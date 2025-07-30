26-летний мобилизованный корректировал удары РФ и готовил "прорывы" оккупантов, - СБУ. ФОТОрепортаж
В одном из боевых подразделений Сил обороны на Харьковщине разоблачен агент ФСБ России.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 26-летнем мобилизованном, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".
"Агент согласился на сотрудничество с врагом, поскольку искал средства, чтобы покрыть свои долги за азартные игры. Как установило расследование, фигурант наводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, которое сдерживает наступление рашистов в районе Большого Бурлука. После корректировки вражеских атак фигурант заблаговременно выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами", - говорится в сообщении.
Во время таких "выходов за периметр" мужчина дополнительно собирал для ФСБ данные о дислокации расположенных рядом воинских частей Сил обороны.
Российские оккупанты рассчитывали, что предоставленные агентом сведения можно будет использовать для подготовки так называемых "прорывов" вглубь территории Украины.
Агента РФ задержала военная контрразведка СБУ "на горячем", когда он с помощью телефона фиксировал локацию украинских защитников возле передовой.
Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
"Также Служба безопасности установила личность российского куратора этого агента. Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник фсб рф Супруненко Алексей Леонидович, 20.08.1978 г.р. Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но изменил присяге и перешел на сторону врага. Кроме того, СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов перемещения украинских войск на соответствующем участке фронта", - отметили там.
СБУ сообщила агенту РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Также подозрение в государственной измене получил куратор этого агента от фсб.
Задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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тому сбу може знімати серіали про що завгодно.
про стерненка, про філіімонова, про якогось міршавого ворюжку, що з переляку вкрав пару млн.
але ж, не дай бог про міндіча......
цей покидьок відкрито перейшов на бік ворога!
а, скільки кегебешних кротів залишилось в сбу? сидять керують, чекають свого часу.
але, сбу нема коли. сбу стерненка та філімонова "охороняє".
це вбивство, що він скоїв
скількох він убив російськими руками