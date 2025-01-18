Ликвидирована агентурная группа спецслужб РФ, в состав которой входили сотрудники "Укрзалізниці" и метрополитена Киева. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении в государственной измене и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) двум гражданам, завербованным ФСБ.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Двое граждан Украины - сотрудники "Укрзалізниці" и метрополитена в 2014 году были завербованы представителем УФСБ по Калининградской области. До 2022 года подозреваемые скрыто предоставляли ему информацию о перемещении подвижного состава поездов с грузами, представляющими интерес для РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ они предоставляли своему куратору сведения о перемещении подразделений ВСУ, информацию о последствиях попаданий по городской инфраструктуре, а также готовились к проведению диверсионных действий по указанию ФСБ.
По результатам проведения ряда обысков правоохранители изъяли у подозреваемых арсенал оружия, патроны, взрывчатку, средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для общения с куратором.
Агенты задержаны в порядке ст. 615 УПК Украины. Во время документирования преступления также установлены факты оправдания фигурантами и их близким окружением вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Брат одного из подозреваемых задержан и уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины, матери - вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.
В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
