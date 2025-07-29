СБУ предотвратила убийство комбата "Вовків Да Вінчі" Филимонова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики предотвратили заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Вовки Да Вінчі" Сергея Филимонова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Покушение на Филимонова готовила ФСБ РФ. Для этого спецслужбы оккупанта завербовали жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ.

"Агентурные операции "под чужим флагом" - это достаточно новая тактика для российской спецслужбы. Во время вербовочных бесед представители фсб выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины. Именно на такой "крючок" попал участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на рф, а не украинского военного командира", - говорится в сообщении.

Мужчине в одной из соцсетей позвонила представительница российской спецслужбы, которая выдала себя за сотрудницу Службы безопасности Украины. В процессе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска РФ.

"Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в "государственной измене" и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле. С целью усиления психологического давления представители фсб прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого ему предложили якобы "сотрудничество" со Службой в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту прислали анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

Кураторы от фсб манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов - даже ценой собственной жизни", - отметили в СБУ.

По прибытии в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова.

При этом сотрудник ФСБ представил украинского военного как "предателя", якобы наводящего удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет "объект", за которым он следит.

Завербованный регулярно присылал куратору фотоотчеты о визуальном наблюдении: фотографии со двора дома и описание перемещений военного.

Впоследствии куратор из ФСБ передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского воина.

Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором из ФСБ.

В данное время задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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