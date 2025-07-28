15 років в’язниці за держзраду: працівник "Укртелекому" передав ворогу інформацію про об’єкти ППО та військові частини у Києві

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва начальника однієї зі служб ПАТ "Укртелеком" визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Прокурор в суді довів, що протягом 2023 - 2024 років обвинувачений через телеграм отримував завдання від представників рф та передавав схеми про підключення до зв’язку однієї з військових частин у Києві. Доступ до цієї інформації обвинувачений мав як працівник "Укртелекому". Крім того, він передавав географічні координати розташування ТЕЦ та мав з’ясувати чи є десь поруч ППО, а у разі виявлення – передати координати, що обвинувачений і зробив.

Також читайте: 21-річного агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Харкова, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Чоловік перебуває під вартою.



Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області, оперативне супроводження - ГВ КІБ Управління СБ України в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох агентів ГРУ РФ, які коригували російські удари по Харкову та Миколаєву, засудили до 15 років, - СБУ