Викрито "крота" ФСБ, який зливав ворогу інформацію про стратегічне оборонне підприємство України, - СБУ. ФОТО
Викрито ще одного агента ФСБ, яким виявився мобілізований військовослужбовець однієї з бригад Національної Гвардії, що дислокується у Запоріжжі.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, "кріт" зливав ворогу інформацію про одне зі стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів.
Крім того, він надсилав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об’єкта. Агент володів відповідною інформацією, оскільки до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві.
Встановлено, що фігурант сам вийшов на ворожу спецслужбу і запропонував окупантам секретну інформацію в обмін на гроші.
Співробітники СБУ задокументували діяльність "крота" та спільно з представниками Нацгвардії затримали його.
Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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