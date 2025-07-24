Дезертир, призывавший к свержению конституционного строя, приговорен к 6 годам лишения свободы, - ГБР
Менский районный суд Черниговской области назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества военнослужащему, который публично призывал к свержению конституционного строя насильственным путем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины), а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины).
В апреле 2024 года военный самовольно оставил место службы в Черниговской области. Впоследствии он начал записывать и публиковать в соцсетях видеообращения, в которых оправдывал собственный побег и призвал других военнослужащих последовать его примеру.
Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные из этих видео содержали публичные призывы к свержению конституционного строя насильственным путем.
После побега мужчина скрывался в Хмельницкой области. В доме, где он жил, обустроил специальный тайник, чтобы избежать возможных визитов правоохранителей. Но работники ГБР точно установили его местонахождение, разоблачили и задержали.
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По друге: ти сам зі своєю злочинною бандою порушив неодноразово Конституцію України і за це маєш відповідати
По третє: ти узурпував за допомогою Єрмака, Татарова та інших... владу в Україні
По четверте: ти державний злочинець, бо спотворив, порушив баланс гілок влади
Висновок: Закрий рота і тікай, бо раніше чи пізніше будеш відповідати за всі ці злочини!!!
, хоч Порошенка