С помощью дронов корректировал удары РФ: СБУ задержала "крота" в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Задержан 37-летний мобилизованный в воинскую часть в Хмельницком, который по заказу РФ корректировал ракетные удары по западному региону Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Под прицелом" врага были пункты базирования Сил обороны, а также электроподстанции и объекты "Укрзалізниці". Находясь в должности оператора беспилотных систем, "крот" использовал штатные БПЛА для отслеживания потенциальных целей.

Мужчина установил напротив узловой железнодорожной станции региона скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. Так россияне надеялись шпионить за движением военных эшелонов в направлении фронта.

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Предатель вовремя был разоблачен, задокументированы его преступления, он задержан. Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

"Оккупанты дистанционно завербовали фигуранта через запрещенную соцсеть "Вконтакте". Для коммуникации с фсб предатель использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его контактов с российской спецслужбой", - говорится в сообщении.

В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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