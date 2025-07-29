СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по обеспечению безопасности в Деснянском районе Киева: будут проверять документы и автомобили. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Деснянского района Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области
Как отмечается, основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.
По данным СБУ, во время мероприятий по безопасности правоохранители:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
- будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения.
Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
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Громадянам треба уважно прочитати 57 Статтю Конституції України.👈
Цікаво, а ракетного обстрілу мабуть по своїм агентам лапті не планують?
Кажу: - Що ви чіпляєтесь до перехожих? Підіть у мерію - мер, заступник, керівники комунальних закладів - латентні "любітєли русского міра", в минулому - члени "партії райнів" або ухилянти !
Відповідь: - Ну, ви нам не вказуйте, що нам робити.
Тут підходить жіночка і каже:
- У мене два сина на фронті, а накачані бички, ось там у кафе, на "Лексусас" кожного дня п*ють пів дня каву...
Щось буркнули у відповідь і пішли....
Хіба СБУ, прокуратура, поліція, ТЦК, податківці цього не бачуть ???
Може з Києва відправити бригаду до Одеси ???
Але бригаду відправляйте, нехай хоч трохи розштурхають це корупційне болото
безпекові заходи СБУ - які створюють небезпеку громадянам , а не шпигунам;
сервісна служба підтримки - після якої люди потрапляють в лікарні;
досвідчений ЛідОр - який веде країну в світле майбутнє...