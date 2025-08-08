РУС
Приказал захватить украинское судно "Сапфир": заочное подозрение объявлено адмиралу РФ, - СБУ

Адмирал РФ получил заочное подозрение за приказ захватить судно

Служба безопасности Украины и Нацполиция собрали доказательства против командующего черноморского флота РФ Сергея Пинчука, причастного к захвату поисково-спасательного судна "Сапфир" в феврале 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, 26 февраля 2022 года по приказу Пинчука российские военные незаконно остановили судно возле острова Змеиный, которое выполняло гуманитарную миссию. На борту находились 19 членов экипажа, священник и врач. Вооруженные оккупанты посадили всех присутствующих, часть перевезли на буксир российского флота, остальных удерживали на временно захваченном острове.

Пленных подвергали психологическому давлению и угрозам, в частности имитированным расстрелам. Пинчук лично прибыл на Змеиный, где допрашивал капитана судна, после чего приказал перевезти людей и "Сапфир" в Крым, а дальше - в Россию.

По этим фактам адмиралу заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группы лиц). Расследование ведут СБУ в Одесской области и Нацполиция под процессуальным руководством областной прокуратуры.

А путіну оголошено про підозру?
08.08.2025 13:28 Ответить
Краще б кіллера послали до рюського кондона.
08.08.2025 13:32 Ответить
Але спочатку підозру.
08.08.2025 13:33 Ответить
08.08.2025 13:40 Ответить
"Наказав захопити українське судно "Сапфір" - підозра.
Наказав розмінувати Чонгар та оголити північні кордони - оплески та рейтинг...
08.08.2025 13:45 Ответить
Цікаво, а під яку заставу йього відпустить українське правосуддя. Якшо шо.
08.08.2025 14:02 Ответить
В розыск международный пусть его объявят
08.08.2025 14:42 Ответить
 
 