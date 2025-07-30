26-летний мобилизованный корректировал удары РФ и готовил "прорывы" оккупантов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В одном из боевых подразделений Сил обороны на Харьковщине разоблачен агент ФСБ России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 26-летнем мобилизованном, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".

"Агент согласился на сотрудничество с врагом, поскольку искал средства, чтобы покрыть свои долги за азартные игры. Как установило расследование, фигурант наводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, которое сдерживает наступление рашистов в районе Большого Бурлука. После корректировки вражеских атак фигурант заблаговременно выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами", - говорится в сообщении.

Во время таких "выходов за периметр" мужчина дополнительно собирал для ФСБ данные о дислокации расположенных рядом воинских частей Сил обороны.

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Российские оккупанты рассчитывали, что предоставленные агентом сведения можно будет использовать для подготовки так называемых "прорывов" вглубь территории Украины.

Агента РФ задержала военная контрразведка СБУ "на горячем", когда он с помощью телефона фиксировал локацию украинских защитников возле передовой.

Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.







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"Также Служба безопасности установила личность российского куратора этого агента. Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник фсб рф Супруненко Алексей Леонидович, 20.08.1978 г.р. Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но изменил присяге и перешел на сторону врага. Кроме того, СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов перемещения украинских войск на соответствующем участке фронта", - отметили там.

СБУ сообщила агенту РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Также подозрение в государственной измене получил куратор этого агента от фсб.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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