Более 3 тыс. заключенных получили разрешение на мобилизацию в армию, - Минюст

Около 27 тысяч заключенных потенциально могут мобилизоваться в обмен на условно-досрочное освобождение.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, более 3000 заключенных уже были условно-досрочно освобождены и направлены в воинские части.

Высоцкая отметила, что интерес к программе условно-досрочного освобождения для службы в армии превысил первые ожидания, и министерство может обеспечить до 5000 новобранцев.

"Много мотивов происходит от желания вернуться домой героем, а не вернуться домой из тюрьмы", - добавила заместитель министра.

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