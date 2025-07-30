Агент РФ в Воздушных силах готовил удары врага по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000, он задержан, - СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила военнослужащего Воздушных сил Украины. Он готовил удары по аэродромам базирования истребителей F-16 и Mirage 2000.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Агентом ГРУ РФ оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.
Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько вражеских задач.
Во-первых, он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак РФ по объектам военно-воздушных сил.
В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.
Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.
Кроме того, чтобы обеспечить успешность вражеского удара, фигурант подготовил и передал оккупантам аналитическую справку относительно необходимой, по его мнению, тактики задачи комбинированных ударов. Это должно было позволить рашистам нанести удар "в обход" защиты соответствующих военных объектов.
Во-вторых, агент передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.
Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать "новую порцию" информации.
Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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є нормальні, є патріоти
Жах що робиться...
Може зеки допоможуть йому зрозуміти що він заслужив по поняттям, а не по закону
Інформація, яку імовірно міг зливати ворогу цей офіцер-зрадник, він же льотчик-інструктор ПС, є смертельно небезпечною загрозою для ПС України.