Дезертира, який закликав до повалення конституційного ладу, засуджено до 6 років ув’язнення, - ДБР
Менський районний суд Чернігівської області призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна військовослужбовцю, який публічно закликав до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Суд визнав його винним у дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України), а також у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України).
У квітні 2024 року військовий самовільно залишив місце служби в Чернігівській області. Згодом він почав записувати й публікувати в соцмережах відеозвернення, в яких виправдовував власну втечу та закликав інших військовослужбовців наслідувати його приклад.
Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що окремі з цих відео містили публічні заклики до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом.
Після втечі чоловік переховувався у Хмельницькій області. У будинку, де він мешкав, облаштував спеціальну схованку, щоб уникнути можливих візитів правоохоронців. Проте працівники ДБР точно встановили його місце перебування, викрили та затримали.
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По друге: ти сам зі своєю злочинною бандою порушив неодноразово Конституцію України і за це маєш відповідати
По третє: ти узурпував за допомогою Єрмака, Татарова та інших... владу в Україні
По четверте: ти державний злочинець, бо спотворив, порушив баланс гілок влади
Висновок: Закрий рота і тікай, бо раніше чи пізніше будеш відповідати за всі ці злочини!!!