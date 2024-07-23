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"Мы не Вагнеры": Экс-заключенные, проходящие службу в 68 ОЕБр, рассказали о своей роли в армии. ВИДЕО

В рядах Сил обороны сейчас проходят службу бывшие заключенные, которые уже прошли обучение и участвуют в боевых действиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля".

Несколько осужденных, в том числе и женщина, рассказали, как они попали в армию, о прохождении службы и сохраняются ли в подразделениях с осужденными порядки, присущие местам лишения свободы.

Бывший заключенный, а ныне - военнослужащий 68 ОЕБр с позывным "Спарта" сидел за мошенничество.

Читайте: Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в войне в Украине, - NYT

"Одолжил деньги и не отдал. Отсидел один год из трех. А в целом я провел в местах лишения свободы около 12 лет жизни", - говорит он.

"Хакер" в гражданской жизни "отсидел" 16 лет за обворовывание магазинов. А свой позывной получил за то, что умеет взламывать телефоны россиян.

"Самое интересное из того, что я находил в их смартфонах - это карты, посадки, где они прячутся. Я отбывал наказание, мне оставалось три года. Меня освободили условно-досрочно. Подписал контракт, и сейчас я здесь", - добавил он.

Боец с псевдо Нимой отбыл 2 года наказания из 9, назначенных за распространение наркотических веществ.

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"Мне 46 лет. Что мне терять? В тюрьме за 7 лет, которые мне оставались, я бы опустился до неизвестно чего. А здесь в любом случае интереснее", - объяснил он.

Также о своей мобилизации из женской колонии рассказала Ирина, которая отбывала наказание за экономическое преступление. Из девяти лет, которые назначил суд, она отбыла два, поэтому после принятия Верховной Радой закона №11079-1 решила пойти в армию.

"На следующий день после принятия закона начальник отделения во время проверки предложила желающим вступить в ряды ВСУ и написать соответствующее заявление. Из женской колонии на службу пошли самые адекватные. Это те, кто, например, поссорился с мужем, и здесь уже или он ее, или она его. Такие женщины могут получить срок до 15 лет, но это нормальные девушки или, которые вели нормальный образ жизни", - отметила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

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Автор: 

заключенные (511) мобилизация (2762) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+5
Дівчата що за вбивства чоловіків сидять...адекватні такі..
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23.07.2024 10:37
+3
9 років за "нетяжкий" економічний злочин? Це як? Слуги урода в такому разі підписують угоди і далі мародерять.
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23.07.2024 10:57
+3
В цивільному житті бувають різні вбивства, в тому числі і вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. А зараз ці вʼязні добровільно пішли на війну вбивати окупантів. Про їх адекватність на яку ви натякаєте, це досить спірне питання. На війні потрібно вбивати якомога більше солдат противника, і можливо вони з цим завданням будуть добре справлятися. У деяких жінок є хист до снайперської стрільби. Якщо ви проти щоб такий контингент йшов боронити Україну то ви або ваші близькі які ніколи в житті не порушували закон можете їх замінити, а вони нехай і далі сидять у вʼязниці і на них витрачаються бюджетні кошти.
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23.07.2024 11:25
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Интересно,а Абельмас из Торнадо,пошел на фронт с зоны?
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23.07.2024 10:25 Ответить
там важка стаття
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23.07.2024 10:31 Ответить
До нас присилають з декількома вбивствами.
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23.07.2024 10:33 Ответить
ну це ж незаконно
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23.07.2024 10:35 Ответить
Він сидів не за групове, а за чергове вбивство.
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23.07.2024 10:42 Ответить
може бреше
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23.07.2024 10:47 Ответить
11 липня 2022 року Шевченківський апеляційний районний суд відпустив на поруки екскомандира батальйону «Торнадо» Руслана Онищенка, якого у 2017 засуджено до 11 років позбавлення волі за особливо тяжкі та тяжкі злочини. З того часу він воює, результативно.
Станом на квітень 2023 року на свободі усі «торнадівці», засуджені за особливо тяжкі та тяжкі злочини. Зокрема Даніїл Ляшук загинув 01.04.2023 під Бахмутом.
Усі торнадівці звільнені з-під варти до набуття чинності у травні 2024 зазначеним у статті Законом - війна та військова необхідність у їхньому досвіді. Схема їхнього звільнення з-під варти не пов'язана із цим Законом. Плюс вони всі рвалися воювати із кацапами. Процес їхнього звільнення та залучення до ЗСУ розпочато відразу ж після початку повномасштабки.
Так само до набуття чинності цим Законом звільняли з-під варти інших бійців для служби в ЗСУ, особливо з досвідом АТО та ООС, засуджених за особливо тяжкі та тяжкі злочини, у т.ч. вбивства, розбої, вимагання.
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23.07.2024 11:16 Ответить
шось я відстав від життя, як це юридично оформили - "на поруки" за вбивство поліцейських? це якесь "ноу хау" зевлади?
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23.07.2024 11:40 Ответить
Схеми різні, проте законні. У випадку із Онищенко - поруки н/д, інша частина засуджених "торнадівців" та спеців, яких закрили за кримінал, теж поруки, у окремиз випадках, якщо дозволяв закон - УДО
Війна була та є потреба в них. Зокрема у Семені Семенченку, пардон, Кості Гришину, воює з 22-го, так само як і Надя Савченко, теж воює з 22-го
Щодо "торнадівців" взагалі у відкритому доступі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%C2%BB
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23.07.2024 11:44 Ответить
Де таких інтелегентів беруть? У нас тут кадри, що по п'ятнадцять років на волі за все життя були…
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23.07.2024 10:32 Ответить
Дівчата що за вбивства чоловіків сидять...адекватні такі..
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23.07.2024 10:37 Ответить
В цивільному житті бувають різні вбивства, в тому числі і вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. А зараз ці вʼязні добровільно пішли на війну вбивати окупантів. Про їх адекватність на яку ви натякаєте, це досить спірне питання. На війні потрібно вбивати якомога більше солдат противника, і можливо вони з цим завданням будуть добре справлятися. У деяких жінок є хист до снайперської стрільби. Якщо ви проти щоб такий контингент йшов боронити Україну то ви або ваші близькі які ніколи в житті не порушували закон можете їх замінити, а вони нехай і далі сидять у вʼязниці і на них витрачаються бюджетні кошти.
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23.07.2024 11:25 Ответить
Знаючи нашу владу, випустять неадекватних.

І не треба ні мене, ні моїх близьких кудись посилати. Чогось у Вас прапорець Андорри)) не розповідайте про ВПН і старлінк.
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23.07.2024 12:47 Ответить
Життя річ складна. З власного досвіду: жіночка 25 років, двоє діток - 3 роки та 1 рік, увесь день вдома із дітьми. Чоловік торгує на ринку овочі-фрукти, почав ходити наліво до подружки. Жіночка почала підозрювати, одного разу дітей залишила на сусідку, простежила за коханим - той в обідній час зайшов із шампанським до її подружки. Жіночка побігла додому, взяла кухонного ножа, повернулася до подружки (через будинок), постукала у двері. Двері відчинила подружка, у халатику на голе тіло, розчервонілася всі. Чоловік у ліжку подружки нагишом. Жіночка підбігла до чоловіка, втикнула ножа прямісінько у серце та втекла додому до дітей. Ст.94 КК (1960), 8 років позбавлення волі. Сама жіночка спокійна, приємна у спілкуванні, вихована батьками як господиня, ввічлива, після затримання тільки плакала тихенько аж до суду.
Інша жіноча-майор міліції, вихователь у вищому міліцейському навчальному закладі, троє дітей, чоловік змився та з відстані розлучився. Намагалася влаштувати особисте життя із колегою-міліціонером, проте її батько увесь час перешкоджав та заважав, пив, *********, гульбанив, вкрай погано ставився до майбутнього зятя, увесь час ліз по п'яні у бійку. КПЗ та витверезник не допомагали. Одного разу батя по п'яні так дістав доню, що вона розломала йому об голову дерев'яну каталку на друзки. ЧМТ, кроволиви головного мозку, кома, смерть. Ст.94 КК (1960), 9 років реально... А так таки так, непогана, спокійна, вихована міліціянтка майор
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23.07.2024 11:32 Ответить
Ну то мабудь довго терпіли. Й потім накопичене прорвало. Я з першим чоловіком розлучилась через те, що він спробував раз на мене руку підняти..спробував, тиждень потім батон тільки жувати міг. Потім на сина малого зовсім, руку підняв. Все...шмоття за двері, підсрачником до батьків відправила. І всі живі. Жінки дуже часто бояться залишитись сам на сам з проблемами забезпечення, засудженням оточення.
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23.07.2024 12:52 Ответить
Ви чомусь інших, яких навіть не знаєте, називаєте неадекватними і в той же час спокійно розповідаєте як ви заподіяли тілесні ушкодження своєму колишньому чоловіку. Якби в нього зламалась щелепа і він написав заяву в поліцію то вас би судили за частиною першою статті 122 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ККУ умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Карається позбавленням волі на строк до трьох років. Але ви мабуть все одно продовжували б себе вважати адекватною і засуджувати інших які опинилися в аналогічній ситуації.

«Не судіть, щоб і вас не судили,бо яким судом судите, таким будуть судити і вас; і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам». (Матвія 7:1-2).
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23.07.2024 15:16 Ответить
Не трнба Біблію з КК України змішувати. Це по-перше, а по-друге - як Ви вже любите цитувати - краще нехай мене судять 12 присяжних, ніж несуть 6 друзів. Тільки прошу, не пояснюйте мені про судову систему.

Коли мені хтось хоче нанести тілесні ушкодження - я маю право на захист. То була виправдана самооборона, челюсть незламана.
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23.07.2024 15:33 Ответить
Саме про те і мова. Ви визнаєте право на самооборону та нанесення тілесних ушкоджень під час цієї самооборони. Вам вдалось її не перевищити, але можливо якась дамочка не розрахувала сили і зламала комусь щелепу і за це пішла на зону а потім записалась до українського війська. То на підставі чого ви називаєте таких людей неадекватними. Замість того щоб відсидітися поки йде війна і майже гарантовано залишитися живими ці люди пішли на ризик для свого життя відправившись на війну. Якщо ви не в окопі то не вам судити про тих людей. А краще скажіть їм дякую що вони пішли добровольцем замість того хто штурмує р. Тису.
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23.07.2024 17:02 Ответить
До вас, мабуть тугенько доходить. Мова про вбивства. Це по-перше. По-друге - що ж ви так, віщаючи під прапором Андори мене все відправляєте на війну, чому самі змились? За ніком навіть не жінка.

Зауважте, я ні вас ні ваших близьких не чіпаю, а вас аж пре - когось кудись відправити.
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23.07.2024 17:32 Ответить
Вибачте що потурбував. Діалог вважаю вичерпаним. Вести розмову з особою яка уявлення не має про існування законів логіки, то це себе не поважати. Не дивно що від вас чоловік втік, мабуть маєте хист до деструктивного спілкування. Я краще скористаюсь порадою царя Соломон «Відійди від чоловіка нерозумного, у якого ти не помічаєш розумних уст.» Притч. 14:7. Щоб вам стало легше можете написами мені якусь дурню або в черговий раз запитати чому я в Андоррі, щоб всі знали що географію в школі ви мабуть прогулювали.
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23.07.2024 18:01 Ответить
От вас пре на кілометрові тексти. Якщо ви зі мною таки ведете розмови, то себе не поважаєте. Відсутність логіки, будь якої, у вас в наявності.

І не перекручуйте - не втік, я вигнала. То може ви втікаєте. Боїтесь жінок.

Зауважте, ви, як слаба стать постійно на мене навішуєте ярлики, в чомусь звинувачуєте, обговорюєте щось..
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23.07.2024 19:17 Ответить
вас чекають в ЗСУ. Ми вам подякуємо, якщо з вашим талантом каци лише батон жувати зможуть)
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24.07.2024 00:44 Ответить
Не посилай, і тебе не пошлють. В мене достатньо вагома причина, через яку мене в ЗСУ не візьмуть.
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24.07.2024 13:33 Ответить
Це не "перевищення необхідної оборони" - це сплановане вбивство. Це хвора людина
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23.07.2024 14:01 Ответить
ст.94 КК України (1960 року) - умисне вбивство. Так і є. У згаданих мною випадках обидві засуджені саме за умисне вбивство на грунті неприязних відносин - від 8 до 15 років позбавлення волі
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23.07.2024 14:52 Ответить
9 років за "нетяжкий" економічний злочин? Це як? Слуги урода в такому разі підписують угоди і далі мародерять.
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23.07.2024 10:57 Ответить
ета другоє
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23.07.2024 11:32 Ответить
А чому ви дивуєтесь, у нас за вбивсвто можуть натягнути умовно, а за мішок картоплі на 5 років посадити, залежить від ваших фінансів.
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23.07.2024 11:49 Ответить
 
 