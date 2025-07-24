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Двоє агентів ФСБ готували подвійний теракт біля обласного ТЦК у Миколаєві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві мешканці Кіровоградщини та Київщини готували подвійний вибух у Миколаєві на замовлення ФСБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Як встановило розслідування, план ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку в прифронтовому регіоні.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє агентів ФСБ, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора.

Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Після вербування його завданням було спорядити СВП та закласти їх у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини, який потрапив "на гачок" ФСБ під час пошуку "легких грошей" на телеграм-каналах.

За інструкцією куратора юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший – заклав поруч.

У цей момент співробітники СБУ затримали його "на гарячому" і тим самим зірвали плани ворога.

На місці події в агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ затримала агентів ФСБ у Миколаєві
СБУ затримала агентів ФСБ у Миколаєві
СБУ затримала агентів ФСБ у Миколаєві
СБУ затримала агентів ФСБ у Миколаєві
СБУ затримала агентів ФСБ у Миколаєві
СБУ затримала агентів ФСБ у Миколаєві

Автор: 

вибух (4569) Миколаїв (1834) Миколаївська область (2333) СБУ (13165) ФСБ (1465) Миколаївський район (102)


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Топ коментарі
+5
Модераторам треба поменше гратися в свободу слова, бо тут десяток-півтора користувачів вже відверто працюють на ворога, ************ думку, що буряти орки кацапи - не такі вже й страшні на тлі ТЦК.
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24.07.2025 10:22 Відповісти
+3
главно дєло шоб їх не позбавляли виборчих прав, бо вони ще повинні нашим дітям обрати у ВР партію "Явастуданєпасилал".
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24.07.2025 10:55 Відповісти
+2
ну так, а пластит співробітники СБУ імітують мастиркою, яку купляють на риболовному базарі.
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24.07.2025 10:59 Відповісти
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Твоє діло, тільки не ний потім, що ніхто нічого не робить
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24.07.2025 10:19 Відповісти
Модераторам треба поменше гратися в свободу слова, бо тут десяток-півтора користувачів вже відверто працюють на ворога, ************ думку, що буряти орки кацапи - не такі вже й страшні на тлі ТЦК.
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24.07.2025 10:22 Відповісти
а ти хто?
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24.07.2025 12:27 Відповісти
в кожному місті/громаді напевно має бути своя «даска пачьота»,
з фотографіями терористів..
а ще краще,
... і з вказаним місцем проживання..
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24.07.2025 10:48 Відповісти
Після виступу 'конституціоналіста' Малюка стає зрозумілим непрофесійність очільників СБУ, і що інформація від спецслужби може виявитися фейковою. Як прикро, але це реальність.
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24.07.2025 10:55 Відповісти
ну так, а пластит співробітники СБУ імітують мастиркою, яку купляють на риболовному базарі.
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24.07.2025 10:59 Відповісти
Ты лучше задай себе вопрос почему сбушники якобы "ловят" только исполнителей. А тех, кто делает и оставляет СВУ по всей стран в тайниках найти как бы удивительно это не было, не могут никак. Вот удивительно то как😃
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24.07.2025 11:54 Відповісти
тому що вони не користуються тєлєгою, і не ходять закладати СВУ.
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24.07.2025 11:57 Відповісти
Де у мене про пластид?
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24.07.2025 12:22 Відповісти
гівно на труселях підара з кіровоградщини від обсьору під час "теплого" прийому спецами Служби Божої не зімітуєш шибко
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24.07.2025 11:09 Відповісти
Якщо вас запресують у такий спосіб, лайно на ваших труселях не буде відрізнятися ні кольором, ні запахом. Хоча ви, мабуть, нікого не зраджували.
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24.07.2025 11:57 Відповісти
при фейковій виставі, як ви стверджуєте? дуже сумнівно
от тіко мені цікаво - де ви служили, шо так Службу ненавидите?
мали прецеденти та трафунки із спецами зі Служби Божої?
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24.07.2025 12:00 Відповісти
Я не стверджую, стверджуєте ви, і як я розумію, служили. То якщо ви пориєтесь в пам'яті то теж згадаєте про внутрішню брудну білизну. А я маю не трафунки і прецеденти, а знайомства. Тому я не зважаю Службу, а мені прикро, що на багатьох мундирах є плями.
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24.07.2025 12:14 Відповісти
зневажаю
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24.07.2025 12:15 Відповісти
мундирів без плям ніде взагалі не існує, таке життя, така війна
у т.ч. завдяки спецам зі Служби та їхній роботі на лбз, у тилу підарів, у нашому тилу ми воюємо та живі
не раджу отак зі старту лити бруд на Службу, негарно це, там живі люди, які це читають
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24.07.2025 12:26 Відповісти
Нема ніякої Служби Божої, окрім як у церкві. Не богохульствуй, пройдисвіт.
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24.07.2025 12:29 Відповісти
главно дєло шоб їх не позбавляли виборчих прав, бо вони ще повинні нашим дітям обрати у ВР партію "Явастуданєпасилал".
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24.07.2025 10:55 Відповісти
Ось так, Україна їх у військо забрати не може, отже вони працюють на орків.
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24.07.2025 11:03 Відповісти
реєстрація 12 травня 2025...тобі видніше, поруч же сидять
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24.07.2025 11:26 Відповісти
Якось м'яко прийняли скотів...
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24.07.2025 11:19 Відповісти
Очередной театр от СБУ. Задержали голыми руками?
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24.07.2025 11:33 Відповісти
Ну надо же им показывать что они чем-то заняты кроме как трясти на бабки офисы и заниматься полит преследованиями по наводке опы🥴
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24.07.2025 11:55 Відповісти
Кацапи вже давно б'ють по ТЦК шахедами. Нащо їм агенти ФСБ?
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24.07.2025 11:58 Відповісти
 
 