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Новости Попытка теракта
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Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева вечером 23 июля, она задержана, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для совершения преступления она планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женщина собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе. Ее задержала СБУ. ФОТО

Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева

Установлено, что российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание СБУ. Служба безопасности устанавливает, каким образом фигурантка получила СВУ.

Смотрите: Двое агентов ФСБ готовили двойной теракт возле областного ТЦК в Николаеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева

Задокументировано, что она получила от российского куратора геолокацию места спланированного взрыва, где должна была оставить взрывчатку. У фигурантки изъят телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами.

Сейчас решается вопрос о квалификации ее действий.

Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева
Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева

Автор: 

Киев (25910) СБУ (20228) теракт (2339)


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Топ комментарии
+23
- Чотири роки війни, і ніби російські диверсанти в НАБУ і САП були невидимі для СБУ.
- Жінка хотіла підірвати кафе - затримали в той же день
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24.07.2025 12:55 Ответить
+17
А где фото трупа?
И селфи Малюка с трупом?
СБУ начинает работать по лекалам ФСБ
Нам ждать взрывов домов в Киеве?
Или терактов в метро ?
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24.07.2025 12:58 Ответить
+16
давєча, сбу дуже дуже обісралася, виконуючі хатєлки зе!шмарклі.
спалили всіх корєшєй зе!поца.
то, що робити?
вірно!
мініатюри зі спійманими терористами. 95 квартал майстер цієї справи.
шифір, стерненко.....
вже не кажу про 793 замахи на найдосвідченішого зе!гундоса.
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24.07.2025 13:02 Ответить
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- Чотири роки війни, і ніби російські диверсанти в НАБУ і САП були невидимі для СБУ.
- Жінка хотіла підірвати кафе - затримали в той же день
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24.07.2025 12:55 Ответить
А где фото трупа?
И селфи Малюка с трупом?
СБУ начинает работать по лекалам ФСБ
Нам ждать взрывов домов в Киеве?
Или терактов в метро ?
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24.07.2025 12:58 Ответить
мабуть зловилась на липу що в кафе єрмак з татаровим і агрохімією будуть зустрічатись.
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24.07.2025 12:59 Ответить
А СБУшникам стало заздрісно, що не вони
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24.07.2025 13:05 Ответить
Підірвати кав"ярню у центрі Києва за дорученням ніби СБУ з патріотичних почутів та любові до України ??? Якась маячня. Це у кацапських спецслужб таке прикриття для завербованих йолопів???
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24.07.2025 13:01 Ответить
тєлєграмгівно привабливіше для мух більше за липку стрічку.
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24.07.2025 13:01 Ответить
давєча, сбу дуже дуже обісралася, виконуючі хатєлки зе!шмарклі.
спалили всіх корєшєй зе!поца.
то, що робити?
вірно!
мініатюри зі спійманими терористами. 95 квартал майстер цієї справи.
шифір, стерненко.....
вже не кажу про 793 замахи на найдосвідченішого зе!гундоса.
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24.07.2025 13:02 Ответить
СБУ пів виглядом СБУ імітувало теракт який успішно і знешкодило. Це вам не якесь-там НАБУ.
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24.07.2025 13:04 Ответить
У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Цього достатньо !!
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24.07.2025 13:14 Ответить
в телеграмі контакт певно так і підписався "ФСБ", але жіночка вірила що то СБУ?!
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24.07.2025 14:35 Ответить
так розумію, кафе має бути неподалеко від антикорупційного мітингу? і наступного разу, його учасників будуть пакувати виключно з метою, перевірки наявності вибухових предметів?
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24.07.2025 13:04 Ответить
Курва потребує повного знищення своєї гнилі ,
яке напічкане лайном
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24.07.2025 13:05 Ответить
Чекаєм на викриття Бігуса, який пишався що "працює на СБУ".
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24.07.2025 13:08 Ответить
А навіщо??? Ну поліцейський відділок підірвати - я це розумію. Ну машину військову спалити - теж логічно. Але це?
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24.07.2025 13:13 Ответить
Так як це є геноцид украінського народу і не так важливо ,
хто знаходиться в тому кафе
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24.07.2025 13:16 Ответить
******** будь що... але ж бо. кацапи нам носа втерли у патрiотичному вихованнi.
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24.07.2025 13:19 Ответить
Шукайте зрадників у себе і в офісі зеленського- зло сидить там також
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24.07.2025 13:15 Ответить
Щас будуть забороняти протести під цим приводом-знаєм це і проходили на майдані
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24.07.2025 13:16 Ответить
Тодi вiйськових вже нiхто не втримае... Кiнець ерi шапiто.
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24.07.2025 13:22 Ответить
Нарешті люди розуміють всі бутафорсько постановочні шоу сбушні...теракт *** ахахах. самі придумали самі повірили
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24.07.2025 13:56 Ответить
Коли прем'єра спектакля ?
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24.07.2025 14:00 Ответить
Раньше про спектакли сбу знали в основном только те, кого трясли на бабки. Сейчас же после набу уже все в курсе их постанов. Надеюсь до взрывов домов активистов не дойдет дело, под поводом уничтожения агентов кремля
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24.07.2025 14:05 Ответить
 
 