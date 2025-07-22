Обшук у НАБУ: у будинку родичів Христенка вилучено документи з обмеженим доступом - серед них матеріали стеження і анкети детективів, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Офіс генпрокурора викрили нові факти витоку інформації з Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Під час обшуків у будинку, де мешкають родичі народного депутата ОПЗЖ Федора Христенка, знайдено документи з грифом "обмежений доступ".

Нагадаємо, що Христенку раніше оголосили підозру у держзраді - слідство вважає, що він співпрацював з ФСБ. У його будинку вилучили матеріали негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів у детективи Бюро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада хоче сьогодні підпорядкувати НАБУ генпрокурору, - Железняк









Серед знайденого - персональні дані одного з керівників управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, який, за даними СБУ, контактує з представниками РФ. Також знайдено анкету ексдетектива Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Детективи бюро перебували у службовому відрядженні на запрошення Ініціативи StAR,- НАБУ спростувало заяви СБУ про причетність детективів до втечі за кордон Боголюбова





Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом