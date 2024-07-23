"Мы не Вагнеры": Экс-заключенные, проходящие службу в 68 ОЕБр, рассказали о своей роли в армии. ВИДЕО
В рядах Сил обороны сейчас проходят службу бывшие заключенные, которые уже прошли обучение и участвуют в боевых действиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля".
Несколько осужденных, в том числе и женщина, рассказали, как они попали в армию, о прохождении службы и сохраняются ли в подразделениях с осужденными порядки, присущие местам лишения свободы.
Бывший заключенный, а ныне - военнослужащий 68 ОЕБр с позывным "Спарта" сидел за мошенничество.
"Одолжил деньги и не отдал. Отсидел один год из трех. А в целом я провел в местах лишения свободы около 12 лет жизни", - говорит он.
"Хакер" в гражданской жизни "отсидел" 16 лет за обворовывание магазинов. А свой позывной получил за то, что умеет взламывать телефоны россиян.
"Самое интересное из того, что я находил в их смартфонах - это карты, посадки, где они прячутся. Я отбывал наказание, мне оставалось три года. Меня освободили условно-досрочно. Подписал контракт, и сейчас я здесь", - добавил он.
Боец с псевдо Нимой отбыл 2 года наказания из 9, назначенных за распространение наркотических веществ.
"Мне 46 лет. Что мне терять? В тюрьме за 7 лет, которые мне оставались, я бы опустился до неизвестно чего. А здесь в любом случае интереснее", - объяснил он.
Также о своей мобилизации из женской колонии рассказала Ирина, которая отбывала наказание за экономическое преступление. Из девяти лет, которые назначил суд, она отбыла два, поэтому после принятия Верховной Радой закона №11079-1 решила пойти в армию.
"На следующий день после принятия закона начальник отделения во время проверки предложила желающим вступить в ряды ВСУ и написать соответствующее заявление. Из женской колонии на службу пошли самые адекватные. Это те, кто, например, поссорился с мужем, и здесь уже или он ее, или она его. Такие женщины могут получить срок до 15 лет, но это нормальные девушки или, которые вели нормальный образ жизни", - отметила она.
Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.
Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.
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Станом на квітень 2023 року на свободі усі «торнадівці», засуджені за особливо тяжкі та тяжкі злочини. Зокрема Даніїл Ляшук загинув 01.04.2023 під Бахмутом.
Усі торнадівці звільнені з-під варти до набуття чинності у травні 2024 зазначеним у статті Законом - війна та військова необхідність у їхньому досвіді. Схема їхнього звільнення з-під варти не пов'язана із цим Законом. Плюс вони всі рвалися воювати із кацапами. Процес їхнього звільнення та залучення до ЗСУ розпочато відразу ж після початку повномасштабки.
Так само до набуття чинності цим Законом звільняли з-під варти інших бійців для служби в ЗСУ, особливо з досвідом АТО та ООС, засуджених за особливо тяжкі та тяжкі злочини, у т.ч. вбивства, розбої, вимагання.
Війна була та є потреба в них. Зокрема у Семені Семенченку, пардон, Кості Гришину, воює з 22-го, так само як і Надя Савченко, теж воює з 22-го
Щодо "торнадівців" взагалі у відкритому доступі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%C2%BB
І не треба ні мене, ні моїх близьких кудись посилати. Чогось у Вас прапорець Андорри)) не розповідайте про ВПН і старлінк.
Інша жіноча-майор міліції, вихователь у вищому міліцейському навчальному закладі, троє дітей, чоловік змився та з відстані розлучився. Намагалася влаштувати особисте життя із колегою-міліціонером, проте її батько увесь час перешкоджав та заважав, пив, *********, гульбанив, вкрай погано ставився до майбутнього зятя, увесь час ліз по п'яні у бійку. КПЗ та витверезник не допомагали. Одного разу батя по п'яні так дістав доню, що вона розломала йому об голову дерев'яну каталку на друзки. ЧМТ, кроволиви головного мозку, кома, смерть. Ст.94 КК (1960), 9 років реально... А так таки так, непогана, спокійна, вихована міліціянтка майор
«Не судіть, щоб і вас не судили,бо яким судом судите, таким будуть судити і вас; і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам». (Матвія 7:1-2).
Коли мені хтось хоче нанести тілесні ушкодження - я маю право на захист. То була виправдана самооборона, челюсть незламана.
Зауважте, я ні вас ні ваших близьких не чіпаю, а вас аж пре - когось кудись відправити.
І не перекручуйте - не втік, я вигнала. То може ви втікаєте. Боїтесь жінок.
Зауважте, ви, як слаба стать постійно на мене навішуєте ярлики, в чомусь звинувачуєте, обговорюєте щось..