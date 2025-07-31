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Викрито "крота" ФСБ, який зливав ворогу інформацію про стратегічне оборонне підприємство України, - СБУ. ФОТО

Викрито ще одного агента ФСБ, яким виявився мобілізований військовослужбовець однієї з бригад Національної Гвардії, що дислокується у Запоріжжі.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "кріт" зливав ворогу інформацію про одне зі стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів.

Крім того, він надсилав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об’єкта. Агент володів відповідною інформацією, оскільки до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві.

Читайте: Довічне ув’язнення отримала медсестра - агентка ФСБ, яка "зливала" ворогу персональні дані українських воїнів, - СБУ

СБУ викрила "крота" ФСБ

Встановлено, що фігурант сам вийшов на ворожу спецслужбу і запропонував окупантам секретну інформацію в обмін на гроші.

Співробітники СБУ задокументували діяльність "крота" та спільно з представниками Нацгвардії затримали його.

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Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила "крота" ФСБ

Автор: 

СБУ (13191) ФСБ (1470) державна зрада (1745)


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Як що від його "діяльності" загинули люди то його потрібно на майдані привселюдно стратити щоб інші замислились перед тим як чинити зраду...
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31.07.2025 15:19 Відповісти
Та от хз тепер щодо довіри до заяв СБУ.
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31.07.2025 15:24 Відповісти
Де фото? Такі підари повинні висіти на парканах і парашах, цю мерзоту повинні знати від малого до великого...
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31.07.2025 15:28 Відповісти
Йде четвертий рік кривавої війни з рашиськими варварами і разом з тим не зменшуєтся число колоборанського бидла яке працює на ворога ,ну щось вже треба з цим робити, покараня має бути найсуворішим включаючи розстріл ,та із так званими телеграм каналами які використовує ворог вже можна розібратись.
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31.07.2025 15:43 Відповісти
Хоть би, за отого міндіча, в СБУ і ДБР, не забули, з такими кульбітами навколо НАЗК і САП, зеленського з Оманським ларьочником!!! Малюк має Українцям в очі дивитися, зеленський, уже пересидент…
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31.07.2025 15:57 Відповісти
Головний крот в ОПі... Єдине питання - коли???😡
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31.07.2025 16:33 Відповісти
 
 