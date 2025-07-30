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Новости Шпионаж в пользу РФ Завербованные агенты ФСБ
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Агент РФ в Воздушных силах готовил удары врага по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000, он задержан, - СБУ

СБУ задержала российского агента в Воздушных силах

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила военнослужащего Воздушных сил Украины. Он готовил удары по аэродромам базирования истребителей F-16 и Mirage 2000.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Агентом ГРУ РФ оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько вражеских задач.

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Во-первых, он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак РФ по объектам военно-воздушных сил.

В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.

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Кроме того, чтобы обеспечить успешность вражеского удара, фигурант подготовил и передал оккупантам аналитическую справку относительно необходимой, по его мнению, тактики задачи комбинированных ударов. Это должно было позволить рашистам нанести удар "в обход" защиты соответствующих военных объектов.

Во-вторых, агент передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.

Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать "новую порцию" информации.

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Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

авиация (2895) СБУ (20249) шпионаж (1436) государственная измена (1597) Воздушные силы (2555)


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Капець яка гнида😡😡😡
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30.07.2025 15:25 Ответить
після міндича ви ще вірите в СБУ?

.
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30.07.2025 15:32 Ответить
там різні, як і всюди
є нормальні, є патріоти
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30.07.2025 15:34 Ответить
Згоден, не можна всіх дорівнювати до зрадників
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30.07.2025 15:37 Ответить
хз, у Штатах та Ізраїлі усіх спеців зранку до ночі на поліграфах мордують (у вільний від несення служби час), дає певний результат
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30.07.2025 15:30 Ответить
За логікоюЗе-дебіла, треба розформувати Повітряні Сили України...
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30.07.2025 15:30 Ответить
+💯 👍🏿!
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30.07.2025 15:33 Ответить
Там логикой не пахнет. Четкая политическая целесообразность. Но все збс.
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30.07.2025 15:37 Ответить
супер
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30.07.2025 15:33 Ответить
Знову СБУ обідило кацапського шниря. А може він на Міндіча докази збирав?
Жах що робиться...
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30.07.2025 15:35 Ответить
А ти таки да - ******** на всю свою безтолковку.
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30.07.2025 15:40 Ответить
Ну, ще можна зрозуміти дебільну частину з молоді яки намагаються заробити на наркоту, однак зрозуміти військового який розуміє до чого може привести його вчинок, зрозуміти не можливо.
Може зеки допоможуть йому зрозуміти що він заслужив по поняттям, а не по закону
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30.07.2025 15:35 Ответить
Пздц скільки непоправної шкоди воно нанесло. Здогадуюсь що воно причасне і до втрат наших літаків. І чому СБУ не перевіряє хоча б тих хто працює на важливих направленнях і об'єктах нашої оборони
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30.07.2025 15:36 Ответить
Якщо це не помилка, то наша контррозвідка спрацювала вчасно і вдало, виявивши надзвичайно небезпечного крота у наших ПС.
Інформація, яку імовірно міг зливати ворогу цей офіцер-зрадник, він же льотчик-інструктор ПС, є смертельно небезпечною загрозою для ПС України.
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30.07.2025 15:37 Ответить
"Агентом ГРУ РФ виявився льотчик-інструктор, майор" - це свідчить про те, що це ше з старої плісняви - совково-кацапский ідейний кадр, що ВСЕ своє нікчемне життя жив серед нас і люто ненавидів ВСЕ, що відбувалось в Україні! Це ж не прищавий школьник чи якась розумово-відстала сцикуха, що хотіла там щось, ні - це справжній ворог, ідейний, що "за руЗьку ідею" готовий був навіть загинути. Шкода, що у нас таких не вбивають, а віддають потім на обмін. Я б таких просто знищував, ще б до і без обнародування. А чутки щоб інтенсивно розповсюджувались, як...чутки.
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30.07.2025 15:38 Ответить
 
 