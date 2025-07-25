Наводил вражеские ракеты на полигоны с бойцами ВСУ в Одесской области: будут судить военнослужащего, - ГБР

С начала 2025 года военнослужащий собирал информацию и через знакомого за рубежом сливал ФСБ данные о дислокации учебных полигонов в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также отмечается, что мужчина передавал врагу данные с разъяснением координат военного полигона и количества военнослужащих, которые на нем находятся. Жизнь собратьев он оценивал от 3 тысяч гривен за каждую "наводку".

Правоохранители разоблачили и задержали предателя в марте 2025 года, тем самым предотвратить будущий обстрел полигона с военнослужащими. Сейчас фигурант обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

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