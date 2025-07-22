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Обыск в НАБУ: в доме родственников Христенко изъяты документы с ограниченным доступом - среди них материалы слежки и анкеты детективов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Офис генпрокурора разоблачили новые факты утечки информации из Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

СБУ раскрыла утечку данных из НАБУ

Во время обысков в доме, где живут родственники народного депутата ОПЗЖ Федора Христенко, найдены документы с грифом "ограниченный доступ".

Напомним, что Христенко ранее объявили подозрение в госизмене - следствие считает, что он сотрудничал с ФСБ. В его доме изъяли материалы негласной слежки за фигурантами уголовных производств НАБУ, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро.

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СБУ раскрыла утечку данных из НАБУ
СБУ раскрыла утечку данных из НАБУ
СБУ раскрыла утечку данных из НАБУ
СБУ раскрыла утечку данных из НАБУ

Среди найденного - персональные данные одного из руководителей управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова, который, по данным СБУ, контактирует с представителями РФ. Также найдена анкета экс-детектива Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины.

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СБУ раскрыла утечку данных из НАБУ
СБУ раскрыла утечку данных из НАБУ

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Автор: 

НАБУ (4276) обыск (1919) СБУ (20213)


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Діловодство ведеться по кацапські!!!! То про яку перемогу може йти мова ?І взагалі про яку Україну може йти мова?
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22.07.2025 11:18 Ответить
Мовнюки - фас)
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22.07.2025 11:22 Ответить
Кацапопілараси нах😆😡
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22.07.2025 11:53 Ответить
"Анкети" собаорю мовою. Це точно документи з української державної установи? В другій анкеті: народився в 1991 р. - служба в податковій з 2008 року до 2016 поку в цей же час закінчив в 2012 році Університет - питання чий це синок та хто його батько?
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22.07.2025 11:24 Ответить
"...для улучшения результативности необходимо усовершенствовать карательную систему", "...не всегда своевременно проявлять свою агрессию, отчего потом чувствует себя дискомфортно"-закомплексованный сцыкливый психопат. Говно, а не человек.
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22.07.2025 11:31 Ответить
фальшують все що можна-дуже соромно що таке знову почало відбуватися як в часи янека
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22.07.2025 11:43 Ответить
Я не удивлюсь, если завтра и ко мне нагрянет СБУ
И найдет у меня секретные документы из НАБУ
Не нравится мне все,что происходит
Не нравится ,когда глава СБУ фоткается на фоне трупов
Когда приходят с обыском без документов из суда
Попахивает соседской страной
В которой спецы давно забыли про законы
А делают то,что скажет ХОЗЯИН
Не удивлюсь ,что скоро с обысками придут к Буданову
И тоже найдут у него секретные документы из НАБУ
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22.07.2025 11:50 Ответить
а потім зайдуть до залужного і обьявлять його шпіоном англійських спецслужб
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22.07.2025 11:53 Ответить
 
 