Експрацівниця Пенсійного фонду готувала удар РФ по Запоріжжю, - СБУ

У Запоріжжі затримано російську агентку, яка готувала удари по промисловій інфраструктурі міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше ворога цікавили виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

"Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка (більш відома як гру) завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору агресора вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах. Для виконання ворожих завдань агентка обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі та енергооб’єкти.

Додатково вона "втемну" випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного із місцевих підприємств машинобудівної галузі", - йдеться в повідомленні.

Жінка координувала свої дії з кадровим співробітником ГРУ РФ через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентку РФ, задокументувала контакти з куратором та затримала "на гарячому", коли та фотографувала периметр заводського енергооб’єкта.

Також у жінки вилучено смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні "цілі" для окупантів.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

