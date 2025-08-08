УКР
СБУ попросили надати докази причетності двох працівників НАБУ до російського впливу. Відповідь отримали поки щодо одного, - Кривонос

Російський вплив у НАБУ Що каже директор Кривонос

НАБУ звернулося до СБУ із проханням надати докази, що підтверджують причетність двох працівників НАБУ до російського впливу.

Про це очільник Бюро заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист із СБУ, але мені не надано дозволу на розголошення його змісту публічно. 

Перше. Я точно звертатимусь за додатковими матеріалами, чекаю відповідь щодо іншого співробітника. Точно проситиму дати дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надано, тому що не вбачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства, колективу Бюро та міжнародних партнерів.

А також просив СБУ, щоб вони опублікували всі наявні матеріали щодо обох співробітників в публічному доступі. Тому що українське суспільство, я, як директор колективу Бюро, який доволі збурений та знервований, вимагає відповідей, побачили усі наявні докази. А я - зміг прийняти рішення в межах службового розслідування на підставі його матеріалів", - наголосив Кривонос.

Інакше, сказав директор Бюро, треба переходити в цивілізований формат слідства, просити звільняти цих працівників з-під варти. 

"Нагадаю, що апеляційне оскарження запобіжних заходів затягується. Тому це був би найкращий вихід для задоволення інтересу українського суспільства, колективу Бюро та міжнародних партнерів", - підсумував він

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Ця комедія буде продовжуватися поки маємо Зеленського.
показати весь коментар
08.08.2025 11:23 Відповісти
це не ми його маємо ...
показати весь коментар
08.08.2025 11:48 Відповісти
Та да, це він нас має. В усі діри.
показати весь коментар
08.08.2025 12:22 Відповісти
Это уже не комедия. Это уже откровенный фарс, насмешка над людьми.
показати весь коментар
08.08.2025 12:06 Відповісти
Второй пока под пытками держится.
показати весь коментар
08.08.2025 11:24 Відповісти
стосовно Романа Червінського сильно докази надали?
бойовий талановитий розвідник надалі не допускається до нищення підарів
добре, шо хоча б не у буцигарні
показати весь коментар
08.08.2025 11:26 Відповісти
По команді з ОПУ, за участі помічників ригоАНАЛІВ, керівництво СБУ, рішуче занурило голови в московське лайно, і тепер сьорбає його, з самого дна, думаючи, …. заради чого це ми зробили!?!?
Їм же жити з дітьми, в Україні! Не усі ж, потікають, на московію …
показати весь коментар
08.08.2025 11:39 Відповісти
За фальсифікації і заведення суспільства в оману х=тось із СБУ має відповісти.
показати весь коментар
08.08.2025 11:57 Відповісти
За Рифа с Лисой ответили? А за Червинского? А за арест Марченко и Павловского? Вот так же и тут ответят. Все ответы будут уже после смены власти в стране. Поэтому зеленые гельминты так и цепляются за власть.
показати весь коментар
08.08.2025 12:10 Відповісти
 
 