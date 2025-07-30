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Новости Приговоры за государственную измену
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Пожизненное заключение получила медсестра - агент ФСБ, "сливавшая" врагу персональные данные украинских воинов, - СБУ

К пожизненному заключению приговорена агентка ФСБ

К пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорен еще один агент ФСБ. На этот раз к высшей мере наказания приговорена 40-летняя медсестра из Херсона, которая передавала оккупантам личные данные своих пациентов - военных Сил обороны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как установлено, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда публиковала свои антиукраинские комментарии в телеграм-каналах.

Она собирала персональную информацию об украинских воинах во время заполнения их медицинских карточек, а затем "сливала" ее куратору. Также во время проведения медицинских процедур она пыталась "втемную" выпытывать у пациентов локации военных объектов на Херсонском направлении.

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Задокументировано, как предательница передавала информацию куратору и после каждого сеанса связи удаляла всю переписку.

Во время обысков у женщины изъят телефон, который она использовала для конспиративных контактов с куратором.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Автор: 

СБУ (20249) Херсон (2983) государственная измена (1597) Херсонская область (5059) Херсонский район (475)


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Ой, солоно їй на зоні буде...
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30.07.2025 17:46 Ответить
Поменяют тварюку...а жаль.
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30.07.2025 17:49 Ответить
ось до чого доводить тєлєга!
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30.07.2025 17:49 Ответить
Згідно логіки Оманської Гниди треба розпустити медицину !!
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30.07.2025 17:54 Ответить
Хоть би ця курва, та встигла вчинити, оте прикре самогубство, вдавившись на бюсгалтері!!!
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30.07.2025 18:00 Ответить
Які мразі млять.
Міндічі просто , мамаріма в кубі .
Скумбрія
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30.07.2025 18:11 Ответить
Треба всіх ознайомити, про ракетний удар по зоні. Щоб там не було життя сєпарам і навідникам
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30.07.2025 18:13 Ответить
 
 