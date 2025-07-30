26-річний мобілізований коригував удари РФ та готував "прориви" окупантів, - СБУ. ФОТОрепортаж
В одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині викрито агента ФСБ Росії.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 26-річного мобілізованого, якого окупанти завербували через Телеграм-канал із пошуку "легких заробітків".
"Агент погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри. Як встановило розслідування, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами", - йдеться в повідомленні.
Під час таких "виходів за периметр" чоловік додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони.
Російські окупанти розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих "прорирів" вглиб території України.
Агента РФ затримала військова контррозвідка СБУ "на гарячому", коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової.
Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
"Також Служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник фсб рф Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога. Крім того, СБУ провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту", - зазначили там.
СБУ повідомила агенту РФ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також підозру у державній зраді отримав куратор цього агента від фсб.
Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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тому сбу може знімати серіали про що завгодно.
про стерненка, про філіімонова, про якогось міршавого ворюжку, що з переляку вкрав пару млн.
але ж, не дай бог про міндіча......
цей покидьок відкрито перейшов на бік ворога!
а, скільки кегебешних кротів залишилось в сбу? сидять керують, чекають свого часу.
але, сбу нема коли. сбу стерненка та філімонова "охороняє".
це вбивство, що він скоїв
скількох він убив російськими руками