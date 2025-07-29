УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Сергія Філімонова хотіли вбити
2 765 10

Філімонов про підготовку замаху на нього: Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах

Філімонов прокоментував спробу замаху на нього

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов, замаху на якого сьогодні запобігла СБУ, закликав громадян не вестися на сумнівні завдання від ФСБ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в русні знову нічого не вийшло. Щира подяка голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання.

Деталі справи — згодом, тривають слідчі дії. Нагадаю: війна триває і в тилу.

Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить "дивних" задач.

Бережіть себе", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 липня СБУ повідомила, що запобігла вбивству командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова.

Читайте: СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва: перевірятимуть документи й автівки. ФОТО

Філімонов прокоментував спробу замаху на нього

Автор: 

замах (569) СБУ (13181) Філімонов Сергій (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Дивно - стосовно відомих медійних осіб волонтеро -військових ,які приховано підтримують Зеленського Малюк запобігає "замахам" . А на реального бойового ,а тому маловідомого офіцера СБУ замаху запобігти не зміг?
Я думаю читачам цензору варто самим поміркувати над цими фактами і зробити певні висновки...
показати весь коментар
29.07.2025 13:38 Відповісти
+2
Это он по Лондонам катается со своей девкой в люксовых шмотках?
Поучи нас правильно жить,мы там не умеем.
показати весь коментар
29.07.2025 13:37 Відповісти
+1
Героям слава!!
показати весь коментар
29.07.2025 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!!
показати весь коментар
29.07.2025 13:18 Відповісти
Тіпа ті хто "ведеться" справді думали що працювали на СБУ? Знали вони прекрасно на кого...
показати весь коментар
29.07.2025 13:26 Відповісти
Это он по Лондонам катается со своей девкой в люксовых шмотках?
Поучи нас правильно жить,мы там не умеем.
показати весь коментар
29.07.2025 13:37 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2025 14:09 Відповісти
Дивно - стосовно відомих медійних осіб волонтеро -військових ,які приховано підтримують Зеленського Малюк запобігає "замахам" . А на реального бойового ,а тому маловідомого офіцера СБУ замаху запобігти не зміг?
Я думаю читачам цензору варто самим поміркувати над цими фактами і зробити певні висновки...
показати весь коментар
29.07.2025 13:38 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.07.2025 13:40 Відповісти
Здоров'я нашим захисникам! Хай вас Бог береже!
показати весь коментар
29.07.2025 13:55 Відповісти
Ну певне у людини, атошніка, були проблеми з головою( контузійні болі).
Та всеж просто зайли у гугл ізнайдеш там телефоний номер СБУ.
Перевір це телефоним звінком.
показати весь коментар
29.07.2025 14:05 Відповісти
Скільки ж цієї мразоти, зрадників, ждунів та іншої наволочі жирує у тилу,поки Герої гинуть за Україну! Скільки ховається за державними посадами та депутатськими значками ...міністерськими кріслами ....таарюки
показати весь коментар
29.07.2025 14:11 Відповісти
Очердное шапито от сбу для поднятия рейтингов зеленых подстилок. Повязали нарика которого завербовали скамеры в телеге. Раскрутили на все сми. А тем временем в Киеве настоящих боевых офицеров которые занимаются спецоперациями убивают среди бела дня. ДумайтЕ
показати весь коментар
29.07.2025 14:45 Відповісти
 
 