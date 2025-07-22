Обыск в НАБУ: в доме родственников Христенко изъяты документы с ограниченным доступом - среди них материалы слежки и анкеты детективов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Офис генпрокурора разоблачили новые факты утечки информации из Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Во время обысков в доме, где живут родственники народного депутата ОПЗЖ Федора Христенко, найдены документы с грифом "ограниченный доступ".

Напомним, что Христенко ранее объявили подозрение в госизмене - следствие считает, что он сотрудничал с ФСБ. В его доме изъяли материалы негласной слежки за фигурантами уголовных производств НАБУ, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро.

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Среди найденного - персональные данные одного из руководителей управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова, который, по данным СБУ, контактирует с представителями РФ. Также найдена анкета экс-детектива Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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