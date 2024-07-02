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Новини Мобілізація
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Понад 3 тис. ув’язнених отримали дозвіл на мобілізацію до війська, - Мін’юст

Понад 3 тисячі в’язнів отримали дозвіл на мобілізацію

Близько 27 тисяч ув'язнених потенційно можуть мобілізуватися в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Про це заявила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За її словами, понад 3000 ув'язнених вже були умовно-достроково звільнені та направлені до військових частин.

Висоцька зазначила, що інтерес до програми умовно-дострокового звільнення для служби у війську перевищив перші очікування, і міністерство може забезпечити до 5000 новобранців.

"Багато мотивів походить від бажання повернутися додому героєм, а не повернутися додому з в’язниці", - додала заступниця міністра.

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Автор: 

Мін’юст (1602) в’язні (337) мобілізація (3112) Висоцька Олена (17)


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а, потрібно скільки?
заступниця, дегенерата малюськи, висоцька, щось ти недопрацьовуєш!
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02.07.2024 11:01 Відповісти
Десь там на медкомісії в ТЦК, і скалічений Малюська… Він упав зі столу, коли викаблучувувся перед фотографом, сидячи на столі!!!
За висока для нього, ця посада із столом… скалічили військовозобов'язаного..
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02.07.2024 11:07 Відповісти
Скільки сцикунів розвелося і те їм не те,і це їм не те!
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02.07.2024 11:29 Відповісти
 
 