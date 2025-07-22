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Новини Фото Обшук у НАБУ
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Обшук у НАБУ: у будинку родичів Христенка вилучено документи з обмеженим доступом - серед них матеріали стеження і анкети детективів, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Офіс генпрокурора викрили нові факти витоку інформації з Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

СБУ викрила витік даних з НАБУ

Під час обшуків у будинку, де мешкають родичі народного депутата ОПЗЖ Федора Христенка, знайдено документи з грифом "обмежений доступ".

Нагадаємо, що Христенку раніше оголосили підозру у держзраді - слідство вважає, що він співпрацював з ФСБ. У його будинку вилучили матеріали негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів у детективи Бюро.

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СБУ викрила витік даних з НАБУ
СБУ викрила витік даних з НАБУ
СБУ викрила витік даних з НАБУ
СБУ викрила витік даних з НАБУ

Серед знайденого - персональні дані одного з керівників управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, який, за даними СБУ, контактує з представниками РФ. Також знайдено анкету ексдетектива Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України.

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СБУ викрила витік даних з НАБУ
СБУ викрила витік даних з НАБУ

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Автор: 

НАБУ (5149) обшук (2004) СБУ (13150)


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Діловодство ведеться по кацапські!!!! То про яку перемогу може йти мова ?І взагалі про яку Україну може йти мова?
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22.07.2025 11:18 Відповісти
Мовнюки - фас)
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22.07.2025 11:22 Відповісти
Кацапопілараси нах😆😡
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22.07.2025 11:53 Відповісти
"Анкети" собаорю мовою. Це точно документи з української державної установи? В другій анкеті: народився в 1991 р. - служба в податковій з 2008 року до 2016 поку в цей же час закінчив в 2012 році Університет - питання чий це синок та хто його батько?
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22.07.2025 11:24 Відповісти
"...для улучшения результативности необходимо усовершенствовать карательную систему", "...не всегда своевременно проявлять свою агрессию, отчего потом чувствует себя дискомфортно"-закомплексованный сцыкливый психопат. Говно, а не человек.
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22.07.2025 11:31 Відповісти
фальшують все що можна-дуже соромно що таке знову почало відбуватися як в часи янека
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22.07.2025 11:43 Відповісти
Я не удивлюсь, если завтра и ко мне нагрянет СБУ
И найдет у меня секретные документы из НАБУ
Не нравится мне все,что происходит
Не нравится ,когда глава СБУ фоткается на фоне трупов
Когда приходят с обыском без документов из суда
Попахивает соседской страной
В которой спецы давно забыли про законы
А делают то,что скажет ХОЗЯИН
Не удивлюсь ,что скоро с обысками придут к Буданову
И тоже найдут у него секретные документы из НАБУ
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22.07.2025 11:50 Відповісти
а потім зайдуть до залужного і обьявлять його шпіоном англійських спецслужб
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22.07.2025 11:53 Відповісти
 
 