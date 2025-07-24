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Новости Фото Завербованные агенты ФСБ
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Двое агентов ФСБ готовили двойной теракт возле областного ТЦК в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Николаеве жители Кировоградской и Киевской областей готовили двойной взрыв в Николаеве по заказу ФСБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установило расследование, план врага заключался в том, чтобы сначала взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) возле админздания областного ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Таким образом рашисты планировали убить максимальное количество людей, надеясь расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе.

По материалам дела, подготовкой теракта занимались двое агентов ФСБ, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

Одним из фигурантов оказался 38-летний житель Кировоградщины, который попал во внимание оккупантов, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии. После вербовки его задачей было снарядить СВУ и заложить их в тайники.

Затем российский куратор передал геолокацию тайников непосредственному исполнителю запланированного теракта. Им оказался 18-летний житель Киевской области, который попал "на крючок" ФСБ во время поиска "легких денег" на телеграм-каналах.

По инструкции куратора юноша забрал из тайников в Херсоне и Николаеве два СВУ. Один из них спрятал в мусорной урне возле николаевского ТЦК, другой - заложил рядом.

В этот момент сотрудники СБУ задержали его "на горячем" и тем самым сорвали планы врага.

На месте происшествия у агента изъят телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Другого агента задержали по месту жительства. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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СБУ задержала агентов ФСБ в Николаеве
СБУ задержала агентов ФСБ в Николаеве
СБУ задержала агентов ФСБ в Николаеве
СБУ задержала агентов ФСБ в Николаеве
СБУ задержала агентов ФСБ в Николаеве
СБУ задержала агентов ФСБ в Николаеве

Автор: 

взрыв (6857) Николаев (2176) Николаевская область (2181) СБУ (20228) ФСБ (1949) Николаевский район (94)


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Топ комментарии
+5
Модераторам треба поменше гратися в свободу слова, бо тут десяток-півтора користувачів вже відверто працюють на ворога, ************ думку, що буряти орки кацапи - не такі вже й страшні на тлі ТЦК.
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24.07.2025 10:22 Ответить
+3
главно дєло шоб їх не позбавляли виборчих прав, бо вони ще повинні нашим дітям обрати у ВР партію "Явастуданєпасилал".
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24.07.2025 10:55 Ответить
+2
ну так, а пластит співробітники СБУ імітують мастиркою, яку купляють на риболовному базарі.
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24.07.2025 10:59 Ответить
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Твоє діло, тільки не ний потім, що ніхто нічого не робить
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24.07.2025 10:19 Ответить
Модераторам треба поменше гратися в свободу слова, бо тут десяток-півтора користувачів вже відверто працюють на ворога, ************ думку, що буряти орки кацапи - не такі вже й страшні на тлі ТЦК.
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24.07.2025 10:22 Ответить
в кожному місті/громаді напевно має бути своя «даска пачьота»,
з фотографіями терористів..
а ще краще,
... і з вказаним місцем проживання..
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24.07.2025 10:48 Ответить
Після виступу 'конституціоналіста' Малюка стає зрозумілим непрофесійність очільників СБУ, і що інформація від спецслужби може виявитися фейковою. Як прикро, але це реальність.
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24.07.2025 10:55 Ответить
ну так, а пластит співробітники СБУ імітують мастиркою, яку купляють на риболовному базарі.
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24.07.2025 10:59 Ответить
Ты лучше задай себе вопрос почему сбушники якобы "ловят" только исполнителей. А тех, кто делает и оставляет СВУ по всей стран в тайниках найти как бы удивительно это не было, не могут никак. Вот удивительно то как😃
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24.07.2025 11:54 Ответить
тому що вони не користуються тєлєгою, і не ходять закладати СВУ.
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24.07.2025 11:57 Ответить
Де у мене про пластид?
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24.07.2025 12:22 Ответить
гівно на труселях підара з кіровоградщини від обсьору під час "теплого" прийому спецами Служби Божої не зімітуєш шибко
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24.07.2025 11:09 Ответить
Якщо вас запресують у такий спосіб, лайно на ваших труселях не буде відрізнятися ні кольором, ні запахом. Хоча ви, мабуть, нікого не зраджували.
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24.07.2025 11:57 Ответить
при фейковій виставі, як ви стверджуєте? дуже сумнівно
от тіко мені цікаво - де ви служили, шо так Службу ненавидите?
мали прецеденти та трафунки із спецами зі Служби Божої?
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24.07.2025 12:00 Ответить
Я не стверджую, стверджуєте ви, і як я розумію, служили. То якщо ви пориєтесь в пам'яті то теж згадаєте про внутрішню брудну білизну. А я маю не трафунки і прецеденти, а знайомства. Тому я не зважаю Службу, а мені прикро, що на багатьох мундирах є плями.
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24.07.2025 12:14 Ответить
зневажаю
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24.07.2025 12:15 Ответить
главно дєло шоб їх не позбавляли виборчих прав, бо вони ще повинні нашим дітям обрати у ВР партію "Явастуданєпасилал".
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24.07.2025 10:55 Ответить
Ось так, Україна їх у військо забрати не може, отже вони працюють на орків.
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24.07.2025 11:03 Ответить
реєстрація 12 травня 2025...тобі видніше, поруч же сидять
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24.07.2025 11:26 Ответить
Якось м'яко прийняли скотів...
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24.07.2025 11:19 Ответить
Очередной театр от СБУ. Задержали голыми руками?
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24.07.2025 11:33 Ответить
Ну надо же им показывать что они чем-то заняты кроме как трясти на бабки офисы и заниматься полит преследованиями по наводке опы🥴
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24.07.2025 11:55 Ответить
Кацапи вже давно б'ють по ТЦК шахедами. Нащо їм агенти ФСБ?
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24.07.2025 11:58 Ответить
 
 