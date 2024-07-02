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Более 3 тыс. заключенных получили разрешение на мобилизацию в армию, - Минюст
Около 27 тысяч заключенных потенциально могут мобилизоваться в обмен на условно-досрочное освобождение.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
По ее словам, более 3000 заключенных уже были условно-досрочно освобождены и направлены в воинские части.
Высоцкая отметила, что интерес к программе условно-досрочного освобождения для службы в армии превысил первые ожидания, и министерство может обеспечить до 5000 новобранцев.
"Много мотивов происходит от желания вернуться домой героем, а не вернуться домой из тюрьмы", - добавила заместитель министра.
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заступниця, дегенерата малюськи, висоцька, щось ти недопрацьовуєш!
За висока для нього, ця посада із столом… скалічили військовозобов'язаного..