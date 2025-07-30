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26-летний мобилизованный корректировал удары РФ и готовил "прорывы" оккупантов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В одном из боевых подразделений Сил обороны на Харьковщине разоблачен агент ФСБ России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 26-летнем мобилизованном, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".

Мобилизованный корректировал удары по Силам обороны в Харьковской области

"Агент согласился на сотрудничество с врагом, поскольку искал средства, чтобы покрыть свои долги за азартные игры. Как установило расследование, фигурант наводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, которое сдерживает наступление рашистов в районе Большого Бурлука. После корректировки вражеских атак фигурант заблаговременно выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами", - говорится в сообщении.

Во время таких "выходов за периметр" мужчина дополнительно собирал для ФСБ данные о дислокации расположенных рядом воинских частей Сил обороны.

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Российские оккупанты рассчитывали, что предоставленные агентом сведения можно будет использовать для подготовки так называемых "прорывов" вглубь территории Украины.

Агента РФ задержала военная контрразведка СБУ "на горячем", когда он с помощью телефона фиксировал локацию украинских защитников возле передовой.

Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Мобилизованный корректировал удары по Силам обороны в Харьковской области
Мобилизованный корректировал удары по Силам обороны в Харьковской области
Мобилизованный корректировал удары по Силам обороны в Харьковской области

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"Также Служба безопасности установила личность российского куратора этого агента. Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник фсб рф Супруненко Алексей Леонидович, 20.08.1978 г.р. Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но изменил присяге и перешел на сторону врага. Кроме того, СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов перемещения украинских войск на соответствующем участке фронта", - отметили там.

СБУ сообщила агенту РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Также подозрение в государственной измене получил куратор этого агента от фсб.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Агента ФСБ РФ, который наводил российские авиаатаки по штабам Сил обороны, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Автор: 

СБУ (20249) корректировщик (93) Харьковская область (1362)


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Топ комментарии
+7
Коли Зеля з його 0Пою і Малюком закриють ці казино, реклама яких вже дістала?! Вони знають скільки військових присіли на це лайно?! Там нема рашистського сліду?! Чи вони лише Шабуніна з НАБУ і САП кошмарити можуть?!
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30.07.2025 10:14 Ответить
+6
Нащо блюрити зображення і переписку, яка вже була відправлена ФСБ або розвідці русні?
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30.07.2025 10:12 Ответить
+6
бо все, що сбу, це державна таємниця.
тому сбу може знімати серіали про що завгодно.
про стерненка, про філіімонова, про якогось міршавого ворюжку, що з переляку вкрав пару млн.
але ж, не дай бог про міндіча......
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30.07.2025 10:15 Ответить
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Цікаво, до лав збройних сил він вступив сам чи його бусифікували?
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30.07.2025 10:10 Ответить
У тексті-"мобілізований"
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30.07.2025 10:13 Ответить
Користь від Тєлєграм є лише для Банкової і кацапів. Шкоди ж воно завдає незрівняно більшої. Коли це зло буде забанене?
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30.07.2025 10:12 Ответить
Ну ти сам написав кому користь, так навіщо завдавати дурне питання
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30.07.2025 10:33 Ответить
Це риторичне питання. Для привернення уваои до проблеми
Риторичне питання - це стилістична фігура, яка використовується для підсилення виразності мовлення, а не для отримання відповіді. Зазвичай, це питання, на яке відповідь або очевидна, або взагалі не потрібна, оскільки вона вже міститься в самому питанні або випливає з контексту. Риторичні питання використовуються для привернення уваги, створення емоційного ефекту, або для висловлення певної думки чи переконання.
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30.07.2025 10:43 Ответить
Не лише їм. Ви спочатку рівноцінний аналог створить, совки.
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30.07.2025 10:49 Ответить
До чого тут "совки", "чи створіть аналог"? Є маса інших, правдивих джерел інформації, в тому числі і зарубіжних. Я рлзумію, щоВам зручно, бо у Вас є розумова самоцензура. Але більшість - це і є ті совки, які вірять всьому написаному, як тілівізору. І те, що Україні від Тєлєграму більше шкоди - факт.
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30.07.2025 10:59 Ответить
Це не допоможе. Оскільки святе місце пустим не буває, відразу з'явится десяток аналогів. Треба забанити інтернет повністю і відновити друг газети "Правда" замість нього. От тоді заживем.
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30.07.2025 11:32 Ответить
Нащо блюрити зображення і переписку, яка вже була відправлена ФСБ або розвідці русні?
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30.07.2025 10:12 Ответить
бо все, що сбу, це державна таємниця.
тому сбу може знімати серіали про що завгодно.
про стерненка, про філіімонова, про якогось міршавого ворюжку, що з переляку вкрав пару млн.
але ж, не дай бог про міндіча......
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30.07.2025 10:15 Ответить
Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

цей покидьок відкрито перейшов на бік ворога!
а, скільки кегебешних кротів залишилось в сбу? сидять керують, чекають свого часу.
але, сбу нема коли. сбу стерненка та філімонова "охороняє".
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30.07.2025 10:13 Ответить
Коли Зеля з його 0Пою і Малюком закриють ці казино, реклама яких вже дістала?! Вони знають скільки військових присіли на це лайно?! Там нема рашистського сліду?! Чи вони лише Шабуніна з НАБУ і САП кошмарити можуть?!
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30.07.2025 10:14 Ответить
Таке падло придатне виключно для розмінування.
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30.07.2025 10:18 Ответить
вбити зрадника треба за це,
це вбивство, що він скоїв
скількох він убив російськими руками
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30.07.2025 10:23 Ответить
Гарна байка від фсбу щоб виправдати свою диверсійну бездіяльність під час війни до справжніх ворожих диверсантів, які очолюють весь держапарат України, засіли в самому фсбу і збройних силах України на найвищих посадах
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30.07.2025 10:24 Ответить
Мабуть МОЗ зараз не працює, а відпочиває після втечі
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30.07.2025 10:36 Ответить
Мозок
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30.07.2025 10:37 Ответить
Спочатку пускають в військо а потім ловлять
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30.07.2025 10:43 Ответить
От тому тилових крис потрібно відправляти на передову.
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30.07.2025 10:54 Ответить
Не мобілізованого, а бусифікованого. І тоді одразу все стає на свої місця.
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30.07.2025 11:05 Ответить
цікавий нюанс щодо азартних ігор
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30.07.2025 11:14 Ответить
 
 