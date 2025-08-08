Наказав захопити українське судно "Сапфір": повідомлено заочну підозру адміралу РФ, - СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція зібрали докази проти командувача чорноморського флоту РФ Сергія Пінчука, причетного до захоплення пошуково-рятувального судна "Сапфір" у лютому 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, 26 лютого 2022 року за наказом Пінчука російські військові незаконно зупинили судно біля острова Зміїний, яке виконувало гуманітарну місію. На борту перебували 19 членів екіпажу, священник та лікар. Озброєні окупанти ув’язнили всіх присутніх, частину перевезли на буксир російського флоту, решту утримували на тимчасово захопленому острові.

Полонених піддавали психологічному тиску та погрозам, зокрема імітованим розстрілам. Пінчук особисто прибув на Зміїний, де допитував капітана судна, після чого наказав перевезти людей та "Сапфір" до Криму, а далі - в росію.

За цими фактами адміралу заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групи осіб). Розслідування ведуть СБУ в Одеській області та Нацполіція під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

