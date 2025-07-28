15 лет тюрьмы за госизмену: сотрудник "Укртелекома" передал врагу информацию об объектах ПВО и воинских частях в Киеве

При поддержании публичного обвинения прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева начальник одной из служб ПАО "Укртелеком" признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Прокурор в суде доказал, что в течение 2023 - 2024 годов обвиняемый через телеграм получал задания от представителей РФ и передавал схемы о подключении к связи одной из воинских частей в Киеве. Доступ к этой информации обвиняемый имел как работник "Укртелекома". Кроме того, он передавал географические координаты расположения ТЭЦ и должен был выяснить, есть ли где-то рядом ПВО, а в случае обнаружения - передать координаты, что обвиняемый и сделал.

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Мужчина находится под стражей.



Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Харьковской области, оперативное сопровождение - ГВ КИБ Управления СБ Украины в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

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