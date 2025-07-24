Жінка намагалася підірвати кафе в центрі Києва ввечері 23 липня, її затримано, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України.
Про це розповіли в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобні вибухові пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.
Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП.
Встановлено, що російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП.
Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.
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- Жінка хотіла підірвати кафе - затримали в той же день
И селфи Малюка с трупом?
СБУ начинает работать по лекалам ФСБ
Нам ждать взрывов домов в Киеве?
Или терактов в метро ?
тєлєграмгівно привабливіше для мух більше за липку стрічку.
спалили всіх корєшєй зе!поца.
то, що робити?
вірно!
мініатюри зі спійманими терористами. 95 квартал майстер цієї справи.
шифір, стерненко.....
вже не кажу про 793 замахи на найдосвідченішого зе!гундоса.
яке напічкане лайном
хто знаходиться в тому кафе