Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева вечером 23 июля, она задержана, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины.
Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, для совершения преступления она планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей.
Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВУ.
Установлено, что российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание СБУ. Служба безопасности устанавливает, каким образом фигурантка получила СВУ.
Задокументировано, что она получила от российского куратора геолокацию места спланированного взрыва, где должна была оставить взрывчатку. У фигурантки изъят телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами.
Сейчас решается вопрос о квалификации ее действий.
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- Жінка хотіла підірвати кафе - затримали в той же день
И селфи Малюка с трупом?
СБУ начинает работать по лекалам ФСБ
Нам ждать взрывов домов в Киеве?
Или терактов в метро ?
тєлєграмгівно привабливіше для мух більше за липку стрічку.
спалили всіх корєшєй зе!поца.
то, що робити?
вірно!
мініатюри зі спійманими терористами. 95 квартал майстер цієї справи.
шифір, стерненко.....
вже не кажу про 793 замахи на найдосвідченішого зе!гундоса.
яке напічкане лайном
хто знаходиться в тому кафе