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Новости Приговоры за государственную измену
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Дезертир, призывавший к свержению конституционного строя, приговорен к 6 годам лишения свободы, - ГБР

Дезертир получил 6 лет тюремного заключения за призывы против Украины.

Менский районный суд Черниговской области назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества военнослужащему, который публично призывал к свержению конституционного строя насильственным путем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины), а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины).

В апреле 2024 года военный самовольно оставил место службы в Черниговской области. Впоследствии он начал записывать и публиковать в соцсетях видеообращения, в которых оправдывал собственный побег и призвал других военнослужащих последовать его примеру.

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Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные из этих видео содержали публичные призывы к свержению конституционного строя насильственным путем.

После побега мужчина скрывался в Хмельницкой области. В доме, где он жил, обустроил специальный тайник, чтобы избежать возможных визитов правоохранителей. Но работники ГБР точно установили его местонахождение, разоблачили и задержали.

Автор: 

государственная измена (1591) дезертирство (336) ГБР (3131) СОЧ (85)


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Топ комментарии
+15
Квартальный лад священен и неприкосновенен.
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24.07.2025 15:32 Ответить
+13
Повалення кого, конституційного ладу? Яка конституція уже при ЗЄлі, терміни виборів порушені, верхню раду слуг вибрано з порушенням Конституції, стан війни не введено при широкомаштабній агресії. Що ***** ці кончені недооргани порушення прав і свобод українців пришили цій людині? Правильно він вчинив, досить терпіти знущання над Україною зеленою бандою кремля!
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24.07.2025 15:43 Ответить
+8
Богом даний порядок
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24.07.2025 15:34 Ответить
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Квартальный лад священен и неприкосновенен.
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24.07.2025 15:32 Ответить
Богом даний порядок
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24.07.2025 15:34 Ответить
Лише 6 років !!!!??? Двічі злочинцю !!!! Корупція нас таки знищить.
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24.07.2025 15:43 Ответить
Повалення кого, конституційного ладу? Яка конституція уже при ЗЄлі, терміни виборів порушені, верхню раду слуг вибрано з порушенням Конституції, стан війни не введено при широкомаштабній агресії. Що ***** ці кончені недооргани порушення прав і свобод українців пришили цій людині? Правильно він вчинив, досить терпіти знущання над Україною зеленою бандою кремля!
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24.07.2025 15:43 Ответить
Як тут без кремлядського тролика обійтись? Ніяк.
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24.07.2025 17:22 Ответить
юра навасамі і йорген шорт, дайте посилання на інфу, як ваші родичі героїчно захищають Україну. Ми ж, українці маємо знати ваших-наших героїв, це і наше право.
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24.07.2025 15:50 Ответить
Конституція на пауза як її можна повалити?
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24.07.2025 15:55 Ответить
По перше: ти Зеленський - брехливий, непорядний зрадник (спочатку свого поплічника Баканова покарай)
По друге: ти сам зі своєю злочинною бандою порушив неодноразово Конституцію України і за це маєш відповідати
По третє: ти узурпував за допомогою Єрмака, Татарова та інших... владу в Україні
По четверте: ти державний злочинець, бо спотворив, порушив баланс гілок влади

Висновок: Закрий рота і тікай, бо раніше чи пізніше будеш відповідати за всі ці злочини!!!
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24.07.2025 15:58 Ответить
Я вже думав одного відомого колишнього коміка затримали через той закон...
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24.07.2025 15:59 Ответить
Можливо , цей пан хотів конкретного персонажа повалити , а не весь неконституційний лад ?
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24.07.2025 16:03 Ответить
А у нас конституційний чи все ж таки антиконституційний лад, впроваджений зеленським?
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24.07.2025 16:07 Ответить
На свʼяте замахнувся, на зєліне царювання, таким пощади не буде. Це вам не яйця по 17, які можуть спокійно скалити зуби на лазурних берегах.
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24.07.2025 16:08 Ответить
Как удобно про конституцию вспоминать когда касается что-то большое и тяжелое твоей жопы лично
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24.07.2025 16:12 Ответить
Після закінчення 5 річного терміну, зебіл мав піти у відставку, а на його місце мав прийти ВО президента - спікер ради, якого при бажанні більшість ВР може легко змінювати. Натомість, зе тупо порушив Конституцію, ще й вигадав казки про продовження терміну повноважень.
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24.07.2025 16:21 Ответить
Цікава ідея; цей спікер на в о президента не тягне. Його обрали спікером, бо не було людини, схожої на Чарлі Чапліна або Луї де Фюнеса. Про таких Мартін Борман сказав:"Ні в які ворота не влізе."
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24.07.2025 16:42 Ответить
Так можна іншого спікера обрати, хоч Порошенка
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24.07.2025 16:49 Ответить
Впевнений, що військовий бажає саме повернення Україні конституційного ладу, що є поваленим узурпатором влади - В.Зеленським.
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24.07.2025 17:13 Ответить
 
 