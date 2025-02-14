Под видом общественных активистов призывали к госперевороту в Украине: задержаны шесть приспешников РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержаны шесть вражеских приспешников, которые по заданию РФ пытались расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, в частности, они выдавали себя за активистов фейкового "народовластия" и публично призывали к свержению конституционного строя в стране.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, они отрицали вооруженную агрессию РФ и пытались искусственно дискредитировать командование Сил обороны.
Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создавали собственные неформальные объединения и движения. Их участникам обещали бронь от мобилизации и "должности" в руководстве псевдообщественных организаций.
Так, на Черниговщине задержан руководитель одного из течений фейкового "народовластия". Также нейтрализованы "филиалы" прокремлевской ячейки в Черкасской и Одесской областях.
Фигуранты не признавали украинскую государственность, органы власти и действующее законодательство. Среди прочего, злоумышленники агитировали мужчин призывного возраста уклоняться от мобилизации. Для этого предлагали военнообязанным вступать в ряды так называемого "силового блока народовластия", где им обещали выдать армейскую форму и присвоить фейковое "звание".
Чтобы публично заявить о псевдообщественном объединении, его организаторы создали свой сайт, где публиковали вражеский контент.
Также подозрение получил житель Волыни, который пытался создать в областном центре "органы самоуправления" в поддержку кремлевского режима. Для поиска единомышленников он зарегистрировал свой ютуб-канал, где призывал к захвату государственной власти в Украине.
Сообщается, что задержанным объявлено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 и ч. 2 ст. 109 (приготовление, действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
а де СБУ було, коли зеленський узурпував владу?