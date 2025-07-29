Агента ФСБ РФ, який наводив російські авіаатаки по штабах Сил оборони, засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

Учасник агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки України нейтралізувала влітку 2024 року на півночі та сході України, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді кіберфахівці СБУ затримали трьох російських агентів, які коригували ракетно-бомбові удари по Києву, Харкову та Чернігову. Серед основних цілей ворога були штаби Сил оборони.

Навесні цього року один із затриманих уже отримав реальний термін покарання і відбуває його у виправній колонії суворого режиму.

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Наразі тюремний строк одержав ще один учасник агентурної групи ФСБ. Ним виявився 40-річний працівник пилорами з Чернігова, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі заробітки" на Телеграм-каналах.

Після вербування він отримав завдання від куратора, який керував усім ворожим осередком. За дорученням російського спецслужбіста агент стежив за локаціями підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території Києва та Чернігова.

Для цього фігурант "прочісував" вулиці столиці та прикордонного міста, де фотографував військові об’єкти на телефонну камеру та позначав їхні координати на гугл-картах.

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Кіберфахівці СБУ встановили, що після кожної розвідвилазки агент формував "звіт" та надсилав куратору в анонімному чаті месенджера.

Служба безпеки затримала фігуранта "на гарячому", коли він намагався сфотографувати один з режимних об’єктів Сил оборони.

У зловмисника вилучено телефон, який він використовував для збору розвідданих та конспіративних контактів з ФСБ.

За матеріалами кіберфахівців та слідчих Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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