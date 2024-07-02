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Понад 3 тис. ув’язнених отримали дозвіл на мобілізацію до війська, - Мін’юст
Близько 27 тисяч ув'язнених потенційно можуть мобілізуватися в обмін на умовно-дострокове звільнення.
Про це заявила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
За її словами, понад 3000 ув'язнених вже були умовно-достроково звільнені та направлені до військових частин.
Висоцька зазначила, що інтерес до програми умовно-дострокового звільнення для служби у війську перевищив перші очікування, і міністерство може забезпечити до 5000 новобранців.
"Багато мотивів походить від бажання повернутися додому героєм, а не повернутися додому з в’язниці", - додала заступниця міністра.
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заступниця, дегенерата малюськи, висоцька, щось ти недопрацьовуєш!
За висока для нього, ця посада із столом… скалічили військовозобов'язаного..