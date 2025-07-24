УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15322 відвідувача онлайн
Новини Вироки за державну зраду
1 544 15

Дезертира, який закликав до повалення конституційного ладу, засуджено до 6 років ув’язнення, - ДБР

Дезертир отримав 6 років ув’язнення за заклики проти України

Менський районний суд Чернігівської області призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна військовослужбовцю, який публічно закликав до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Суд визнав його винним у дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України), а також у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України).

У квітні 2024 року військовий самовільно залишив місце служби в Чернігівській області. Згодом він почав записувати й публікувати в соцмережах відеозвернення, в яких виправдовував власну втечу та закликав інших військовослужбовців наслідувати його приклад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дезертирство під ключ за 60 тис. грн": судитимуть подружжя, яке влаштувало "сімейний бізнес", - ДБР. ФОТО

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що окремі з цих відео містили публічні заклики до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом.

Після втечі чоловік переховувався у Хмельницькій області. У будинку, де він мешкав, облаштував спеціальну схованку, щоб уникнути можливих візитів правоохоронців. Проте працівники ДБР точно встановили його місце перебування, викрили та затримали.

Автор: 

державна зрада (1737) дезертирство (300) ДБР (3651) СЗЧ (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Квартальный лад священен и неприкосновенен.
показати весь коментар
24.07.2025 15:32 Відповісти
+8
Богом даний порядок
показати весь коментар
24.07.2025 15:34 Відповісти
+8
Повалення кого, конституційного ладу? Яка конституція уже при ЗЄлі, терміни виборів порушені, верхню раду слуг вибрано з порушенням Конституції, стан війни не введено при широкомаштабній агресії. Що ***** ці кончені недооргани порушення прав і свобод українців пришили цій людині? Правильно він вчинив, досить терпіти знущання над Україною зеленою бандою кремля!
показати весь коментар
24.07.2025 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Квартальный лад священен и неприкосновенен.
показати весь коментар
24.07.2025 15:32 Відповісти
Богом даний порядок
показати весь коментар
24.07.2025 15:34 Відповісти
Лише 6 років !!!!??? Двічі злочинцю !!!! Корупція нас таки знищить.
показати весь коментар
24.07.2025 15:43 Відповісти
Повалення кого, конституційного ладу? Яка конституція уже при ЗЄлі, терміни виборів порушені, верхню раду слуг вибрано з порушенням Конституції, стан війни не введено при широкомаштабній агресії. Що ***** ці кончені недооргани порушення прав і свобод українців пришили цій людині? Правильно він вчинив, досить терпіти знущання над Україною зеленою бандою кремля!
показати весь коментар
24.07.2025 15:43 Відповісти
юра навасамі і йорген шорт, дайте посилання на інфу, як ваші родичі героїчно захищають Україну. Ми ж, українці маємо знати ваших-наших героїв, це і наше право.
показати весь коментар
24.07.2025 15:50 Відповісти
Конституція на пауза як її можна повалити?
показати весь коментар
24.07.2025 15:55 Відповісти
По перше: ти Зеленський - брехливий, непорядний зрадник (спочатку свого поплічника Баканова покарай)
По друге: ти сам зі своєю злочинною бандою порушив неодноразово Конституцію України і за це маєш відповідати
По третє: ти узурпував за допомогою Єрмака, Татарова та інших... владу в Україні
По четверте: ти державний злочинець, бо спотворив, порушив баланс гілок влади

Висновок: Закрий рота і тікай, бо раніше чи пізніше будеш відповідати за всі ці злочини!!!
показати весь коментар
24.07.2025 15:58 Відповісти
Я вже думав одного відомого колишнього коміка затримали через той закон...
показати весь коментар
24.07.2025 15:59 Відповісти
Можливо , цей пан хотів конкретного персонажа повалити , а не весь неконституційний лад ?
показати весь коментар
24.07.2025 16:03 Відповісти
А у нас конституційний чи все ж таки антиконституційний лад, впроваджений зеленським?
показати весь коментар
24.07.2025 16:07 Відповісти
На свʼяте замахнувся, на зєліне царювання, таким пощади не буде. Це вам не яйця по 17, які можуть спокійно скалити зуби на лазурних берегах.
показати весь коментар
24.07.2025 16:08 Відповісти
Как удобно про конституцию вспоминать когда касается что-то большое и тяжелое твоей жопы лично
показати весь коментар
24.07.2025 16:12 Відповісти
Після закінчення 5 річного терміну, зебіл мав піти у відставку, а на його місце мав прийти ВО президента - спікер ради, якого при бажанні більшість ВР може легко змінювати. Натомість, зе тупо порушив Конституцію, ще й вигадав казки про продовження терміну повноважень.
показати весь коментар
24.07.2025 16:21 Відповісти
Цікава ідея; цей спікер на в о президента не тягне. Його обрали спікером, бо не було людини, схожої на Чарлі Чапліна або Луї де Фюнеса. Про таких Мартін Борман сказав:"Ні в які ворота не влізе."
показати весь коментар
24.07.2025 16:42 Відповісти
 
 