Двоє агентів ФСБ готували подвійний теракт біля обласного ТЦК у Миколаєві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві мешканці Кіровоградщини та Київщини готували подвійний вибух у Миколаєві на замовлення ФСБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Як встановило розслідування, план ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку в прифронтовому регіоні.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє агентів ФСБ, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора.

Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Після вербування його завданням було спорядити СВП та закласти їх у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини, який потрапив "на гачок" ФСБ під час пошуку "легких грошей" на телеграм-каналах.

За інструкцією куратора юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший – заклав поруч.

У цей момент співробітники СБУ затримали його "на гарячому" і тим самим зірвали плани ворога.

На місці події в агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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