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Новини Фото Протидія терактам Завербовані агенти ФСБ
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Експоліціянт з Донецька створив мережу схронів з вибухівкою для терактів на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України російського агента, який готував серію терактів на Дніпропетровщині.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисника затримали на центральному вокзалі у Києві, звідки він намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в Росію.

Фігурантом виявився завербований ФСБ 63-річний ексміліціонер з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину.

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Агент ФСБ готував теракти на Дніпропетровщині: деталі СБУ
Агент ФСБ готував теракти на Дніпропетровщині: деталі СБУ

За інструкцією російських спецслужбістів він підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську.

ФСБ планувала передати координати цих тайників потенційним виконавцям терактів.

Агент ФСБ готував теракти на Дніпропетровщині: деталі СБУ
Агент ФСБ готував теракти на Дніпропетровщині: деталі СБУ

За матеріалами справи, зрадник облаштовував схрони біля покинутих будівель та місцевих кладовищ. Крім СВП він залишав у схованках також замасковані в пакети з-під соку сім-карти й телефони для агентурного зв’язку.

Військова контррозвідка СБУ задокументувала кожен епізод підривної діяльності фігуранта і затримала його на фінальному етапі спецоперації. У затриманого вилучено російський паспорт, виданий йому у 2024 році.

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Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Агент ФСБ готував теракти на Дніпропетровщині: деталі СБУ
Агент ФСБ готував теракти на Дніпропетровщині: деталі СБУ

Автор: 

зброя (7649) СБУ (13158) теракт (1051) Дніпропетровська область (4044)


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90% мусорів непотрібна чепуха, АІ повністю замінює керування та превентивні дії. Потрібні лише адміністратори (незалежні шерифи, яких вибирає громада на постійні основі) та силове виконання, все. А то вони присягу давали, на передку 5% пацанів з поліції, уся інша чепуха або таким займається, або кришуванням наркобізенсу або мутками з кацапами.
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23.07.2025 14:22 Відповісти
Ага, на виклик до тебе ШІ приїде, що ти мелиш? 99% усіх зрадників як раз не мають відношення до правоохоронних органів)) у правоохоронних органів найнижчий відсоток зрадників, якщо взяти по професіям!)
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23.07.2025 15:02 Відповісти
бачите?
малюк не тільки замовлення зе!гніди виконує!
малюк, ще відбитих малороських пенсів, що несповна розуму, виловлює.
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23.07.2025 14:23 Відповісти
та взагалі не дивуюсь мусора це перші зрадники
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23.07.2025 14:34 Відповісти
Не буває "ексміліціонерів", як і ексГБшників - там мозку немає, там тільки жага до влади над людьми і грошей. І досвід амністії авакяна нам показав - це не нормальні люди, для них не існує ні державних інтересів, ні інтересів пересічних громадян. Це реальна склизька і страшна хвороба суспільства, така собі пліснява, що знищує той організм, в якому вона розвиваєтья. Ця знищує Україну.
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23.07.2025 14:55 Відповісти
 
 