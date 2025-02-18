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С помощью дронов корректировал удары РФ: СБУ задержала "крота" в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Задержан 37-летний мобилизованный в воинскую часть в Хмельницком, который по заказу РФ корректировал ракетные удары по западному региону Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Под прицелом" врага были пункты базирования Сил обороны, а также электроподстанции и объекты "Укрзалізниці". Находясь в должности оператора беспилотных систем, "крот" использовал штатные БПЛА для отслеживания потенциальных целей.

Мужчина установил напротив узловой железнодорожной станции региона скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. Так россияне надеялись шпионить за движением военных эшелонов в направлении фронта.

Также смотрите: Передавал ФСБ данные об экс-заключенных, воюющих в Силах обороны: СБУ задержала агента РФ на Киевщине. ФОТОрепортаж

Предатель вовремя был разоблачен, задокументированы его преступления, он задержан. Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

"Оккупанты дистанционно завербовали фигуранта через запрещенную соцсеть "Вконтакте". Для коммуникации с фсб предатель использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его контактов с российской спецслужбой", - говорится в сообщении.

В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Задержан военный, который корректировал удары РФ по Хмельницкой области
Задержан военный, который корректировал удары РФ по Хмельницкой области
Задержан военный, который корректировал удары РФ по Хмельницкой области

Автор: 

СБУ (20120) Хмельницький (480) Хмельницкая область (967) Хмельницкий район (18)


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Топ комментарии
+4
навіщо їх затримувати, хоча б хтось вважає, що із смердючого щура вилупиться метелик?
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18.02.2025 13:15 Ответить
+3
на гіляку запроданця !!!!
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18.02.2025 13:14 Ответить
+2
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18.02.2025 13:11 Ответить
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18.02.2025 13:11 Ответить
на гіляку запроданця !!!!
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18.02.2025 13:14 Ответить
навіщо їх затримувати, хоча б хтось вважає, що із смердючого щура вилупиться метелик?
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18.02.2025 13:15 Ответить
Что творится с комментами под другими новостями?
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18.02.2025 13:20 Ответить
Скільки в країні зрадників.
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18.02.2025 13:24 Ответить
Звільнилась?А відповідальність в Україні є? Чи тільки для тіх на кого вкаже Дермак? . Бо саме він визначає хто зрадник, а хто патріот
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18.02.2025 13:42 Ответить
Фроле, коментуєте учителицю із сценкою побиття, але на сусідній гілці?
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18.02.2025 14:08 Ответить
Дякую. Але у чому різниця? Що там ворог , що там. Да і ЦН шось глюче
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18.02.2025 14:24 Ответить
тут ворог, а там ще потрібно розбиратись, можливо, майбутня сценаристка 95аналу?
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18.02.2025 14:30 Ответить
95 кварталу після війни не буде
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18.02.2025 15:48 Ответить
Амінь!
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18.02.2025 15:52 Ответить
Закрийти нарешті анонімні телеграм канали які ворог використовує для вербування бидла ,таке враження що це робится свідомо.
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18.02.2025 14:21 Ответить
сміфний
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18.02.2025 16:01 Ответить
...при затриманні спіткнувся і головою попав під потяг
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18.02.2025 14:48 Ответить
 
 