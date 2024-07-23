"Мы не Вагнеры": Экс-заключенные, проходящие службу в 68 ОЕБр, рассказали о своей роли в армии. ВИДЕО

В рядах Сил обороны сейчас проходят службу бывшие заключенные, которые уже прошли обучение и участвуют в боевых действиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля".

Несколько осужденных, в том числе и женщина, рассказали, как они попали в армию, о прохождении службы и сохраняются ли в подразделениях с осужденными порядки, присущие местам лишения свободы.

Бывший заключенный, а ныне - военнослужащий 68 ОЕБр с позывным "Спарта" сидел за мошенничество.

Читайте: Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в войне в Украине, - NYT

"Одолжил деньги и не отдал. Отсидел один год из трех. А в целом я провел в местах лишения свободы около 12 лет жизни", - говорит он.

"Хакер" в гражданской жизни "отсидел" 16 лет за обворовывание магазинов. А свой позывной получил за то, что умеет взламывать телефоны россиян.

"Самое интересное из того, что я находил в их смартфонах - это карты, посадки, где они прячутся. Я отбывал наказание, мне оставалось три года. Меня освободили условно-досрочно. Подписал контракт, и сейчас я здесь", - добавил он.

Боец с псевдо Нимой отбыл 2 года наказания из 9, назначенных за распространение наркотических веществ.

Читайте также: Более 3 тыс. заключенных получили разрешение на мобилизацию в армию, - Минюст

"Мне 46 лет. Что мне терять? В тюрьме за 7 лет, которые мне оставались, я бы опустился до неизвестно чего. А здесь в любом случае интереснее", - объяснил он.

Также о своей мобилизации из женской колонии рассказала Ирина, которая отбывала наказание за экономическое преступление. Из девяти лет, которые назначил суд, она отбыла два, поэтому после принятия Верховной Радой закона №11079-1 решила пойти в армию.

"На следующий день после принятия закона начальник отделения во время проверки предложила желающим вступить в ряды ВСУ и написать соответствующее заявление. Из женской колонии на службу пошли самые адекватные. Это те, кто, например, поссорился с мужем, и здесь уже или он ее, или она его. Такие женщины могут получить срок до 15 лет, но это нормальные девушки или, которые вели нормальный образ жизни", - отметила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осужденные смогут мобилизоваться в ряды Нацгвардии, - Клименко