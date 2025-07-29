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Новости Сергея Филимовнова хотели убить
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Филимонов о подготовке покушения на него: Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах

Филимонов прокомментировал покушение на него

Командир батальона "Вовки Да Вінчі" Сергей Филимонов, покушение на которого сегодня предотвратила СБУ, призвал граждан не вестись на сомнительные задания от ФСБ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у русни снова ничего не получилось. Искренняя благодарность председателю СБУ Василию Малюку и всей команде за оперативное вмешательство.

Детали дела - позже, продолжаются следственные действия. Напомню: война продолжается и в тылу.

Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах. СБУ не вербует по телефону, не просит нарушать закон и не ставит "странных" задач.

Берегите себя", - отметил он.

Напомним, 29 июля СБУ сообщила, что предотвратила убийство командира батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова.

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Филимонов прокомментировал покушение на него

Автор: 

покушение (1056) СБУ (20244) Филимонов Сергей (15)


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Героям слава!!
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29.07.2025 13:18 Ответить
Тіпа ті хто "ведеться" справді думали що працювали на СБУ? Знали вони прекрасно на кого...
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29.07.2025 13:26 Ответить
Это он по Лондонам катается со своей девкой в люксовых шмотках?
Поучи нас правильно жить,мы там не умеем.
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29.07.2025 13:37 Ответить
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29.07.2025 14:09 Ответить
Дивно - стосовно відомих медійних осіб волонтеро -військових ,які приховано підтримують Зеленського Малюк запобігає "замахам" . А на реального бойового ,а тому маловідомого офіцера СБУ замаху запобігти не зміг?
Я думаю читачам цензору варто самим поміркувати над цими фактами і зробити певні висновки...
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29.07.2025 13:38 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2025 13:40 Ответить
Здоров'я нашим захисникам! Хай вас Бог береже!
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29.07.2025 13:55 Ответить
Ну певне у людини, атошніка, були проблеми з головою( контузійні болі).
Та всеж просто зайли у гугл ізнайдеш там телефоний номер СБУ.
Перевір це телефоним звінком.
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29.07.2025 14:05 Ответить
Скільки ж цієї мразоти, зрадників, ждунів та іншої наволочі жирує у тилу,поки Герої гинуть за Україну! Скільки ховається за державними посадами та депутатськими значками ...міністерськими кріслами ....таарюки
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29.07.2025 14:11 Ответить
 
 