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Новини Протидія терактам Завербовані агенти ФСБ
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Агент ФСБ готував теракти біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії у Хмельницькому: його засудили до 15 років, - СБУ

Агент ФСБ у Хмельницькому отримав 15 років за підготовку теракту

Російський агент, який готував теракти біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував 32-річний місцевий житель, який має судимості за крадіжки та збут наркотиків.

Під час пошуку "легких заробітків" він потрапив до уваги керівника "відділу управління ФСБ по Республіці Крим", який згодом завербував рецидивіста.

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За інструкцією російського спецслужбіста агент мав виготовити декілька саморобних вибухових пристроїв (СВП) для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" в лютому цього року, коли він проводив дорозвідку поблизу периметра військових об’єктів для закладання вибухівок.

За матеріалами справи, перед виконанням основного завдання співробітник ФСБ перевірив агента на "тестових" дорученнях, наприклад, з виявлення локацій Сил оборони у місті.

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Для цього фігурант обходив обласний центр та його околиці, де фіксував розташування військових об`єктів на телефонну камеру, а зібрані дані передавав куратору.

Під час обшуку в агента виявлено смартфон, з якого він шпигував за українськими оборонцями та контактував з ФСБ.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Автор: 

вирок (1112) СБУ (13171) теракт (1053) Хмельницький (412) Хмельницька область (1000) Хмельницький район (22)


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https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo відкривай, паскудо, двері
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25.07.2025 17:42 Відповісти
І що, навіть підзвітних фото декількох дротів у хріновій якості не буде? Щось мєльчає СБУ, вже прям розлінились, тільки тексти штампують
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25.07.2025 17:46 Відповісти
Пресонули нарколигу🤣🤣🤣
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25.07.2025 18:06 Відповісти
 
 