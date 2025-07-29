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Новини Фото Заходи безпеки СБУ
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СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва: перевірятимуть документи й автівки. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Як зазначається, основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

безпекові заходи у Києві

За даними СБУ, під час безпекових заходів правоохоронці:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
  • вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Автор: 

Київ (19942) перевірка (1255) СБУ (13181)


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Топ коментарі
+15
У Покровську не хочуть провести безпекові зазоди?
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29.07.2025 08:55 Відповісти
+15
На Грушевського перевірили будівлю? Велику білу з гербом там багато агентів і ворогів.
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29.07.2025 08:56 Відповісти
+10
Мене колись зупинила така "бригада"... Почали задавати якісь дурні питання...
Кажу: - Що ви чіпляєтесь до перехожих? Підіть у мерію - мер, заступник, керівники комунальних закладів - латентні "любітєли русского міра", в минулому - члени "партії райнів" або ухилянти !
Відповідь: - Ну, ви нам не вказуйте, що нам робити.
Тут підходить жіночка і каже:
- У мене два сина на фронті, а накачані бички, ось там у кафе, на "Лексусас" кожного дня п*ють пів дня каву...
Щось буркнули у відповідь і пішли....
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29.07.2025 09:02 Відповісти
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Шукають російських агентів з російськими паспортами.
Громадянам треба уважно прочитати 57 Статтю Конституції України.👈
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29.07.2025 08:53 Відповісти
а до чого тут 57 стаття Конституції? що саме в ній не так, і як саме вона пов'язана з першим твоїм тезисом?
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29.07.2025 09:30 Відповісти
З першим мабуть ніяк. А ось якщо якийсь мусорок почне вішати якусь лапшу на вуха, що у нього є якийсь указ, приказ, постанова, секретний приказ , щоб перевірити докумети - ось тоді читай і використовуй 57 Ст Конституції, щоб не бути лохом
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29.07.2025 09:44 Відповісти
Ця стаття працює не для всіх. Потрібно або самому бути хорошим юристом, або користуватися послугами хорошого (і дорогого) юриста.
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29.07.2025 10:05 Відповісти
Вони дивляться не волочитися за кимось парашут
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29.07.2025 09:32 Відповісти
У Покровську не хочуть провести безпекові зазоди?
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29.07.2025 08:55 Відповісти
ти в ще спитав чи не хочуть вони в Бахмуті провести
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29.07.2025 09:32 Відповісти
Як в пісні....хотять лі ці війни, запитайте ви у .....
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29.07.2025 09:35 Відповісти
На Грушевського перевірили будівлю? Велику білу з гербом там багато агентів і ворогів.
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29.07.2025 08:56 Відповісти
У Києві на Виставці на усіх будівлях висить символіка ссср. Це законно?
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29.07.2025 09:02 Відповісти
Якщо висіть, значить комусь це потрібно, мабуть по ночам мастурбують
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29.07.2025 09:37 Відповісти
Путіну потрібно, щоб не забували, що сталіца родіни украінцев в масквє.
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29.07.2025 09:40 Відповісти
якщо починати перевірку законності то з самого закону про декомунізацію,а саме з присутності великої гербової печатки та мінімум 6 підписів від президента,вр,до мінюста,ви будете дуже здивовані,печатка скоріш за все не існує у природі,жоден оригінал законів немає всього комплекту підпісів згідно закону про діловодство,а саме цікаве деколи чомусь не занесені до реєстру
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29.07.2025 09:41 Відповісти
Завтра нове шоу від 95шапітолію;
Цікаво, а ракетного обстрілу мабуть по своїм агентам лапті не планують?
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29.07.2025 09:02 Відповісти
Мене колись зупинила така "бригада"... Почали задавати якісь дурні питання...
Кажу: - Що ви чіпляєтесь до перехожих? Підіть у мерію - мер, заступник, керівники комунальних закладів - латентні "любітєли русского міра", в минулому - члени "партії райнів" або ухилянти !
Відповідь: - Ну, ви нам не вказуйте, що нам робити.
Тут підходить жіночка і каже:
- У мене два сина на фронті, а накачані бички, ось там у кафе, на "Лексусас" кожного дня п*ють пів дня каву...
Щось буркнули у відповідь і пішли....
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29.07.2025 09:02 Відповісти
Накачаних бичків ці "слуги закону" не помічають, бо від них можна і відгрести нєпадєцкі або й без роботи залишитися.
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29.07.2025 09:20 Відповісти
Так в Одесі, біля "Епіцентру" вже більше року помічаю валютчиків - нарядні, загорілі, молоді, з пачками бабла, відкрито міняють валюту і ніхто їх не чипає!
Хіба СБУ, прокуратура, поліція, ТЦК, податківці цього не бачуть ???
Може з Києва відправити бригаду до Одеси ???
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29.07.2025 09:29 Відповісти
Вони всі - багатодітні та хронічно вагітні інваліди (у них і справки від ТЦК та ВЛК є, 100%).
Але бригаду відправляйте, нехай хоч трохи розштурхають це корупційне болото
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29.07.2025 09:34 Відповісти
Не тільки бачать, а і керують цим процесом
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29.07.2025 09:38 Відповісти
👍👍
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29.07.2025 09:43 Відповісти
З яких пір мер любітель рюзьке? Що ти ***** пишеш?
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29.07.2025 09:56 Відповісти
З такими мером, і вороги непотрібні, але він аас явно влаштовує.....
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29.07.2025 10:05 Відповісти
То вам повезло. Якщо в такій "бригаді" є сбушник то вони бикують не по-дитячому, відразу погрози.
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29.07.2025 10:22 Відповісти
Так оте все я есбушнику і казав, а поліціанти, на диво, мені ще і піддакували...
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29.07.2025 10:27 Відповісти
Коротше,облава.
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29.07.2025 09:02 Відповісти
Ватники насторожились.
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29.07.2025 09:08 Відповісти
Дєрьмак з татаровим? Та вони ж на Банковій.
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29.07.2025 09:48 Відповісти
прихована бусифікація?
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29.07.2025 09:10 Відповісти
Прихована?
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29.07.2025 09:21 Відповісти
чим прихована??тільки останній дебіл повірить в те для чого розрекламована у смі операція ,,гоп-стоп,,
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29.07.2025 09:45 Відповісти
Протестуючіх будуть ловити і шити " ізмену родінє", я у добрі часи кагебе.
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29.07.2025 10:24 Відповісти
Новояз Зекраїни:
безпекові заходи СБУ - які створюють небезпеку громадянам , а не шпигунам;
сервісна служба підтримки - після якої люди потрапляють в лікарні;
досвідчений ЛідОр - який веде країну в світле майбутнє...
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29.07.2025 09:38 Відповісти
звикайте,я не здивуюся що подібне буде продовжуватися навіть, дай Боже ,завершення війни,бо ********** впроваджують тотальний контроль,тишком мовчки,люди переймаються війною і не помічають цього,нові реформи узд про білети в дії наприклад....
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29.07.2025 09:50 Відповісти
наближається 31 липня! гідрант намагається залякати, але )(ер йому на рило.
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29.07.2025 09:41 Відповісти
Скоро цих бійців невидимого фронту стане на 10 тисяч ухилянтів більше - Зеленський вже розпорядився.
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29.07.2025 09:41 Відповісти
******** стало больше на 10 ооо
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29.07.2025 09:42 Відповісти
Ха ха ха мелодія для українців наша пісня гарна розпочинається знову....
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29.07.2025 09:54 Відповісти
Картонки в кишенях шукають.
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29.07.2025 10:00 Відповісти
І це вірно. Перевіряйте документи - якщо хтось дасть паспорт параші чи орківський військовий квиток, чи посвідчення фсб - то то диверсант або парашутист. 100% робоча схема по виявленню диверсантів та агентів ворога.
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29.07.2025 10:12 Відповісти
Ось так потихеньку, крок за кроком країна скочується до тоталітаризму. Вже навіть сбу працює на Зе-ОПу
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29.07.2025 10:18 Відповісти
ТЦК?))) о. Я чув шо ще на 10 000 чисельність СБУ збільшать. Он воно для чого. Для безпекових заходів
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29.07.2025 10:32 Відповісти
 
 