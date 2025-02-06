Сдавала местонахождение Нацгвардии: криворожанка приговорена к 9 годам заключения за поддержку России, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Суд приговорил жительницу Кривого Рога к 9 годам заключения за распространение материалов с информацией о расположении подразделений Нацгвардии и поддержке российских военных.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина, имея пророссийские взгляды, использовала запрещенную социальную сеть для публикаций материалов военного характера, в частности, о расположении подразделений Национальной гвардии Украины. В своих сообщениях она открыто поддерживала российских военных, выражая восхищение действиями оккупантов и хваля президента России.

Она была признана виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за публичные призывы к насильственной смене государственной власти, незаконное распространение сведений о воинских подразделениях Украины и отрицание вооруженной агрессии России против Украины (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 3 ст. 2-3 ст. 14).

За эту деятельность ей было назначено наказание в виде 9 лет заключения с конфискацией имущества. Злоумышленница была задержана в апреле 2023 года, а до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

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