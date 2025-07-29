СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по обеспечению безопасности в Деснянском районе Киева: будут проверять документы и автомобили. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Деснянского района Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

Как отмечается, основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

По данным СБУ, во время мероприятий по безопасности правоохранители:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;

будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.