Агент РФ у Повітряних силах готував удари ворога по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000, його затримано, - СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила військовослужбовця Повітряних сил України. Він готував удари по аеродромах базування винищувачів F-16 та Mirage 2000.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Агентом ГРУ РФ виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань.

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По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак рф по об’єктах військово-повітряних сил.

Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.

Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

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Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару "в обхід" захисту відповідних військових об’єктів.

По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати "нову порцію" інформації.

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Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.