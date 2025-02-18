Передавал ФСБ данные об экс-заключенных, воюющих в Силах обороны: СБУ задержала агента РФ на Киевщине. ФОТОрепортаж

На Киевщине задержан руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний, которого завербовала ФСБ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Фигурант "сливал" оккупантам информацию о бывших заключенных, которые сейчас воюют в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой. Больше всего врага интересовали персональные данные о лицах, которые были осуждены, даты их освобождения от наказания, а также названия воинских частей, где они выполняют боевые задачи.

Рашисты планировали использовать эту информацию для установления локаций Сил обороны и попыток вербовки украинских воинов", - говорится в сообщении.

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Для получения разведданных агент использовал свой доступ к служебной документации, которая касалась личных сведений о бывших заключенных, их характеристик и дальнейшего распределения на фронт.

Мужчина был задержан "на горячем", когда тот пытался отправить агентурный "отчет" в ФСБ.

Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

У задержанного изъято 5 мобильных телефонов и "сменные" сим-карты, которые он использовал для конспиративной связи со своим российским куратором.

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Отмечается, что в обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему агенту "эвакуацию" во временно оккупированный Луганск, откуда он приехал в Киевскую область в 2014 году.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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