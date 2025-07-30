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Новини Шпигунство на користь РФ Завербовані агенти ФСБ
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Агент РФ у Повітряних силах готував удари ворога по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000, його затримано, - СБУ

СБУ затримала російського агента у Повітряних силах

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила військовослужбовця Повітряних сил України. Він готував удари по аеродромах базування винищувачів F-16 та Mirage 2000.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Агентом ГРУ РФ виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агента ФСБ РФ, який наводив російські авіаатаки по штабах Сил оборони, засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак рф по об’єктах військово-повітряних сил.

Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.

Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26-річний мобілізований коригував удари РФ та готував "прориви" окупантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару "в обхід" захисту відповідних військових об’єктів.

По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати "нову порцію" інформації.

Також читайте: Агента ФСБ РФ, який наводив російські авіаатаки по штабах Сил оборони, засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

авіація (4234) СБУ (13186) шпигунство (1041) державна зрада (1743) Повітряні сили (2895)


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Топ коментарі
+15
Капець яка гнида😡😡😡
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30.07.2025 15:25 Відповісти
+14
За логікоюЗе-дебіла, треба розформувати Повітряні Сили України...
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30.07.2025 15:30 Відповісти
+11
там різні, як і всюди
є нормальні, є патріоти
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30.07.2025 15:34 Відповісти
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Капець яка гнида😡😡😡
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30.07.2025 15:25 Відповісти
після міндича ви ще вірите в СБУ?

.
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30.07.2025 15:32 Відповісти
там різні, як і всюди
є нормальні, є патріоти
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30.07.2025 15:34 Відповісти
Згоден, не можна всіх дорівнювати до зрадників
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30.07.2025 15:37 Відповісти
100%
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30.07.2025 15:46 Відповісти
чого варте СБУ показав НАБУ-гейт - обісрались !

.
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30.07.2025 15:50 Відповісти
Не СБУ, а зелена влада. СБУ - інструмент. І то - не вся служба божа.
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30.07.2025 15:53 Відповісти
Так. Вірю.
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30.07.2025 16:25 Відповісти
хз, у Штатах та Ізраїлі усіх спеців зранку до ночі на поліграфах мордують (у вільний від несення служби час), дає певний результат
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30.07.2025 15:30 Відповісти
той поліграф до жопи. З таким самим успіхом можна перевіряти співробітників на брехню за допомогою кришталевої кулі з крамниці езотеричних товарів. Що та куля, що той поліграф - розраховані на лохів.
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30.07.2025 16:20 Відповісти
За логікоюЗе-дебіла, треба розформувати Повітряні Сили України...
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30.07.2025 15:30 Відповісти
+💯 👍🏿!
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30.07.2025 15:33 Відповісти
Там логикой не пахнет. Четкая политическая целесообразность. Но все збс.
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30.07.2025 15:37 Відповісти
і цєлєсообразністю не пахне.

пахне смаленою ЗЄліною шкурою

.
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30.07.2025 15:52 Відповісти
супер
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30.07.2025 15:33 Відповісти
А ти таки да - ******** на всю свою безтолковку.
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30.07.2025 15:40 Відповісти
Ну, ще можна зрозуміти дебільну частину з молоді яки намагаються заробити на наркоту, однак зрозуміти військового який розуміє до чого може привести його вчинок, зрозуміти не можливо.
Може зеки допоможуть йому зрозуміти що він заслужив по поняттям, а не по закону
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30.07.2025 15:35 Відповісти
зрадники завжди були, є та будуть
гірка правда життя
мотиви самі різні, у т.ч. навіть неймовірні
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30.07.2025 15:44 Відповісти
Пздц скільки непоправної шкоди воно нанесло. Здогадуюсь що воно причасне і до втрат наших літаків. І чому СБУ не перевіряє хоча б тих хто працює на важливих направленнях і об'єктах нашої оборони
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30.07.2025 15:36 Відповісти
Якщо це не помилка, то наша контррозвідка спрацювала вчасно і вдало, виявивши надзвичайно небезпечного крота у наших ПС.
Інформація, яку імовірно міг зливати ворогу цей офіцер-зрадник, він же льотчик-інструктор ПС, є смертельно небезпечною загрозою для ПС України.
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30.07.2025 15:37 Відповісти
"Агентом ГРУ РФ виявився льотчик-інструктор, майор" - це свідчить про те, що це ше з старої плісняви - совково-кацапский ідейний кадр, що ВСЕ своє нікчемне життя жив серед нас і люто ненавидів ВСЕ, що відбувалось в Україні! Це ж не прищавий школьник чи якась розумово-відстала сцикуха, що хотіла там щось, ні - це справжній ворог, ідейний, що "за руЗьку ідею" готовий був навіть загинути. Шкода, що у нас таких не вбивають, а віддають потім на обмін. Я б таких просто знищував, ще б до і без обнародування. А чутки щоб інтенсивно розповсюджувались, як...чутки.
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30.07.2025 15:38 Відповісти
Не здивуюся, якщо інтерв'ю з ним ми побачимо невдовзі на каналі Золкіна, де він буде з цинічною посмішкою на морді розповідати, як сумує за срср, що у нього мама/папа росіянка/нин, що він захоплюється ****** і хоче жити на болотах.
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30.07.2025 15:49 Відповісти
Мабуть із тих, хто сциконув свого часу с*баться ще в 90-х зі Скатінова в групі зрадників, яку організував начальник штабу. Вже після поділу армії під час навчальних польотів майже ескадра з полку злетіли і взяли курс на рашу.
Але я про інше. "Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна" - яке, нафіг, довічне? Офіцер, діючий військовий, зрада під час військового стану. Та досить вже цих бірюльок: внесіть поправки до ККУ з однозначною санкцією статті - розстріл! А не ще воно за наші податки до кінця віку буде чалитися.
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30.07.2025 15:54 Відповісти
Ніззя. Еуропа цього не переживе. І грошей більше не дасть
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30.07.2025 16:12 Відповісти
По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Ніфіга собі скільки він встиг передати! Сподіваюся, що хоч не встиг ВСЕ злити.
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30.07.2025 15:44 Відповісти
Есть в ВС Миг-29, Су-27 и Су-25, так шо не все. Но как-то не успокаивает.
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30.07.2025 15:53 Відповісти
Тільки F-16, Mirage 2000 та Су-24 можуть бути носіями крилатих ракет. Так що грав він по-крупному, на дрібниці не розмінювався.
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30.07.2025 15:59 Відповісти
Ну і звідки таке лайно тільки береться?
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30.07.2025 15:50 Відповісти
Цілий майор зрадив Україну - шо тут скажеш - вони скрізь
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30.07.2025 15:55 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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30.07.2025 16:32 Відповісти
Просто заслуговує на пожиттєве із конфіскацією усього майна.
Нехай його діточки подякують тату.
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30.07.2025 16:45 Відповісти
так, це гнида!!! А причину аварії під час тренувального польоту, в якій загинув Джус, вже визначили? Бо вже дуже підозрілою була
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30.07.2025 16:59 Відповісти
 
 