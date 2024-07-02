РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6831 посетитель онлайн
Новости мобилизации
1 875 5

Более 3 тыс. заключенных получили разрешение на мобилизацию в армию, - Минюст

Понад 3 тисячі в’язнів отримали дозвіл на мобілізацію

Около 27 тысяч заключенных потенциально могут мобилизоваться в обмен на условно-досрочное освобождение.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, более 3000 заключенных уже были условно-досрочно освобождены и направлены в воинские части.

Высоцкая отметила, что интерес к программе условно-досрочного освобождения для службы в армии превысил первые ожидания, и министерство может обеспечить до 5000 новобранцев.

"Много мотивов происходит от желания вернуться домой героем, а не вернуться домой из тюрьмы", - добавила заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсутствие желания идти воевать может помешать мобилизации заключенных, - Минюст

Автор: 

Минюст (1756) заключенные (514) мобилизация (2807) Высоцкая Елена (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а, потрібно скільки?
заступниця, дегенерата малюськи, висоцька, щось ти недопрацьовуєш!
показать весь комментарий
02.07.2024 11:01 Ответить
Десь там на медкомісії в ТЦК, і скалічений Малюська… Він упав зі столу, коли викаблучувувся перед фотографом, сидячи на столі!!!
За висока для нього, ця посада із столом… скалічили військовозобов'язаного..
показать весь комментарий
02.07.2024 11:07 Ответить
Скільки сцикунів розвелося і те їм не те,і це їм не те!
показать весь комментарий
02.07.2024 11:29 Ответить
 
 