар "Искандером" по Одессе: заочно сообщено о подозрении российскому полковнику Ледереру, - СБУ

СБУ объявила подозрение полковнику РФ за ракетный удар по Одессе

Служба безопасности Украины установила и заочно сообщила о подозрении полковнику ВС РФ Евгению Ледереру, который 29 апреля 2024 года отдал приказ на ракетную атаку по Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В результате удара комплекса "Искандер-М" с кассетной частью погибли восемь гражданских, среди них ребенок, еще 23 человека получили ранения. Мишенью оккупантов стала рекреационная зона города.

Ракета была выпущена из временно оккупированного поселка Новоселовское в Крыму. СБУ квалифицирует действия Ледерера как военное преступление, совершенное по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ).

Следственные действия продолжаются, злоумышленника планируют привлечь к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Доброполью: количество погибших возросло до 4

Автор: 

обстрел (28568) Одесса (7980) Одесская область (3728) СБУ (20195) Одесский район (237)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Ліквідувати цього нациста разом з родиною.
показать весь комментарий
17.07.2025 17:18 Ответить
+4
А путіну підозру оголошували?
показать весь комментарий
17.07.2025 17:16 Ответить
+2
Лєдєрер... руський...
показать весь комментарий
17.07.2025 17:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лєдєрер... руський...
показать весь комментарий
17.07.2025 17:16 Ответить
А путіну підозру оголошували?
показать весь комментарий
17.07.2025 17:16 Ответить
Ліквідувати цього нациста разом з родиною.
показать весь комментарий
17.07.2025 17:18 Ответить
Тут крадуть мільярдами, а СБУ в слідство бавиться
показать весь комментарий
17.07.2025 17:24 Ответить
Чекаємо з дня на день,хтось молотком вдарив,або на самокаті прокатався!
показать весь комментарий
17.07.2025 17:24 Ответить
Ану, впаяйте йому років аж два, ще й умовно. Як і завжди.
показать весь комментарий
17.07.2025 17:32 Ответить
Воєнні злочини, московитів, не мають терміну давності!
Кара оркам, буде НЕВІДВОРОТНЬОЮ!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!!
показать весь комментарий
17.07.2025 17:46 Ответить
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
показать весь комментарий
17.07.2025 18:06 Ответить
Армія, мова, віра, Австрія 👆☝️
показать весь комментарий
17.07.2025 17:50 Ответить
 
 