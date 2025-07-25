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Новини Завербовані агенти ФСБ
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Наводив ворожі ракети на полігони з бійцями ЗСУ на Одещині: судитимуть військовослужбовця, - ДБР

Викрито чергового зрадника

З початку 2025 року військовослужбовець збирав інформацію та через знайомого за кордоном зливав ФСБ дані про дислокацію навчальних полігонів на Одещині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Також зазначається, що чоловік передавав ворогу дані з роз'ясненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають. Життя побратимів він оцінював від 3 тисяч гривень за кожну "наводку".

Правоохоронці викрили та затримали зрадника у березні 2025 року, тим самим запобігли майбутньому обстрілові полігону з військовослужбовцями. Наразі фігурант обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

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Автор: 

ФСБ (1467) державна зрада (1739) ДБР (3654)


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Шкода що нема розстрілів для таких тварюк.
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25.07.2025 12:27 Відповісти
 
 