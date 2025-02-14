РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9270 посетителей онлайн
Новости Фото
3 489 8

Под видом общественных активистов призывали к госперевороту в Украине: задержаны шесть приспешников РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны шесть вражеских приспешников, которые по заданию РФ пытались расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, в частности, они выдавали себя за активистов фейкового "народовластия" и публично призывали к свержению конституционного строя в стране.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, они отрицали вооруженную агрессию РФ и пытались искусственно дискредитировать командование Сил обороны.

Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создавали собственные неформальные объединения и движения. Их участникам обещали бронь от мобилизации и "должности" в руководстве псевдообщественных организаций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сдавала местонахождение Нацгвардии: криворожанка приговорена к 9 годам заключения за поддержку России, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

затримано шістьох поплічників РФ

Так, на Черниговщине задержан руководитель одного из течений фейкового "народовластия". Также нейтрализованы "филиалы" прокремлевской ячейки в Черкасской и Одесской областях.

Фигуранты не признавали украинскую государственность, органы власти и действующее законодательство. Среди прочего, злоумышленники агитировали мужчин призывного возраста уклоняться от мобилизации. Для этого предлагали военнообязанным вступать в ряды так называемого "силового блока народовластия", где им обещали выдать армейскую форму и присвоить фейковое "звание".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирована агентурная группа спецслужб РФ, в состав которой входили сотрудники "Укрзалізниці" и метрополитена Киева. ФОТОрепортаж

Чтобы публично заявить о псевдообщественном объединении, его организаторы создали свой сайт, где публиковали вражеский контент.

Также подозрение получил житель Волыни, который пытался создать в областном центре "органы самоуправления" в поддержку кремлевского режима. Для поиска единомышленников он зарегистрировал свой ютуб-канал, где призывал к захвату государственной власти в Украине.

затримано шістьох поплічників РФ
затримано шістьох поплічників РФ

Сообщается, что задержанным объявлено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 и ч. 2 ст. 109 (приготовление, действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 16-летнюю агентку РФ, которая изготовила взрывчатку по заказу российских спецслужб, задержали в Житомире, - СБУ. ФОТО

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

затримано шістьох поплічників РФ
затримано шістьох поплічників РФ
затримано шістьох поплічників РФ

Автор: 

СБУ (20449) государственная измена (1629) коллаборационизм (911)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ау фсбу, повалив конституційний лад прострочений піськограй тричі ухилянт...
показать весь комментарий
14.02.2025 13:34 Ответить
А зупинена Конституція та узурпація влади сбу не цікавить?!
показать весь комментарий
14.02.2025 13:45 Ответить
так можна любого посадити хто проти зеленського
показать весь комментарий
14.02.2025 13:54 Ответить
Так і буде
показать весь комментарий
14.02.2025 14:25 Ответить
ч. 1 ст. 14, ч. 1 и ч. 2 ст. 109 (приготовление, действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); Источник: https://censor.net/ru/p3535799
================
а де СБУ було, коли зеленський узурпував владу?
показать весь комментарий
14.02.2025 14:28 Ответить
Відрижка КГБ, напхана москальською агентурою удає із себе Службу Безпеки України? Коли і як за 33 роки новітньої історії ви реально захистили безпеку України?
показать весь комментарий
14.02.2025 15:21 Ответить
Зачистка перед виборами? Думаю Тампон таки сказав - Нада, Вова, нада.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:49 Ответить
 
 