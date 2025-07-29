Филимонов о подготовке покушения на него: Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах
Командир батальона "Вовки Да Вінчі" Сергей Филимонов, покушение на которого сегодня предотвратила СБУ, призвал граждан не вестись на сомнительные задания от ФСБ.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у русни снова ничего не получилось. Искренняя благодарность председателю СБУ Василию Малюку и всей команде за оперативное вмешательство.
Детали дела - позже, продолжаются следственные действия. Напомню: война продолжается и в тылу.
Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах. СБУ не вербует по телефону, не просит нарушать закон и не ставит "странных" задач.
Берегите себя", - отметил он.
Напомним, 29 июля СБУ сообщила, что предотвратила убийство командира батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова.
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Поучи нас правильно жить,мы там не умеем.
Я думаю читачам цензору варто самим поміркувати над цими фактами і зробити певні висновки...
Та всеж просто зайли у гугл ізнайдеш там телефоний номер СБУ.
Перевір це телефоним звінком.