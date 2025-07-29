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Новини Фото Сергія Філімонова хотіли вбити
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СБУ запобігла вбивству комбата "Вовків Да Вінчі" Філімонова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики запобігли замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. 

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Замах на Філімонова готувала ФСБ РФ. Для цього спецслужби окупанта завербували жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ.

"Агентурні операції "під чужим прапором" – це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники фсб видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України. Саме на такий "гачок" потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на рф, а не українського військового командира", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. 

"Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу. З метою посилення психологічного тиску представники фсб надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

Куратори від фсб маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя", - зазначили в СБУ.

Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова.

При цьому співробітник ФСБ представив українського військового як "зрадника", що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе "об’єкт", за яким він стежить.

Завербований регулярно надсилав куратору фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового.

Згодом куратор з ФСБ передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ.

СБУ запобігла вбивству Сергія Філімонова Що відомо

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Також читайте: СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва: перевірятимуть документи й автівки. ФОТО

СБУ запобігла вбивству Сергія Філімонова Що відомо
СБУ запобігла вбивству Сергія Філімонова Що відомо

Автор: 

Київ (19942) замах (569) СБУ (13181) Філімонов Сергій (14)


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Топ коментарі
+24
На кого розрахований цей висер дегенеративний???
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29.07.2025 10:15 Відповісти
+18
"СБУ запобігла вбивству комбата "Вовків Да Вінчі" Філімонова" і чомусь не запобіглап вбивству полковника СБУ Івана Воронича "У четвер, 10 липня, в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України."
https://zaxid.net/news/
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29.07.2025 10:14 Відповісти
+14
а це точно було ФСБ?
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29.07.2025 10:11 Відповісти
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а це точно було ФСБ?
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29.07.2025 10:11 Відповісти
Та хто його знає. Там усе так заплутано - там чат на 130 осіб...
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29.07.2025 12:31 Відповісти
Купився шо СБУ розстрілює підозрюваних на вулиці?
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29.07.2025 10:14 Відповісти
"СБУ запобігла вбивству комбата "Вовків Да Вінчі" Філімонова" і чомусь не запобіглап вбивству полковника СБУ Івана Воронича "У четвер, 10 липня, в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України."
https://zaxid.net/news/
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29.07.2025 10:14 Відповісти
На кого розрахований цей висер дегенеративний???
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29.07.2025 10:15 Відповісти
На 73% голобородьків...
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29.07.2025 10:35 Відповісти
це треба бути повним ідіотом ,щоб в таку дурню повірити
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29.07.2025 11:39 Відповісти
Це той що липовим ЗЕреєстровим батальоном типа керує?
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29.07.2025 10:15 Відповісти
Так, тричі в цьому році постив фотки із-за кордону, "воює"
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29.07.2025 10:43 Відповісти
ти дурень* чи руцький?
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29.07.2025 10:43 Відповісти
Учасник АТО і не мобілізований після 24 лютого 2022 р., пенсіонер чи що, а точно учасник АТО? Навряд чи тут потрібний поліграф, у нього є вибір - або захищати Україу, а загриміти на якусь кількість років до в'язниці
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29.07.2025 10:16 Відповісти
байки!
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29.07.2025 10:16 Відповісти
Нашому наріду нравиться...Наш Малюк нас вперед веде!
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29.07.2025 10:19 Відповісти
верховний міндіч кагалу це найулюдленіший лідор **********! Потужний !;
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29.07.2025 11:31 Відповісти
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29.07.2025 10:17 Відповісти
ти знов переперся, зрадник? Знайомтесь - Віталік Довженко ждун з Миколаїва
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29.07.2025 10:52 Відповісти
Фролушка, ти впевнений?
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29.07.2025 10:53 Відповісти
на всі 100. Незабаром полковник В.Куліш підтвердить
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29.07.2025 11:03 Відповісти
Сдаемсууууу.
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29.07.2025 11:06 Відповісти
сміється той хто сміється без наслідків. Знайти тебе у Миколаєві чи в України справа 100 грн
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29.07.2025 11:17 Відповісти
цей віталік працює як бот на русню , шкода шо його ще досі , миколаївске СБУ не взяло за кольйоні...
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29.07.2025 11:28 Відповісти
Терзають мене якісь смутні сомненія...
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29.07.2025 10:18 Відповісти
Данунах.й!
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29.07.2025 10:22 Відповісти
проста схема..., але ж купуються...
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29.07.2025 10:23 Відповісти
Щоб купити ся треба бути повним дебілом. Все вони розуміють, а це відмазка якщо схоплять. Гроші на крові заробляють
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29.07.2025 10:56 Відповісти
Prosta pazvanili , i on seriozna vsio prinal , lol ...eta chio za cirk .
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29.07.2025 10:25 Відповісти
Eta pahnet piar akcii SBU , posle skandala s NABU .
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29.07.2025 10:28 Відповісти
сбу, не має бажання повернути міндіча в україну?
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29.07.2025 10:29 Відповісти
Цікаве кіно .
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29.07.2025 10:34 Відповісти
Цікаво, що ж робить командир бойового батальйону у ЖК столиці?
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29.07.2025 10:34 Відповісти
Зараз в нас є така практика - працювати віддалено.
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29.07.2025 10:46 Відповісти
Полював на кадирівців , до яких не дотягнулась рука татарова .
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29.07.2025 10:59 Відповісти
да ну.....
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29.07.2025 10:35 Відповісти
Бійці справжнього підрозділу "Вовки да Вінчі" звинувачували цього Філімонова в тому, що він рейдернув назву підрозділу і створив його клон.
Цей "видатний" боєць-командир примудряється постійно тусуватись, як не в Києві, так в Дніпрі. Є фото його ганебного відпочинку в стріп барі.
Кілька разів на рік в нього виходить відпочивати за кордоном, фото з якого він не соромиться викладати в соцмережах.
Поки інші воюють без передиху.
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29.07.2025 10:46 Відповісти
Окрім цього Філімонова звинувачують у вимаганні грошей за вивезення техніки із зони, контрольованої його батальйоном:

Філімонов ніби вимагає 10 тисяч доларів за вивезення одного комбайна. Якщо грошей немає, техніка "губиться" і продається як металобрухт.
Стверджують, що його "успіх" включає вивезення 15 залізничних вагонів, за які він отримав 150 тисяч доларів.
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29.07.2025 10:48 Відповісти
Ну тоді можливо це таке самий "замах" ,як на видатного дроновода,стовпа оборонної промисловості , лідера і надію громадянського суспільства пана СТИРИненка ...
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29.07.2025 11:30 Відповісти
нормальна тєма!
на стерненко відкатали, бидло захавало.
можна пускати в серіал.
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29.07.2025 11:39 Відповісти
Є такий ТГ канал- Сходка в сейфі. Почитайте,там дуже багато цікавого про цюзелену наволоч хфілімонова- про його відпочинки постійні закордоном, про шмотки та годинники за люті гроші, про його жінку і т.д. Він не воїн- він чмо з ануса дерьмака-грінпоца, який за немалі гроші всім розповідає про "потужність та незламність" зеленої зрадницької свори, дає інтерв*ю на ************* про велич зе та де, і про таке які воні круті побєдуни. Реальні бойці Да Винчи його бачити можуть тільки по зомбоящику, а не на полі бою.
Чергова піздяща зелена мондавошка, причому тупа до неможливості.
Але хіба розумні йдуть на співпрацю з зеленим дерьмом?
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29.07.2025 12:27 Відповісти
У мене немає Телеграму, але і в твіттері про нього багато що читала, бачила фото з його відпочинку.
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29.07.2025 12:38 Відповісти
Маразм, брати Грімм відпочивають
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29.07.2025 10:53 Відповісти
Новий кандидат в депутати (СН).
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29.07.2025 10:54 Відповісти
А що в нього теж російський паспорт/ дружинин паспорт чи родичи охфіцери на московії ?
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29.07.2025 11:28 Відповісти
Справжній патріот по крайнєй мерє повинен хоч щось чути про СБУ, про полковника СБУ Пасічника, президента ЛНР, щоб бігти когось вбивати. Бо це запросто могло бути справжнє СБУ.
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29.07.2025 10:55 Відповісти
Думати тр
***!!! Де ви бачили щоб коригувалтників знешкоджували? Їх просто в'яжуть і в сізо!! А там є права і можливості: адвокат, суди, волокита.... тобто не факт що засудять + нема смертної кари, нема строків достойних за військові злочини.
Так що розвели как котят...
А щє люди з корочкой "атошніка" є різні, багато хто не кров проливав а гоняв контрабанду, мародерив чи бухав з ментами на самих дальніх блокпостах заради корочки УБД
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29.07.2025 11:27 Відповісти
У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, Джерело: https://censor.net/ua/p3565789

Є в мене підозра ,що чоловік ,серйозно психічно хворий - бо притомна людина на ці байки про "зрадників " всередині країни -яких чомусь СБУ не може затримати - точно не повелася би . Але сказати ,що затримали - психічного хворого - тут немає "переможної перемоги" - відосіка не знімеш, погони нові не дадуть. .. А от "зловили найманого вбивцю ФСБ " - це звучить....
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29.07.2025 11:28 Відповісти
Оце все смішить мене, їй богу. Зловили агента фсб.
Шукайте в вищих ешелонах влади, в сбу, поліції, ЗСУ, розвідці. Чи сцикотно, на себе мажна вийти?
Кому цей дід потрібен, що він знає, він навіть не поцікавився хто ж то такий, кого він повинен вбити, по версії сбу....
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29.07.2025 11:37 Відповісти
 
 