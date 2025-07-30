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Новини Вироки за державну зраду
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Довічне ув’язнення отримала медсестра - агентка ФСБ, яка "зливала" ворогу персональні дані українських воїнів, - СБУ

До довічного засуджено агентку ФСБ

До довічного увʼязнення з конфіскацією майна засуджено ще одну агентку ФСБ. Цього разу до найвищої міри покарання засуджено 40-річну медсестру з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як встановлено, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли публікувала свої антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.

Вона збирала персональну інформацію про українських воїнів під час заповнення їхніх медичних карток, а потім "зливала" її куратору. Також під час проведення медичних процедур вона намагалася "втемну" випитувати у пацієнтів локації військових об’єктів на Херсонському напрямку.

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Задокументовано, як зрадниця передавала інформацію куратору і після кожного сеансу зв’язку видаляла все листування.

Під час обшуків у жінки вилучено телефон, який вона використовувала для конспіративних контактів з куратором.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Автор: 

СБУ (13186) Херсон (3530) державна зрада (1743) Херсонська область (6053) Херсонський район (484)


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Ой, солоно їй на зоні буде...
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30.07.2025 17:46 Відповісти
Поменяют тварюку...а жаль.
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30.07.2025 17:49 Відповісти
ось до чого доводить тєлєга!
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30.07.2025 17:49 Відповісти
Згідно логіки Оманської Гниди треба розпустити медицину !!
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30.07.2025 17:54 Відповісти
Хоть би ця курва, та встигла вчинити, оте прикре самогубство, вдавившись на бюсгалтері!!!
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30.07.2025 18:00 Відповісти
Які мразі млять.
Міндічі просто , мамаріма в кубі .
Скумбрія
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30.07.2025 18:11 Відповісти
Треба всіх ознайомити, про ракетний удар по зоні. Щоб там не було життя сєпарам і навідникам
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30.07.2025 18:13 Відповісти
 
 