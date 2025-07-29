РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13206 посетителей онлайн
Новости Фото Сергея Филимовнова хотели убить
6 595 45

СБУ предотвратила убийство комбата "Вовків Да Вінчі" Филимонова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ предотвратила убийство Сергея Филимонова Что известно

Силовики предотвратили заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Вовки Да Вінчі" Сергея Филимонова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Покушение на Филимонова готовила ФСБ РФ. Для этого спецслужбы оккупанта завербовали жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ.

"Агентурные операции "под чужим флагом" - это достаточно новая тактика для российской спецслужбы. Во время вербовочных бесед представители фсб выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины. Именно на такой "крючок" попал участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на рф, а не украинского военного командира", - говорится в сообщении.

Мужчине в одной из соцсетей позвонила представительница российской спецслужбы, которая выдала себя за сотрудницу Службы безопасности Украины. В процессе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска РФ.

"Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в "государственной измене" и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле. С целью усиления психологического давления представители фсб прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого ему предложили якобы "сотрудничество" со Службой в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту прислали анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

Кураторы от фсб манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов - даже ценой собственной жизни", - отметили в СБУ.

По прибытии в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова.

При этом сотрудник ФСБ представил украинского военного как "предателя", якобы наводящего удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет "объект", за которым он следит.

Завербованный регулярно присылал куратору фотоотчеты о визуальном наблюдении: фотографии со двора дома и описание перемещений военного.

Впоследствии куратор из ФСБ передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского воина.

Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором из ФСБ.

СБУ предотвратила убийство Сергея Филимонова Что известно

В данное время задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Также читайте: СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева: будут проверять документы и машины. ФОТО

СБУ предотвратила убийство Сергея Филимонова Что известно
СБУ предотвратила убийство Сергея Филимонова Что известно

Автор: 

Киев (25926) покушение (1056) СБУ (20244) Филимонов Сергей (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
На кого розрахований цей висер дегенеративний???
показать весь комментарий
29.07.2025 10:15 Ответить
+16
"СБУ запобігла вбивству комбата "Вовків Да Вінчі" Філімонова" і чомусь не запобіглап вбивству полковника СБУ Івана Воронича "У четвер, 10 липня, в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України."
https://zaxid.net/news/
показать весь комментарий
29.07.2025 10:14 Ответить
+14
а це точно було ФСБ?
показать весь комментарий
29.07.2025 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а це точно було ФСБ?
показать весь комментарий
29.07.2025 10:11 Ответить
Купився шо СБУ розстрілює підозрюваних на вулиці?
показать весь комментарий
29.07.2025 10:14 Ответить
"СБУ запобігла вбивству комбата "Вовків Да Вінчі" Філімонова" і чомусь не запобіглап вбивству полковника СБУ Івана Воронича "У четвер, 10 липня, в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України."
https://zaxid.net/news/
показать весь комментарий
29.07.2025 10:14 Ответить
На кого розрахований цей висер дегенеративний???
показать весь комментарий
29.07.2025 10:15 Ответить
На 73% голобородьків...
показать весь комментарий
29.07.2025 10:35 Ответить
це треба бути повним ідіотом ,щоб в таку дурню повірити
показать весь комментарий
29.07.2025 11:39 Ответить
Це той що липовим ЗЕреєстровим батальоном типа керує?
показать весь комментарий
29.07.2025 10:15 Ответить
Так, тричі в цьому році постив фотки із-за кордону, "воює"
показать весь комментарий
29.07.2025 10:43 Ответить
ти дурень* чи руцький?
показать весь комментарий
29.07.2025 10:43 Ответить
Учасник АТО і не мобілізований після 24 лютого 2022 р., пенсіонер чи що, а точно учасник АТО? Навряд чи тут потрібний поліграф, у нього є вибір - або захищати Україу, а загриміти на якусь кількість років до в'язниці
показать весь комментарий
29.07.2025 10:16 Ответить
байки!
показать весь комментарий
29.07.2025 10:16 Ответить
Нашому наріду нравиться...Наш Малюк нас вперед веде!
показать весь комментарий
29.07.2025 10:19 Ответить
верховний міндіч кагалу це найулюдленіший лідор **********! Потужний !;
показать весь комментарий
29.07.2025 11:31 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2025 10:17 Ответить
ти знов переперся, зрадник? Знайомтесь - Віталік Довженко ждун з Миколаїва
показать весь комментарий
29.07.2025 10:52 Ответить
Фролушка, ти впевнений?
показать весь комментарий
29.07.2025 10:53 Ответить
на всі 100. Незабаром полковник В.Куліш підтвердить
показать весь комментарий
29.07.2025 11:03 Ответить
Сдаемсууууу.
показать весь комментарий
29.07.2025 11:06 Ответить
сміється той хто сміється без наслідків. Знайти тебе у Миколаєві чи в України справа 100 грн
показать весь комментарий
29.07.2025 11:17 Ответить
цей віталік працює як бот на русню , шкода шо його ще досі , миколаївске СБУ не взяло за кольйоні...
показать весь комментарий
29.07.2025 11:28 Ответить
Терзають мене якісь смутні сомненія...
показать весь комментарий
29.07.2025 10:18 Ответить
Данунах.й!
показать весь комментарий
29.07.2025 10:22 Ответить
проста схема..., але ж купуються...
показать весь комментарий
29.07.2025 10:23 Ответить
Щоб купити ся треба бути повним дебілом. Все вони розуміють, а це відмазка якщо схоплять. Гроші на крові заробляють
показать весь комментарий
29.07.2025 10:56 Ответить
Prosta pazvanili , i on seriozna vsio prinal , lol ...eta chio za cirk .
показать весь комментарий
29.07.2025 10:25 Ответить
Eta pahnet piar akcii SBU , posle skandala s NABU .
показать весь комментарий
29.07.2025 10:28 Ответить
сбу, не має бажання повернути міндіча в україну?
показать весь комментарий
29.07.2025 10:29 Ответить
Цікаве кіно .
показать весь комментарий
29.07.2025 10:34 Ответить
Цікаво, що ж робить командир бойового батальйону у ЖК столиці?
показать весь комментарий
29.07.2025 10:34 Ответить
Зараз в нас є така практика - працювати віддалено.
показать весь комментарий
29.07.2025 10:46 Ответить
Полював на кадирівців , до яких не дотягнулась рука татарова .
показать весь комментарий
29.07.2025 10:59 Ответить
да ну.....
показать весь комментарий
29.07.2025 10:35 Ответить
Бійці справжнього підрозділу "Вовки да Вінчі" звинувачували цього Філімонова в тому, що він рейдернув назву підрозділу і створив його клон.
Цей "видатний" боєць-командир примудряється постійно тусуватись, як не в Києві, так в Дніпрі. Є фото його ганебного відпочинку в стріп барі.
Кілька разів на рік в нього виходить відпочивати за кордоном, фото з якого він не соромиться викладати в соцмережах.
Поки інші воюють без передиху.
показать весь комментарий
29.07.2025 10:46 Ответить
Окрім цього Філімонова звинувачують у вимаганні грошей за вивезення техніки із зони, контрольованої його батальйоном:

Філімонов ніби вимагає 10 тисяч доларів за вивезення одного комбайна. Якщо грошей немає, техніка "губиться" і продається як металобрухт.
Стверджують, що його "успіх" включає вивезення 15 залізничних вагонів, за які він отримав 150 тисяч доларів.
показать весь комментарий
29.07.2025 10:48 Ответить
Ну тоді можливо це таке самий "замах" ,як на видатного дроновода,стовпа оборонної промисловості , лідера і надію громадянського суспільства пана СТИРИненка ...
показать весь комментарий
29.07.2025 11:30 Ответить
нормальна тєма!
на стерненко відкатали, бидло захавало.
можна пускати в серіал.
показать весь комментарий
29.07.2025 11:39 Ответить
Є такий ТГ канал- Сходка в сейфі. Почитайте,там дуже багато цікавого про цюзелену наволоч хфілімонова- про його відпочинки постійні закордоном, про шмотки та годинники за люті гроші, про його жінку і т.д. Він не воїн- він чмо з ануса дерьмака-грінпоца, який за немалі гроші всім розповідає про "потужність та незламність" зеленої зрадницької свори, дає інтерв*ю на ************* про велич зе та де, і про таке які воні круті побєдуни. Реальні бойці Да Винчи його бачити можуть тільки по зомбоящику, а не на полі бою.
Чергова піздяща зелена мондавошка, причому тупа до неможливості.
Але хіба розумні йдуть на співпрацю з зеленим дерьмом?
показать весь комментарий
29.07.2025 12:27 Ответить
Маразм, брати Грімм відпочивають
показать весь комментарий
29.07.2025 10:53 Ответить
Новий кандидат в депутати (СН).
показать весь комментарий
29.07.2025 10:54 Ответить
А що в нього теж російський паспорт/ дружинин паспорт чи родичи охфіцери на московії ?
показать весь комментарий
29.07.2025 11:28 Ответить
Справжній патріот по крайнєй мерє повинен хоч щось чути про СБУ, про полковника СБУ Пасічника, президента ЛНР, щоб бігти когось вбивати. Бо це запросто могло бути справжнє СБУ.
показать весь комментарий
29.07.2025 10:55 Ответить
Думати тр
***!!! Де ви бачили щоб коригувалтників знешкоджували? Їх просто в'яжуть і в сізо!! А там є права і можливості: адвокат, суди, волокита.... тобто не факт що засудять + нема смертної кари, нема строків достойних за військові злочини.
Так що розвели как котят...
А щє люди з корочкой "атошніка" є різні, багато хто не кров проливав а гоняв контрабанду, мародерив чи бухав з ментами на самих дальніх блокпостах заради корочки УБД
показать весь комментарий
29.07.2025 11:27 Ответить
У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, Джерело: https://censor.net/ua/p3565789

Є в мене підозра ,що чоловік ,серйозно психічно хворий - бо притомна людина на ці байки про "зрадників " всередині країни -яких чомусь СБУ не може затримати - точно не повелася би . Але сказати ,що затримали - психічного хворого - тут немає "переможної перемоги" - відосіка не знімеш, погони нові не дадуть. .. А от "зловили найманого вбивцю ФСБ " - це звучить....
показать весь комментарий
29.07.2025 11:28 Ответить
Оце все смішить мене, їй богу. Зловили агента фсб.
Шукайте в вищих ешелонах влади, в сбу, поліції, ЗСУ, розвідці. Чи сцикотно, на себе мажна вийти?
Кому цей дід потрібен, що він знає, він навіть не поцікавився хто ж то такий, кого він повинен вбити, по версії сбу....
показать весь комментарий
29.07.2025 11:37 Ответить
 
 