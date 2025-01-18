РУС
Ликвидирована агентурная группа спецслужб РФ, в состав которой входили сотрудники "Укрзалізниці" и метрополитена Киева. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении в государственной измене и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) двум гражданам, завербованным ФСБ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Двое граждан Украины - сотрудники "Укрзалізниці" и метрополитена в 2014 году были завербованы представителем УФСБ по Калининградской области. До 2022 года подозреваемые скрыто предоставляли ему информацию о перемещении подвижного состава поездов с грузами, представляющими интерес для РФ", - говорится в сообщении.

Ліквідовано агентурний осередок спецслужб РФ

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ они предоставляли своему куратору сведения о перемещении подразделений ВСУ, информацию о последствиях попаданий по городской инфраструктуре, а также готовились к проведению диверсионных действий по указанию ФСБ.

По результатам проведения ряда обысков правоохранители изъяли у подозреваемых арсенал оружия, патроны, взрывчатку, средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для общения с куратором.

Агенты задержаны в порядке ст. 615 УПК Украины. Во время документирования преступления также установлены факты оправдания фигурантами и их близким окружением вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Брат одного из подозреваемых задержан и уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины, матери - вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Топ комментарии
+22
В ОП загляньте!
18.01.2025 16:21 Ответить
+11
В мене просто в голову не влазить, як можна жити не просто за межами ерефії - в Україні, і одночасно вірити (судячи з написаного) що обстріли це провокація, що....і т.п. рашистська брехня, що її навіть повторяти огидно. Просто тупа огидна мразота. Погано лише те, що відсидить строк (якщо звісно самий чесний суд не обмежиться умовним терміном), вийде через хх років (а може і швидше, в нас ******* передвиборчі амністії - організують і для зрадників), і буде і далі плюндрувати Україну однією тільки власною присутністю. Не кажучи вже і про активні диверсії.
18.01.2025 16:31 Ответить
+10
Ну ось ця паскуда допомагала ворогу знищувати Україну і українців , що з цими виродками робити тільки знищувати.
18.01.2025 16:30 Ответить
В ОП загляньте!
18.01.2025 16:21 Ответить
18.01.2025 16:23 Ответить
Квартира арендна?тобто вони не кияне ?
18.01.2025 16:25 Ответить
Кияне арендують квартири в Києві і не кияне мають власні квартири в Києві. Звичайна квартира
18.01.2025 17:14 Ответить
Узкоязичне челюсть, узкоязичне палець...
Невже жодна рюзьге курва вєлікій і могучій грамотно не трібне? Бидлоєзигь, аднака: не можна жодне слово писати провельна!
18.01.2025 16:24 Ответить
Грамотність на росії завжди була головним ворогом влади. А такі от тупі створіння, ідеальний біоматеріал для виховання рабів кремля. Тому багато розмов про великий і могучий, і мало реального навчання йому - аби лише вмів рахувати до 10, та ставив підпис під контрактом на війну.
18.01.2025 16:34 Ответить
шикарні екземпляри для виявлення ворожих вогневих точок…
18.01.2025 16:26 Ответить
У вас керівник метрополітену кротяра і крадій. Але пофіг!
18.01.2025 16:26 Ответить
...у зебілів печерного кварталу керівник Зєлєнскага - дермак - кротяра і крадій.. але СБУ бакланова - пофіг..
18.01.2025 16:41 Ответить
у Києві таких *****, просто у нас окупації не було.
18.01.2025 16:26 Ответить
Ну ось ця паскуда допомагала ворогу знищувати Україну і українців , що з цими виродками робити тільки знищувати.
18.01.2025 16:30 Ответить
В мене просто в голову не влазить, як можна жити не просто за межами ерефії - в Україні, і одночасно вірити (судячи з написаного) що обстріли це провокація, що....і т.п. рашистська брехня, що її навіть повторяти огидно. Просто тупа огидна мразота. Погано лише те, що відсидить строк (якщо звісно самий чесний суд не обмежиться умовним терміном), вийде через хх років (а може і швидше, в нас ******* передвиборчі амністії - організують і для зрадників), і буде і далі плюндрувати Україну однією тільки власною присутністю. Не кажучи вже і про активні диверсії.
18.01.2025 16:31 Ответить
шуфричу дозволили депутатити, зате ловлять якихось третьосортних чепушил. але для електорату зєлєнского піде. зроблять себе ще раз
18.01.2025 16:35 Ответить
"Служілі два товаріща..."
18.01.2025 16:36 Ответить
щось придворні СБУ та ДБР активізувалися (усього лише на третьому році Великої війни, не кажучі вже про війну з 2014го)..
мабуть Зєля Підєрмачна намилилася на друге прездобольство - контрольний у голову Україні..
18.01.2025 16:38 Ответить
Так і хочеться відповісти - яка країна, такі і диверсанти! На фото - іржавий мотлох, один музейний диск від ППШ чого коштує!. не говорячи про будівельні патрони для забивання дюбелів... Сумно, але хтось отримає чергове підвищення...
18.01.2025 16:40 Ответить
Мабуть там монітор та системний блок саме цінне
18.01.2025 17:16 Ответить
Дело не в хламе и даже в повышении кому то. Да массовое предательство в стране, захлёстывает просто! И молодых валом, даже не совки с партбилетами что. Беда.
18.01.2025 23:03 Ответить
треба так - при спробі самолікведуватись, співробітники "Укрзалізниці" та метрополітену ввели усіх в оману, та наклали на собі руки.... викинулися з вікна - руки та вікна знайшли на залізничних коліях.
18.01.2025 17:02 Ответить
"Парадокса" надо бы как Лазо - в тоннеле метро повесить...
18.01.2025 17:04 Ответить
А Лєща взяли, чи він під прикриттям особисто Єрмака?
18.01.2025 17:19 Ответить
Надо чтобы ВР приняла закон о применении смертной казни во время боевых действий(Войны).Вот тогда бардак в Украине закончится точно.
18.01.2025 17:56 Ответить
А жвавіше їх можливо виявляти та ліквідовувати при опорі під час затримання?
18.01.2025 18:27 Ответить
в петлю *********!
18.01.2025 19:34 Ответить
... треба починати з самого ,,верху ,, всіх перевіряти, з баканова, наприклад.
18.01.2025 20:27 Ответить
 
 