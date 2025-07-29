СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва: перевірятимуть документи й автівки. ФОТО
Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
Як зазначається, основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.
За даними СБУ, під час безпекових заходів правоохоронці:
- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
- вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.
Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.
Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.
СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.
Будь ласка, зачекайте...
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Громадянам треба уважно прочитати 57 Статтю Конституції України.👈
Цікаво, а ракетного обстрілу мабуть по своїм агентам лапті не планують?
Кажу: - Що ви чіпляєтесь до перехожих? Підіть у мерію - мер, заступник, керівники комунальних закладів - латентні "любітєли русского міра", в минулому - члени "партії райнів" або ухилянти !
Відповідь: - Ну, ви нам не вказуйте, що нам робити.
Тут підходить жіночка і каже:
- У мене два сина на фронті, а накачані бички, ось там у кафе, на "Лексусас" кожного дня п*ють пів дня каву...
Щось буркнули у відповідь і пішли....
Хіба СБУ, прокуратура, поліція, ТЦК, податківці цього не бачуть ???
Може з Києва відправити бригаду до Одеси ???
Але бригаду відправляйте, нехай хоч трохи розштурхають це корупційне болото
безпекові заходи СБУ - які створюють небезпеку громадянам , а не шпигунам;
сервісна служба підтримки - після якої люди потрапляють в лікарні;
досвідчений ЛідОр - який веде країну в світле майбутнє...