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Новини Фото Спроба теракту
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Жінка намагалася підірвати кафе в центрі Києва ввечері 23 липня, її затримано, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України.

Про це розповіли в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобні вибухові пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП.

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Жінка намагалася підірвати кафе в центрі Києва

Встановлено, що російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП.

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Жінка намагалася підірвати кафе в центрі Києва

Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.

Жінка намагалася підірвати кафе в центрі Києва
Жінка намагалася підірвати кафе в центрі Києва

Автор: 

Київ (19925) СБУ (13165) теракт (1052)


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Топ коментарі
+23
- Чотири роки війни, і ніби російські диверсанти в НАБУ і САП були невидимі для СБУ.
- Жінка хотіла підірвати кафе - затримали в той же день
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24.07.2025 12:55 Відповісти
+18
А где фото трупа?
И селфи Малюка с трупом?
СБУ начинает работать по лекалам ФСБ
Нам ждать взрывов домов в Киеве?
Или терактов в метро ?
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24.07.2025 12:58 Відповісти
+17
давєча, сбу дуже дуже обісралася, виконуючі хатєлки зе!шмарклі.
спалили всіх корєшєй зе!поца.
то, що робити?
вірно!
мініатюри зі спійманими терористами. 95 квартал майстер цієї справи.
шифір, стерненко.....
вже не кажу про 793 замахи на найдосвідченішого зе!гундоса.
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24.07.2025 13:02 Відповісти
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- Чотири роки війни, і ніби російські диверсанти в НАБУ і САП були невидимі для СБУ.
- Жінка хотіла підірвати кафе - затримали в той же день
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24.07.2025 12:55 Відповісти
А где фото трупа?
И селфи Малюка с трупом?
СБУ начинает работать по лекалам ФСБ
Нам ждать взрывов домов в Киеве?
Или терактов в метро ?
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24.07.2025 12:58 Відповісти
мабуть зловилась на липу що в кафе єрмак з татаровим і агрохімією будуть зустрічатись.
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24.07.2025 12:59 Відповісти
А СБУшникам стало заздрісно, що не вони
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24.07.2025 13:05 Відповісти
Підірвати кав"ярню у центрі Києва за дорученням ніби СБУ з патріотичних почутів та любові до України ??? Якась маячня. Це у кацапських спецслужб таке прикриття для завербованих йолопів???
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24.07.2025 13:01 Відповісти
тєлєграмгівно привабливіше для мух більше за липку стрічку.
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24.07.2025 13:01 Відповісти
давєча, сбу дуже дуже обісралася, виконуючі хатєлки зе!шмарклі.
спалили всіх корєшєй зе!поца.
то, що робити?
вірно!
мініатюри зі спійманими терористами. 95 квартал майстер цієї справи.
шифір, стерненко.....
вже не кажу про 793 замахи на найдосвідченішого зе!гундоса.
показати весь коментар
24.07.2025 13:02 Відповісти
СБУ пів виглядом СБУ імітувало теракт який успішно і знешкодило. Це вам не якесь-там НАБУ.
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24.07.2025 13:04 Відповісти
У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Цього достатньо !!
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24.07.2025 13:14 Відповісти
в телеграмі контакт певно так і підписався "ФСБ", але жіночка вірила що то СБУ?!
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24.07.2025 14:35 Відповісти
так розумію, кафе має бути неподалеко від антикорупційного мітингу? і наступного разу, його учасників будуть пакувати виключно з метою, перевірки наявності вибухових предметів?
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24.07.2025 13:04 Відповісти
Курва потребує повного знищення своєї гнилі ,
яке напічкане лайном
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24.07.2025 13:05 Відповісти
Чекаєм на викриття Бігуса, який пишався що "працює на СБУ".
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24.07.2025 13:08 Відповісти
А навіщо??? Ну поліцейський відділок підірвати - я це розумію. Ну машину військову спалити - теж логічно. Але це?
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24.07.2025 13:13 Відповісти
Так як це є геноцид украінського народу і не так важливо ,
хто знаходиться в тому кафе
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24.07.2025 13:16 Відповісти
******** будь що... але ж бо. кацапи нам носа втерли у патрiотичному вихованнi.
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24.07.2025 13:19 Відповісти
Шукайте зрадників у себе і в офісі зеленського- зло сидить там також
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24.07.2025 13:15 Відповісти
Щас будуть забороняти протести під цим приводом-знаєм це і проходили на майдані
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24.07.2025 13:16 Відповісти
Тодi вiйськових вже нiхто не втримае... Кiнець ерi шапiто.
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24.07.2025 13:22 Відповісти
Нарешті люди розуміють всі бутафорсько постановочні шоу сбушні...теракт *** ахахах. самі придумали самі повірили
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24.07.2025 13:56 Відповісти
Коли прем'єра спектакля ?
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24.07.2025 14:00 Відповісти
в 2019 році
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24.07.2025 14:36 Відповісти
Раньше про спектакли сбу знали в основном только те, кого трясли на бабки. Сейчас же после набу уже все в курсе их постанов. Надеюсь до взрывов домов активистов не дойдет дело, под поводом уничтожения агентов кремля
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24.07.2025 14:05 Відповісти
 
 