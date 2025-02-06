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Сдавала местонахождение Нацгвардии: криворожанка приговорена к 9 годам заключения за поддержку России, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Суд приговорил жительницу Кривого Рога к 9 годам заключения за распространение материалов с информацией о расположении подразделений Нацгвардии и поддержке российских военных.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Мешканка Кривого Рогу отримала 9 років за підтримку Росії та поширення військової інформації

Как отмечается, женщина, имея пророссийские взгляды, использовала запрещенную социальную сеть для публикаций материалов военного характера, в частности, о расположении подразделений Национальной гвардии Украины. В своих сообщениях она открыто поддерживала российских военных, выражая восхищение действиями оккупантов и хваля президента России.

Мешканка Кривого Рогу отримала 9 років за підтримку Росії та поширення військової інформації

Она была признана виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за публичные призывы к насильственной смене государственной власти, незаконное распространение сведений о воинских подразделениях Украины и отрицание вооруженной агрессии России против Украины (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 3 ст. 2-3 ст. 14).

За эту деятельность ей было назначено наказание в виде 9 лет заключения с конфискацией имущества. Злоумышленница была задержана в апреле 2023 года, а до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

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Автор: 

суд (25144) государственная измена (1571) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+5
Спочатку відбивала ухилянтів на вулицях, потім стала здавати позиції ЗСУ
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06.02.2025 15:59 Ответить
+4
Матку вирізати.
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06.02.2025 15:20 Ответить
+4
Навчилась здавати позиції українських військових у своєї землячки Скумбрії?
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06.02.2025 15:44 Ответить
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Матку вирізати.
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06.02.2025 15:20 Ответить
сходи до лікаря
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06.02.2025 15:39 Ответить
З усіма любителями кацапів так треба і з тобою також. Щоб більше не плодились.
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06.02.2025 15:47 Ответить
якщо *****,то це назавжди,лікар не допоможе
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06.02.2025 16:01 Ответить
Навіщо цей бруд залишати жити в Україні?
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06.02.2025 15:22 Ответить
Свіженький уZкій на форумі. 🙂
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06.02.2025 15:45 Ответить
У "95 кварталі" брала участь !?
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06.02.2025 15:22 Ответить
А що ж ви з нею майже два роки робили?
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06.02.2025 15:27 Ответить
Напевно ж, усі докази збирали. Україна поки що не кацапія чи Білорусь, де можна підозрюваного за місяць запроторити за грати. Та й не забувайте, що суди наші під час повітряної тривоги не працюють.
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06.02.2025 17:00 Ответить
Адвокати прокурори судді займались своей безпосередней працей качали бабло. От з 15 до 9 докачали мабуть більше узкіе не далі.
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06.02.2025 18:11 Ответить
Нахера вона треба. Яка користь з неї?
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06.02.2025 15:35 Ответить
Навчилась здавати позиції українських військових у своєї землячки Скумбрії?
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06.02.2025 15:44 Ответить
До речі, у тієї скумбрії сьогодні день народження; є привід чимось привітати.
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06.02.2025 17:36 Ответить
Нехай отримає по життю те, на що заслуговує.
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06.02.2025 19:21 Ответить
Спочатку відбивала ухилянтів на вулицях, потім стала здавати позиції ЗСУ
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06.02.2025 15:59 Ответить
Пацюк жіночого роду.
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06.02.2025 16:04 Ответить
Какие глупые люди
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06.02.2025 16:26 Ответить
одного поля ягода з зєлєю
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06.02.2025 18:13 Ответить
Вдарте її палицею по підошвах ніг
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07.02.2025 07:51 Ответить
 
 