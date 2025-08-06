Підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові: останнього агента групи ГРУ РФ засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки, який входив до складу ворожої оперативно-бойової групи ГРУ РФ, яка у Харкові влітку 2024 року підірвала авто з українським воїном.

Про це інформує пресцентр СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тоді внаслідок вибуху український захисник дістав тяжкі поранення.

Контррозвідка СБУ затримала всіх чотирьох учасників ворожого осередку, коли вони готували новий теракт у прифронтовому місті. Троє з них у червні цього року вже отримали реальні терміни покарання.

Наразі за матеріалами Служби безпеки засуджено їхнього спільника. Ним виявися 41-річний безробітний харків’янин, якого окупанти завербували через його давнього приятеля – бойовика спецназу російського ГРУ.

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Усі четверо агентів діяли разом і мали одного спільного куратора від воєнної розвідки РФ. За його вказівками учасники ворожої групи стежили за автомобілем українського воїна, а потім заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.

Після замаху агенти зробили ще одну вибухівку, яку намагались заховати у заздалегідь облаштованому схроні для майбутніх терактів.

Одночасно вони отримали завдання відстежити та пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони, але Служба безпеки зірвала плани ворога.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала 4-го учасника групи винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

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