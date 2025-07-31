СБУ затримала агента ФСБ, який зливав координати енергооб’єктів Харкова

У Харкові Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав дані енергетичних об’єктів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами спецоперації в обласному центрі затримано агента ФСБ, який на замовлення ворога збирав координати військових, електро- і теплогенеруючих об’єктів міста.

За наявною інформацією, рашисти збиралися використати інформацію від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.

Як встановило розслідування, замовлення окупантів виконував 34-річний експрацівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність.

фсб дистанційно завербувала його через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків" і запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

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Головним завданням агента був збір координат. Серед іншого, він намагався розвідати геолокації мобільних вогневих груп ППО, які захищають високовольтні трансформаторні підстанції Харкова, а також координати модульних котелень та когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ.

Додатково коригувальник намагався виявити пункти дислокації ТЦК. Для цього він під час побутових розмов випитував адреси військкоматів у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, а потім фотографував ці будівлі.

За матеріалами справи, агент координував свою підривну діяльність із діючим співробітником ФСБ, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

Співробітники спецслужби задокументували дії ворога та провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів. На фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано.

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При обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.