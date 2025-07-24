Жінка намагалася підірвати кафе в центрі Києва ввечері 23 липня, її затримано, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України.

Про це розповіли в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобні вибухові пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.



Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП.

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Встановлено, що російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП.

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Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами.



Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.



