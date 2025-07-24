Дезертира, який закликав до повалення конституційного ладу, засуджено до 6 років ув’язнення, - ДБР

Менський районний суд Чернігівської області призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна військовослужбовцю, який публічно закликав до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Суд визнав його винним у дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України), а також у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України).

У квітні 2024 року військовий самовільно залишив місце служби в Чернігівській області. Згодом він почав записувати й публікувати в соцмережах відеозвернення, в яких виправдовував власну втечу та закликав інших військовослужбовців наслідувати його приклад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дезертирство під ключ за 60 тис. грн": судитимуть подружжя, яке влаштувало "сімейний бізнес", - ДБР. ФОТО

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що окремі з цих відео містили публічні заклики до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом.

Після втечі чоловік переховувався у Хмельницькій області. У будинку, де він мешкав, облаштував спеціальну схованку, щоб уникнути можливих візитів правоохоронців. Проте працівники ДБР точно встановили його місце перебування, викрили та затримали.