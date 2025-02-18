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Передавал ФСБ данные об экс-заключенных, воюющих в Силах обороны: СБУ задержала агента РФ на Киевщине. ФОТОрепортаж

На Киевщине задержан руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний, которого завербовала ФСБ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Фигурант "сливал" оккупантам информацию о бывших заключенных, которые сейчас воюют в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой. Больше всего врага интересовали персональные данные о лицах, которые были осуждены, даты их освобождения от наказания, а также названия воинских частей, где они выполняют боевые задачи.

Рашисты планировали использовать эту информацию для установления локаций Сил обороны и попыток вербовки украинских воинов", - говорится в сообщении.

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Для получения разведданных агент использовал свой доступ к служебной документации, которая касалась личных сведений о бывших заключенных, их характеристик и дальнейшего распределения на фронт.

Мужчина был задержан "на горячем", когда тот пытался отправить агентурный "отчет" в ФСБ.

Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

У задержанного изъято 5 мобильных телефонов и "сменные" сим-карты, которые он использовал для конспиративной связи со своим российским куратором.

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Отмечается, что в обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему агенту "эвакуацию" во временно оккупированный Луганск, откуда он приехал в Киевскую область в 2014 году.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Мужчина передавал ФСБ данные об экс-осужденных, которые воюют в ВСУ
Мужчина передавал ФСБ данные об экс-осужденных, которые воюют в ВСУ
Мужчина передавал ФСБ данные об экс-осужденных, которые воюют в ВСУ

Автор: 

Киевская область (4238) СБУ (20120) заключенные (515) ВСУ (6735)


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ПірісілєнцЫ БЛД!! Чергове фуйло кацапориле!
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18.02.2025 10:11 Ответить
переселенці такі ж люди - чи тобі лише б перднути в муку?
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18.02.2025 10:16 Ответить
авжеж, в адскую муку
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18.02.2025 10:24 Ответить
Допоки їх під час війни не почнуть розстрілювати нічого не змінится ,ворог вербує бидло ,до речі ці виродки є в найвищих ешалонах влади .
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18.02.2025 10:20 Ответить
падлюка смердюча! Вбити!
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18.02.2025 10:22 Ответить
Є "веселіша" кара для цього іуди - вкинути бувшим його підопічним. Перед тим, як його знайдуть втопленим в параші, він отримає незабутні враження.
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18.02.2025 10:35 Ответить
консерва, ще з 2014-го року. Гнида, нахєра воно "переселялося"!!!
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18.02.2025 10:27 Ответить
Коли за цим прийдуть?
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18.02.2025 10:33 Ответить
****** замполітівська...
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18.02.2025 10:48 Ответить
 
 