Обшук у НАБУ: у будинку родичів Христенка вилучено документи з обмеженим доступом - серед них матеріали стеження і анкети детективів, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ та Офіс генпрокурора викрили нові факти витоку інформації з Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Під час обшуків у будинку, де мешкають родичі народного депутата ОПЗЖ Федора Христенка, знайдено документи з грифом "обмежений доступ".
Нагадаємо, що Христенку раніше оголосили підозру у держзраді - слідство вважає, що він співпрацював з ФСБ. У його будинку вилучили матеріали негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів у детективи Бюро.
Серед знайденого - персональні дані одного з керівників управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, який, за даними СБУ, контактує з представниками РФ. Також знайдено анкету ексдетектива Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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И найдет у меня секретные документы из НАБУ
Не нравится мне все,что происходит
Не нравится ,когда глава СБУ фоткается на фоне трупов
Когда приходят с обыском без документов из суда
Попахивает соседской страной
В которой спецы давно забыли про законы
А делают то,что скажет ХОЗЯИН
Не удивлюсь ,что скоро с обысками придут к Буданову
И тоже найдут у него секретные документы из НАБУ