До 15 років засуджено учасника агентурної пари ФСБ, яка шпигувала на Краматорському напрямку, - СБУ

Перший учасник агентурної групи ФСБ, яку нейтралізували на Донеччині у січні цього року, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається двох російських агентів, які відстежували для окупантів локації Сил оборони на Краматорському напрямку, затримали в січні. Розвіддані агентів рашисти сподівалися задіяти для планування наступальних операцій на східному фронті з використанням авіабомб, дронів-камікадзе та всіх видів артилерії.

"Наразі засуджено учасника ворожої групи, яким виявився завербований фсб місцевий безробітний. Щоб залучити чоловіка до співпраці, окупанти "підключили" його сестру, яка на початку повномасштабної війни виїхала до рф і пішла на співпрацю з агресором", - розповіли в СБУ.

Крім того, ФСБ задіяла жінку для вербування другої учасниці ворожого осередку – її давньої знайомої з Краматорська. Надалі родичка засудженого виступала у ролі "зв’язкової" між агентурною парою та куратором від російської спецслужби.

Повідомляється, що під час обшуків в обох зловмисників вилучено телефони із анонімними чатами у месенджерах, через які вони координували свої дії з ФСБ.

На підставі доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Матеріали кримінального провадження щодо його спільниці перебувають на розгляді у суді.

