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Новини Обшук у НАБУ Міндіч виїхав з України
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Посадовець НАБУ Магамедрасулов, якого затримала СБУ, займався документуванням Міндіча, - ЗМІ

Руслан Магамедрасулов слідкував за діяльностю Міндіча

Керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП з посиланням на неназваних працівників антикорупційних органів.

"Зокрема, як переконують антикорупціонери, Руслан Магамедрасулов, який наразі підозрюється у державній зраді, був одним із ключових співробітників, які займались документуванням друга президента Тимура Міндіча у тій самій квартирі, в якій бував і сам президент.

Через це і колектив НАБУ, і прокурори САП наразі суттєво деморалізовані і чекають на вирішення ситуації не лише з майбутнім обох структур, а й з колегами", - йдеться у статті.

Окрім того, співрозмовники УП зазначають, що всі співробітники НАБУ та САП, до яких 21 липня СБУ та ДБР застосовували слідчі дії, "безпосередньо пов’язані з розслідуваннями, у яких фігурують топпосадовці з найближчого оточення Зеленського".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міндіч впливав на енергосферу України. З цим і пов’язане призначення Чернишова в "Нафтогаз"

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Нагадаємо, 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбувалися слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про Магамедрасулова, яку оприлюднили в СБУ, була невідома для антикорупційного бюро до проведення обшуків, - директор НАБУ Кривонос

Автор: 

НАБУ (5356) САП (2420) Міндіч Тимур (16)


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Топ коментарі
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30.07.2025 14:53 Відповісти
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зелені виродки.
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30.07.2025 14:56 Відповісти
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30.07.2025 14:59 Відповісти
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30.07.2025 14:53 Відповісти
в нормальній країні за цей весь
НАБУ-гейт президенту оголосили б імпічмент і посадили у тюрму !

.
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30.07.2025 15:23 Відповісти
Та да! Якщо це так, то Малюку краще подати у відставку. Чим швидше - тим краще. У цьому випадку є можливість, що у майбутньому його будуть асоціювати більше з "Павутиною", ніж із Зєлєнскім. Чим довше він тягнутиме, ттим більше буде замазаний у це лайно.
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30.07.2025 15:24 Відповісти
зелені виродки.
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30.07.2025 14:56 Відповісти
Крім словаків вони і українців загнали в гори. Цікавився, де, в яких селах, живуть мадяри - виявилось, забрали собі найкращі землі біля Тиси. Частина Закарпаття у них мізерна, але найкраща.
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30.07.2025 15:14 Відповісти
Предчвіть його посадові обов'язки. Офіційний документ, пліз.
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30.07.2025 15:02 Відповісти
Ну якби очевидно що начальник цеху сам не точить деталі біля станка...
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30.07.2025 15:13 Відповісти
Тоб то документально свій висер підтвердити не спроможні.
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30.07.2025 15:20 Відповісти
Ще один зелений експерт по чорним кішкам.
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30.07.2025 15:04 Відповісти
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30.07.2025 14:59 Відповісти
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30.07.2025 15:09 Відповісти
+💯 👍🏿!

молодець дівчина!
жорстко написала, але правильно !

скільки б дійсних українців залишилось би живими....

.
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30.07.2025 15:15 Відповісти
У когось це є питання, чому саме цього слідчого Малюк зробив "російським шпіоном"?
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30.07.2025 15:00 Відповісти
Тепер питання - чому саме цього, повністю зашквареного уєзбека, який навіть українську не осилив на посаді, відмазують неназвані "антикорупційні" чиновники....
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30.07.2025 15:06 Відповісти
Чому відмазують від сфальсифікованих звинувачень? Тому, що вони сфальсифіковані.

Ти собі задай питання, чи стали б вони це робити, якби він дісно був шпигуном ФСБ.
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30.07.2025 15:08 Відповісти
Чому вони сфальсифіковані? Хто це довів?
У мене до СБУ на три порядки більше довіри ніж до оцього фрукта...
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30.07.2025 15:15 Відповісти
А у нормальних людей до СБУ вже давно нуль довіри. Це банальні сутенери та обслуга влади.
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30.07.2025 15:21 Відповісти
Чувак, так ти все пропустив!! Спав чи шо? Знаєш, що було "основою" офіційної підозри - праця бізнеса його батька з, ніби-то, російським бізнесом в...Дагестані РФ, а виявилось, що вони "переплутали...випадково"(ага, вірю!) і виявилось, що то був...Узбекестан. Різницю бачиш? А ще, поки нічого не замилили - інтернет в допомогу і...клаву руки і.... шукай те, до чого у тебе "на три порядки більше довіри"
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30.07.2025 15:23 Відповісти
Узбека? А ввн громадянин України.

А ось чому ти наполеглево намагаєшся відмазати зашквареного жида? Не єврея а саме жида та його шоблу?
Адмін ніякого антис...му.
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30.07.2025 15:26 Відповісти
Тобто, малюк затримав посадовця за виконання їм своїх прямих обов'язків та встав на бік корупціонерів?
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30.07.2025 15:00 Відповісти
Саме так.

Тепер на Малюку, як мінімум:
Фальсифікація слідчих документів.
Зловживання владою,
Корупція.
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30.07.2025 15:04 Відповісти
Як я і казав раніше, служаба БУ це вкрай пройо..на контора яка мала б бути розформована ще пілся здачии ниму Криму й Донбасу.
Таких як Піз..дюк чи Малью тримають тільки для прикриття думи найвеоичайшого
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30.07.2025 15:10 Відповісти
Як неочікувано
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30.07.2025 15:01 Відповісти
Це типу така недолуга спроба зробити героя з хероя?
А конопльою торгував щоб ніхто не догадався...
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30.07.2025 15:02 Відповісти
А з чиїх слів ти це знаєш?
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30.07.2025 15:05 Відповісти
На ЦН є аудіозапис розмови нашого геройського Руслан Сєнтябрєвіча. Можеш насолодитися.
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30.07.2025 15:08 Відповісти
Ага. І вже була стаття, що він цілком зклеєний в СБУ.
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30.07.2025 15:09 Відповісти
Він торгував конопльою в робочий час? Так/ні?
Шо там клєїть?...
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30.07.2025 15:18 Відповісти
Шо клєіть - куски розмови. Просто робиться потрібна фальсифікаторам нарізка.

Наприклад, якщо це була робоча розмова щодо нелегальної торгівлі коноплею, з неї тупо вирізається все, що стосується роботи і залишається те, що стосується торгівлі.
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30.07.2025 15:23 Відповісти
до завершення слідства не варто робити таких висновків
Ріфа, Яну Дугарь та Юлю Кузьменко теж за підрив шеремета до буцигарні запроторили
наразі Ріф та Яна воюють, а Юля лікує
а от реальні виконавці теракту не встановлені та не затримані, гуляють, вбивають
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30.07.2025 15:15 Відповісти
От не треба змішувати Ріфа, якого до речі торбив Аваков, з оцим кадром...
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30.07.2025 15:20 Відповісти
Роман Червінський за шо сидів?
його вину у суді доведено?
а от дуже хєровий приклад, який геть не мотивує спеців:
31.03.17 у Маріуполі підірвано авто полковника СБУ (вкр-івець) Олександра Хараберюша, він загинув на місці, підарів, до речі, гасив серйозно
навесні 2019-го специ знайшли та затримали підривницю - наркоманка, найнята фсб (встановили і цих підарів)
у вересні 2019 році цю підривницю віддали кацапам по обміну (чия вказівка, самі здогадаєтесь), і ця **** з того часу вільно живе та гуляє у Криму
хєрово це все, закінчиться, у людей з мотивацією будуть проблеми...
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30.07.2025 15:26 Відповісти
Ты еще маленький походу, или ничего из себя не представляешь раз не сталкивался с сбушниками. И не знаешь как они работают. Так что лучше не позорься и молчи, умнее будешь выглядеть (если это вообще возможно)
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30.07.2025 15:21 Відповісти
Та він тут підробляє на цьому ресурсі і вже давно. А ще, воно дійсно тупеньке і дуже часто навіть не прикидається, а дійсно таке, як і здається. Але, якщо ти щось про "Свободу" скажеш, то воно да, воно тут "за".
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30.07.2025 15:27 Відповісти
Якщо Магамедрасулов працював на ФСБ, то зливав усю аудіо та відео інформацію русні, яка зараз має терабайти копромату?
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30.07.2025 15:02 Відповісти
а якщо не працював і зливав інформацію ЦРУ?

о-ля-ля !!!

.
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30.07.2025 15:18 Відповісти
ой малюк таки да ,прозеленське чмо позорне ...
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30.07.2025 15:02 Відповісти
Займався документуванням - переправляв конопельку і на дому шив - багатостаночник
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30.07.2025 15:04 Відповісти
Малюк=Моссад.
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30.07.2025 15:05 Відповісти
Малюк=тюрма після цього.
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30.07.2025 15:06 Відповісти
Коли все ж таки українці в своїй країні під назвою "Україна" прийдуть до влади ???
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30.07.2025 15:05 Відповісти
Коли зелідор дізнався що ту квартиру писали, він охрінів. Бо там він дозволяв собі балачки про офшори, мішки кокосів, нетрадиційні оргії з собою по центру - аюсолютно все!

І зараз сидить обісране чекає де це випливе і як чекаю на цікаві фільми в інтернеті
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30.07.2025 15:06 Відповісти
Та ви шо? Та не може бути.Та то Порошенко винуватий!
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30.07.2025 15:08 Відповісти
Зеленському з оточенням, вірити з 2019 року, себе не поважати!
Гончарук та рябошапка з богданом і генпрокурорами, цьому підтвердження!
Оманські, гадять Українцям, як і прутень!
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30.07.2025 15:09 Відповісти
Тепер зрозуміло в чому справа🤓
На святое позарился😡
На Тимурку нашего Миндича".
Всех к ногтю, мля🤬
"Малыш исполняй!": - промовив Карлсон з ОП.
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30.07.2025 15:13 Відповісти
Коли оприлюднять плівки Міндіча, це буде бомба, якої ще не було в Історії. Показушна гра Зеленского, як лідера нації, лусне, як пузир з лайном. Вся їхня брехня, і скажене безпринципне розкрадання, та справи з Кацапстаном, стане відоме всім. Тому Зеля і банда зроблять все, щоб це вмерло.
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30.07.2025 15:14 Відповісти
Краще б Малюк у своїх стайнях порядком зайнявся.
Наприклад нехай розповість людям, звідки у дружини його генерала, Вітюка, несподівано завелися гроші?
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30.07.2025 15:14 Відповісти
Питання в тому. як цей Магомедрасулов потрапив на службу в НАБУ. Його мабуть вибрали, бо він найкращий був із багатьох претендентів )))
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30.07.2025 15:16 Відповісти
так наш фофан варнякав у єдиному мудафоні про російський вплив в набу і сап --- невже знову брехав . чи суфлер не той текст видав . потрібно лещенка або подляка в студію щоб правильно лапшу на вуха розвішали
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30.07.2025 15:16 Відповісти
Просрочений знаючи що він говорив про Українців на цій блот хаті шобли своєї і маму риму назве агентом росії
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30.07.2025 15:18 Відповісти
Цікавий фінт для відома правників, зокрема адвокатів з криміналу:
щоби дискредитувати ОРС із сотнею епізодів і терабайтом записаних аудіо і відео файлів на фігурантів потрібно у цій "горІ" доказів вибити лише одну ніжку - звинуватити основного оперативника у протиправних діях. І тоді вся ця "гора" розсипається, як картковий будиночок одним махом.
Адже у правозастосовчій практиці, підтвердженій рішеннями ЄСПЛ, діє правило "плоду отруйного дерева", яке забороняє використовувати докази, здобуті їх джерелом, що самЕ діє у неправомірний спосіб. Й такі докази мають визнаватись судами недопустимими.
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30.07.2025 15:20 Відповісти
Немає зараз незап"ятнаних високопосадовців - при такому напливу бабла всі "попали" на гроші
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30.07.2025 15:23 Відповісти
 
 