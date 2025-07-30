Довічне ув’язнення отримала медсестра - агентка ФСБ, яка "зливала" ворогу персональні дані українських воїнів, - СБУ
До довічного увʼязнення з конфіскацією майна засуджено ще одну агентку ФСБ. Цього разу до найвищої міри покарання засуджено 40-річну медсестру з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як встановлено, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли публікувала свої антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.
Вона збирала персональну інформацію про українських воїнів під час заповнення їхніх медичних карток, а потім "зливала" її куратору. Також під час проведення медичних процедур вона намагалася "втемну" випитувати у пацієнтів локації військових об’єктів на Херсонському напрямку.
Задокументовано, як зрадниця передавала інформацію куратору і після кожного сеансу зв’язку видаляла все листування.
Під час обшуків у жінки вилучено телефон, який вона використовувала для конспіративних контактів з куратором.
Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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Міндічі просто , мамаріма в кубі .
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