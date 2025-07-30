Пожизненное заключение получила медсестра - агент ФСБ, "сливавшая" врагу персональные данные украинских воинов, - СБУ

К пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорен еще один агент ФСБ. На этот раз к высшей мере наказания приговорена 40-летняя медсестра из Херсона, которая передавала оккупантам личные данные своих пациентов - военных Сил обороны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как установлено, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда публиковала свои антиукраинские комментарии в телеграм-каналах.

Она собирала персональную информацию об украинских воинах во время заполнения их медицинских карточек, а затем "сливала" ее куратору. Также во время проведения медицинских процедур она пыталась "втемную" выпытывать у пациентов локации военных объектов на Херсонском направлении.

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Задокументировано, как предательница передавала информацию куратору и после каждого сеанса связи удаляла всю переписку.

Во время обысков у женщины изъят телефон, который она использовала для конспиративных контактов с куратором.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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