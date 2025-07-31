УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10533 відвідувача онлайн
Новини Завербовані агенти ФСБ
1 292 5

СБУ затримала агента ФСБ, який зливав координати енергооб’єктів Харкова

Викрито чергового агента ФСБ

У Харкові Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав дані енергетичних об’єктів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами спецоперації в обласному центрі затримано агента ФСБ, який на замовлення ворога збирав координати військових, електро- і теплогенеруючих об’єктів міста.

За наявною інформацією, рашисти збиралися використати інформацію від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.

Як встановило розслідування, замовлення окупантів виконував 34-річний експрацівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність.

фсб дистанційно завербувала його через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків" і запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агент РФ у Повітряних силах готував удари ворога по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000, його затримано, - СБУ

Головним завданням агента був збір координат. Серед іншого, він намагався розвідати геолокації мобільних вогневих груп ППО, які захищають високовольтні трансформаторні підстанції Харкова, а також координати модульних котелень та когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ.

Додатково коригувальник намагався виявити пункти дислокації ТЦК. Для цього він під час побутових розмов випитував адреси військкоматів у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, а потім фотографував ці будівлі.

За матеріалами справи, агент координував свою підривну діяльність із діючим співробітником ФСБ, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

Співробітники спецслужби задокументували дії ворога та провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів. На фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агента ФСБ РФ, який наводив російські авіаатаки по штабах Сил оборони, засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

При обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13191) Харків (5823) Харківська область (1386) Харківський район (482)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В шахту його уран видобувати. СБУ молодці.
показати весь коментар
31.07.2025 11:04 Відповісти
Dmitriy, тобі доведеться досить довго перебувати в черзі для того, щоби працевлаштуватися на роботу на українську уранову шахту.
показати весь коментар
31.07.2025 11:36 Відповісти
Нехай не хвилюється, убивця Українців, стефанчуки+зеленський, відпустять його, як і беркутню, руками «доброчесних» портновських у мантіях!! Жодних ДІЄВИХ змін стефанчуки+зеленський, за чотири роки, так і не внесли до Законодавства щодо посилення покарання за такі злочини, під час дії Особливо періоду, від слова,ЗОВСІМ!!
Вороги Українців, з урядового кварталу, захищають убивць Українців!
показати весь коментар
31.07.2025 11:20 Відповісти
Прив'язати до стовпа на вулиці Харкова. Хай подивиться як його любить народ (як робили з нашими в Донецьку).
показати весь коментар
31.07.2025 11:33 Відповісти
Яка ментальна прірва між зрадником України і
Левком Лук'яненком (РІК СВОБОДИ
Левко Лук'яненко) **********, збірка 1977_N09_201
Eлектронна бiбліотека української діаспори в Америці: www.biblioteka.us
показати весь коментар
31.07.2025 11:39 Відповісти
 
 