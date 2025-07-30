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Новини Фото Затримання коригувальників
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26-річний мобілізований коригував удари РФ та готував "прориви" окупантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

В одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині викрито агента ФСБ Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 26-річного мобілізованого, якого окупанти завербували через Телеграм-канал із пошуку "легких заробітків".

Мобілізований коригував удари по Силах оборони на Харківщині

"Агент погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри. Як встановило розслідування, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами", - йдеться в повідомленні.

Під час таких "виходів за периметр" чоловік додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони.

Читайте також: СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва: перевірятимуть документи й автівки. ФОТО

Російські окупанти розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих "прорирів" вглиб території України.

Агента РФ затримала військова контррозвідка СБУ "на гарячому", коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Мобілізований коригував удари по Силах оборони на Харківщині
Мобілізований коригував удари по Силах оборони на Харківщині
Мобілізований коригував удари по Силах оборони на Харківщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філімонов про підготовку замаху на нього: Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах

"Також Служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник фсб рф Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога. Крім того, СБУ провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту", - зазначили там.

СБУ повідомила агенту РФ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також підозру у державній зраді отримав куратор цього агента від фсб.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Агента ФСБ РФ, який наводив російські авіаатаки по штабах Сил оборони, засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

Автор: 

СБУ (13186) коригування (94) Харківська область (1382)


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Топ коментарі
+5
Нащо блюрити зображення і переписку, яка вже була відправлена ФСБ або розвідці русні?
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30.07.2025 10:12 Відповісти
+4
Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

цей покидьок відкрито перейшов на бік ворога!
а, скільки кегебешних кротів залишилось в сбу? сидять керують, чекають свого часу.
але, сбу нема коли. сбу стерненка та філімонова "охороняє".
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30.07.2025 10:13 Відповісти
+4
Коли Зеля з його 0Пою і Малюком закриють ці казино, реклама яких вже дістала?! Вони знають скільки військових присіли на це лайно?! Там нема рашистського сліду?! Чи вони лише Шабуніна з НАБУ і САП кошмарити можуть?!
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30.07.2025 10:14 Відповісти
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Цікаво, до лав збройних сил він вступив сам чи його бусифікували?
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30.07.2025 10:10 Відповісти
У тексті-"мобілізований"
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30.07.2025 10:13 Відповісти
Користь від Тєлєграм є лише для Банкової і кацапів. Шкоди ж воно завдає незрівняно більшої. Коли це зло буде забанене?
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30.07.2025 10:12 Відповісти
Ну ти сам написав кому користь, так навіщо завдавати дурне питання
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30.07.2025 10:33 Відповісти
Це риторичне питання. Для привернення уваои до проблеми
Риторичне питання - це стилістична фігура, яка використовується для підсилення виразності мовлення, а не для отримання відповіді. Зазвичай, це питання, на яке відповідь або очевидна, або взагалі не потрібна, оскільки вона вже міститься в самому питанні або випливає з контексту. Риторичні питання використовуються для привернення уваги, створення емоційного ефекту, або для висловлення певної думки чи переконання.
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30.07.2025 10:43 Відповісти
Не лише їм. Ви спочатку рівноцінний аналог створить, совки.
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30.07.2025 10:49 Відповісти
До чого тут "совки", "чи створіть аналог"? Є маса інших, правдивих джерел інформації, в тому числі і зарубіжних. Я рлзумію, щоВам зручно, бо у Вас є розумова самоцензура. Але більшість - це і є ті совки, які вірять всьому написаному, як тілівізору. І те, що Україні від Тєлєграму більше шкоди - факт.
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30.07.2025 10:59 Відповісти
Це не допоможе. Оскільки святе місце пустим не буває, відразу з'явится десяток аналогів. Треба забанити інтернет повністю і відновити друг газети "Правда" замість нього. От тоді заживем.
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30.07.2025 11:32 Відповісти
Нащо блюрити зображення і переписку, яка вже була відправлена ФСБ або розвідці русні?
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30.07.2025 10:12 Відповісти
бо все, що сбу, це державна таємниця.
тому сбу може знімати серіали про що завгодно.
про стерненка, про філіімонова, про якогось міршавого ворюжку, що з переляку вкрав пару млн.
але ж, не дай бог про міндіча......
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30.07.2025 10:15 Відповісти
Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

цей покидьок відкрито перейшов на бік ворога!
а, скільки кегебешних кротів залишилось в сбу? сидять керують, чекають свого часу.
але, сбу нема коли. сбу стерненка та філімонова "охороняє".
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30.07.2025 10:13 Відповісти
Коли Зеля з його 0Пою і Малюком закриють ці казино, реклама яких вже дістала?! Вони знають скільки військових присіли на це лайно?! Там нема рашистського сліду?! Чи вони лише Шабуніна з НАБУ і САП кошмарити можуть?!
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30.07.2025 10:14 Відповісти
Таке падло придатне виключно для розмінування.
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30.07.2025 10:18 Відповісти
вбити зрадника треба за це,
це вбивство, що він скоїв
скількох він убив російськими руками
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30.07.2025 10:23 Відповісти
Гарна байка від фсбу щоб виправдати свою диверсійну бездіяльність під час війни до справжніх ворожих диверсантів, які очолюють весь держапарат України, засіли в самому фсбу і збройних силах України на найвищих посадах
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30.07.2025 10:24 Відповісти
Мабуть МОЗ зараз не працює, а відпочиває після втечі
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30.07.2025 10:36 Відповісти
Мозок
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30.07.2025 10:37 Відповісти
Спочатку пускають в військо а потім ловлять
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30.07.2025 10:43 Відповісти
От тому тилових крис потрібно відправляти на передову.
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30.07.2025 10:54 Відповісти
Не мобілізованого, а бусифікованого. І тоді одразу все стає на свої місця.
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30.07.2025 11:05 Відповісти
цікавий нюанс щодо азартних ігор
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30.07.2025 11:14 Відповісти
 
 