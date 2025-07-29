Філімонов про підготовку замаху на нього: Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах
Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов, замаху на якого сьогодні запобігла СБУ, закликав громадян не вестися на сумнівні завдання від ФСБ.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в русні знову нічого не вийшло. Щира подяка голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання.
Деталі справи — згодом, тривають слідчі дії. Нагадаю: війна триває і в тилу.
Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить "дивних" задач.
Бережіть себе", - зазначив він.
Нагадаємо, 29 липня СБУ повідомила, що запобігла вбивству командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова.
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Поучи нас правильно жить,мы там не умеем.
Я думаю читачам цензору варто самим поміркувати над цими фактами і зробити певні висновки...
Та всеж просто зайли у гугл ізнайдеш там телефоний номер СБУ.
Перевір це телефоним звінком.