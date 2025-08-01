До 15 років засуджено агентку ФСБ, яка коригувала комбіновані удари РФ по Одесі, - СБУ

Ще одна російська агентка отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна. На замовлення ФСБ вона готувала координати для масованих ракетно-дронових атак по Одесі.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, основними цілями ворога були пункти базування морської піхоти ЗСУ, українських прикордонників і ТЦК. Для коригування повітряних ударів окупанти завербували 39-річну безробітну одеситку, яка чекала на окупацію портового міста і писала про це у телеграм-каналах. Задокументовано, що жінка під виглядом прогулянок із 6-річним сином фотографувала на телефонну камеру військові об’єкти та позначала їхні координати на гугл-картах.

В обмін на виконання всіх ворожих завдань агентка отримала від куратора "гарантії" допомоги з її виїздом до РФ через треті країни. Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали фігурантку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 років в’язниці за держзраду: працівник "Укртелекому" передав ворогу інформацію про об’єкти ППО та військові частини у Києві

Під час обшуків у неї вилучено телефон і планшет, які вона використовувала для комунікації з ворогом.

Суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Дивіться також: Викрито "крота" ФСБ, який зливав ворогу інформацію про стратегічне оборонне підприємство України, - СБУ. ФОТО