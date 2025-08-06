Подрыв автомобиля с воином ВСУ в Харькове: последний агент группы ГРУ РФ приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ
15 лет заключения с конфискацией имущества получила агент российской военной разведки, входившая в состав вражеской оперативно-боевой группы ГРУ РФ, которая в Харькове летом 2024 года взорвала авто с украинским воином.
Об этом информирует пресс-центр СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Тогда в результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.
Контрразведка СБУ задержала всех четырех участников вражеской ячейки, когда они готовили новый теракт в прифронтовом городе. Трое из них в июне этого года уже получили реальные сроки наказания.
Сейчас по материалам Службы безопасности осужден их сообщник. Им оказался 41-летний безработный харьковчанин, которого оккупанты завербовали через его давнего приятеля - боевика спецназа российского ГРУ.
Все четверо агентов действовали вместе и имели одного общего куратора от военной разведки РФ. По его указаниям участники вражеской группы следили за автомобилем украинского воина, а затем заложили под него самодельное взрывное устройство.
После покушения агенты сделали еще одну взрывчатку, которую пытались спрятать в заранее оборудованном тайнике для будущих терактов.
Одновременно они получили задание отследить и пустить под откос грузовой эшелон Сил обороны, но Служба безопасности сорвала планы врага.
На основании собранных следователями СБУ доказательств коллегия судей признала 4-го участника группы виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
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