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Новости Фото Меры безопасности СБУ
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СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по обеспечению безопасности в Деснянском районе Киева: будут проверять документы и автомобили. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Деснянского района Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

Как отмечается, основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

меры безопасности в Киеве

По данным СБУ, во время мероприятий по безопасности правоохранители:

  • проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
  • будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Автор: 

Киев (25926) проверка (821) СБУ (20244)


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Топ комментарии
+15
У Покровську не хочуть провести безпекові зазоди?
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29.07.2025 08:55 Ответить
+15
На Грушевського перевірили будівлю? Велику білу з гербом там багато агентів і ворогів.
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29.07.2025 08:56 Ответить
+10
Мене колись зупинила така "бригада"... Почали задавати якісь дурні питання...
Кажу: - Що ви чіпляєтесь до перехожих? Підіть у мерію - мер, заступник, керівники комунальних закладів - латентні "любітєли русского міра", в минулому - члени "партії райнів" або ухилянти !
Відповідь: - Ну, ви нам не вказуйте, що нам робити.
Тут підходить жіночка і каже:
- У мене два сина на фронті, а накачані бички, ось там у кафе, на "Лексусас" кожного дня п*ють пів дня каву...
Щось буркнули у відповідь і пішли....
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29.07.2025 09:02 Ответить
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Шукають російських агентів з російськими паспортами.
Громадянам треба уважно прочитати 57 Статтю Конституції України.👈
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29.07.2025 08:53 Ответить
а до чого тут 57 стаття Конституції? що саме в ній не так, і як саме вона пов'язана з першим твоїм тезисом?
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29.07.2025 09:30 Ответить
З першим мабуть ніяк. А ось якщо якийсь мусорок почне вішати якусь лапшу на вуха, що у нього є якийсь указ, приказ, постанова, секретний приказ , щоб перевірити докумети - ось тоді читай і використовуй 57 Ст Конституції, щоб не бути лохом
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29.07.2025 09:44 Ответить
Ця стаття працює не для всіх. Потрібно або самому бути хорошим юристом, або користуватися послугами хорошого (і дорогого) юриста.
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29.07.2025 10:05 Ответить
Вони дивляться не волочитися за кимось парашут
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29.07.2025 09:32 Ответить
У Покровську не хочуть провести безпекові зазоди?
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29.07.2025 08:55 Ответить
ти в ще спитав чи не хочуть вони в Бахмуті провести
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29.07.2025 09:32 Ответить
Як в пісні....хотять лі ці війни, запитайте ви у .....
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29.07.2025 09:35 Ответить
На Грушевського перевірили будівлю? Велику білу з гербом там багато агентів і ворогів.
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29.07.2025 08:56 Ответить
У Києві на Виставці на усіх будівлях висить символіка ссср. Це законно?
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29.07.2025 09:02 Ответить
Якщо висіть, значить комусь це потрібно, мабуть по ночам мастурбують
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29.07.2025 09:37 Ответить
Путіну потрібно, щоб не забували, що сталіца родіни украінцев в масквє.
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29.07.2025 09:40 Ответить
якщо починати перевірку законності то з самого закону про декомунізацію,а саме з присутності великої гербової печатки та мінімум 6 підписів від президента,вр,до мінюста,ви будете дуже здивовані,печатка скоріш за все не існує у природі,жоден оригінал законів немає всього комплекту підпісів згідно закону про діловодство,а саме цікаве деколи чомусь не занесені до реєстру
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29.07.2025 09:41 Ответить
Завтра нове шоу від 95шапітолію;
Цікаво, а ракетного обстрілу мабуть по своїм агентам лапті не планують?
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29.07.2025 09:02 Ответить
Мене колись зупинила така "бригада"... Почали задавати якісь дурні питання...
Кажу: - Що ви чіпляєтесь до перехожих? Підіть у мерію - мер, заступник, керівники комунальних закладів - латентні "любітєли русского міра", в минулому - члени "партії райнів" або ухилянти !
Відповідь: - Ну, ви нам не вказуйте, що нам робити.
Тут підходить жіночка і каже:
- У мене два сина на фронті, а накачані бички, ось там у кафе, на "Лексусас" кожного дня п*ють пів дня каву...
Щось буркнули у відповідь і пішли....
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29.07.2025 09:02 Ответить
Накачаних бичків ці "слуги закону" не помічають, бо від них можна і відгрести нєпадєцкі або й без роботи залишитися.
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29.07.2025 09:20 Ответить
Так в Одесі, біля "Епіцентру" вже більше року помічаю валютчиків - нарядні, загорілі, молоді, з пачками бабла, відкрито міняють валюту і ніхто їх не чипає!
Хіба СБУ, прокуратура, поліція, ТЦК, податківці цього не бачуть ???
Може з Києва відправити бригаду до Одеси ???
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29.07.2025 09:29 Ответить
Вони всі - багатодітні та хронічно вагітні інваліди (у них і справки від ТЦК та ВЛК є, 100%).
Але бригаду відправляйте, нехай хоч трохи розштурхають це корупційне болото
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29.07.2025 09:34 Ответить
Не тільки бачать, а і керують цим процесом
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29.07.2025 09:38 Ответить
👍👍
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29.07.2025 09:43 Ответить
З яких пір мер любітель рюзьке? Що ти ***** пишеш?
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29.07.2025 09:56 Ответить
З такими мером, і вороги непотрібні, але він аас явно влаштовує.....
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29.07.2025 10:05 Ответить
То вам повезло. Якщо в такій "бригаді" є сбушник то вони бикують не по-дитячому, відразу погрози.
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29.07.2025 10:22 Ответить
Коротше,облава.
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29.07.2025 09:02 Ответить
Ватники насторожились.
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29.07.2025 09:08 Ответить
Дєрьмак з татаровим? Та вони ж на Банковій.
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29.07.2025 09:48 Ответить
прихована бусифікація?
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29.07.2025 09:10 Ответить
Прихована?
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29.07.2025 09:21 Ответить
чим прихована??тільки останній дебіл повірить в те для чого розрекламована у смі операція ,,гоп-стоп,,
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29.07.2025 09:45 Ответить
Новояз Зекраїни:
безпекові заходи СБУ - які створюють небезпеку громадянам , а не шпигунам;
сервісна служба підтримки - після якої люди потрапляють в лікарні;
досвідчений ЛідОр - який веде країну в світле майбутнє...
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29.07.2025 09:38 Ответить
звикайте,я не здивуюся що подібне буде продовжуватися навіть, дай Боже ,завершення війни,бо ********** впроваджують тотальний контроль,тишком мовчки,люди переймаються війною і не помічають цього,нові реформи узд про білети в дії наприклад....
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29.07.2025 09:50 Ответить
наближається 31 липня! гідрант намагається залякати, але )(ер йому на рило.
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29.07.2025 09:41 Ответить
Скоро цих бійців невидимого фронту стане на 10 тисяч ухилянтів більше - Зеленський вже розпорядився.
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29.07.2025 09:41 Ответить
******** стало больше на 10 ооо
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29.07.2025 09:42 Ответить
Ха ха ха мелодія для українців наша пісня гарна розпочинається знову....
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29.07.2025 09:54 Ответить
Картонки в кишенях шукають.
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29.07.2025 10:00 Ответить
І це вірно. Перевіряйте документи - якщо хтось дасть паспорт параші чи орківський військовий квиток, чи посвідчення фсб - то то диверсант або парашутист. 100% робоча схема по виявленню диверсантів та агентів ворога.
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29.07.2025 10:12 Ответить
Ось так потихеньку, крок за кроком країна скочується до тоталітаризму. Вже навіть сбу працює на Зе-ОПу
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29.07.2025 10:18 Ответить
 
 