Понад 3 тис. ув’язнених отримали дозвіл на мобілізацію до війська, - Мін’юст

Близько 27 тисяч ув'язнених потенційно можуть мобілізуватися в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Про це заявила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За її словами, понад 3000 ув'язнених вже були умовно-достроково звільнені та направлені до військових частин.

Висоцька зазначила, що інтерес до програми умовно-дострокового звільнення для служби у війську перевищив перші очікування, і міністерство може забезпечити до 5000 новобранців.

"Багато мотивів походить від бажання повернутися додому героєм, а не повернутися додому з в’язниці", - додала заступниця міністра.

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