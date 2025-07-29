Филимонов о подготовке покушения на него: Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах

Командир батальона "Вовки Да Вінчі" Сергей Филимонов, покушение на которого сегодня предотвратила СБУ, призвал граждан не вестись на сомнительные задания от ФСБ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у русни снова ничего не получилось. Искренняя благодарность председателю СБУ Василию Малюку и всей команде за оперативное вмешательство.



Детали дела - позже, продолжаются следственные действия. Напомню: война продолжается и в тылу.



Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах. СБУ не вербует по телефону, не просит нарушать закон и не ставит "странных" задач.



Берегите себя", - отметил он.

Напомним, 29 июля СБУ сообщила, что предотвратила убийство командира батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова.

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