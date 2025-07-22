Обыск в НАБУ: в доме родственников Христенко изъяты документы с ограниченным доступом - среди них материалы слежки и анкеты детективов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ и Офис генпрокурора разоблачили новые факты утечки информации из Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Во время обысков в доме, где живут родственники народного депутата ОПЗЖ Федора Христенко, найдены документы с грифом "ограниченный доступ".
Напомним, что Христенко ранее объявили подозрение в госизмене - следствие считает, что он сотрудничал с ФСБ. В его доме изъяли материалы негласной слежки за фигурантами уголовных производств НАБУ, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро.
Среди найденного - персональные данные одного из руководителей управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова, который, по данным СБУ, контактирует с представителями РФ. Также найдена анкета экс-детектива Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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И найдет у меня секретные документы из НАБУ
Не нравится мне все,что происходит
Не нравится ,когда глава СБУ фоткается на фоне трупов
Когда приходят с обыском без документов из суда
Попахивает соседской страной
В которой спецы давно забыли про законы
А делают то,что скажет ХОЗЯИН
Не удивлюсь ,что скоро с обысками придут к Буданову
И тоже найдут у него секретные документы из НАБУ