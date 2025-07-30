Посадовець НАБУ Магамедрасулов, якого затримала СБУ, займався документуванням Міндіча, - ЗМІ
Керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП з посиланням на неназваних працівників антикорупційних органів.
"Зокрема, як переконують антикорупціонери, Руслан Магамедрасулов, який наразі підозрюється у державній зраді, був одним із ключових співробітників, які займались документуванням друга президента Тимура Міндіча у тій самій квартирі, в якій бував і сам президент.
Через це і колектив НАБУ, і прокурори САП наразі суттєво деморалізовані і чекають на вирішення ситуації не лише з майбутнім обох структур, а й з колегами", - йдеться у статті.
Окрім того, співрозмовники УП зазначають, що всі співробітники НАБУ та САП, до яких 21 липня СБУ та ДБР застосовували слідчі дії, "безпосередньо пов’язані з розслідуваннями, у яких фігурують топпосадовці з найближчого оточення Зеленського".
Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.
За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.
В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
Нагадаємо, 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбувалися слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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НАБУ-гейт президенту оголосили б імпічмент і посадили у тюрму !
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молодець дівчина!
жорстко написала, але правильно !
скільки б дійсних українців залишилось би живими....
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Ти собі задай питання, чи стали б вони це робити, якби він дісно був шпигуном ФСБ.
У мене до СБУ на три порядки більше довіри ніж до оцього фрукта...
А ось чому ти наполеглево намагаєшся відмазати зашквареного жида? Не єврея а саме жида та його шоблу?
Адмін ніякого антис...му.
Тепер на Малюку, як мінімум:
Фальсифікація слідчих документів.
Зловживання владою,
Корупція.
Таких як Піз..дюк чи Малью тримають тільки для прикриття думи найвеоичайшого
А конопльою торгував щоб ніхто не догадався...
Шо там клєїть?...
Наприклад, якщо це була робоча розмова щодо нелегальної торгівлі коноплею, з неї тупо вирізається все, що стосується роботи і залишається те, що стосується торгівлі.
Ріфа, Яну Дугарь та Юлю Кузьменко теж за підрив шеремета до буцигарні запроторили
наразі Ріф та Яна воюють, а Юля лікує
а от реальні виконавці теракту не встановлені та не затримані, гуляють, вбивають
його вину у суді доведено?
а от дуже хєровий приклад, який геть не мотивує спеців:
31.03.17 у Маріуполі підірвано авто полковника СБУ (вкр-івець) Олександра Хараберюша, він загинув на місці, підарів, до речі, гасив серйозно
навесні 2019-го специ знайшли та затримали підривницю - наркоманка, найнята фсб (встановили і цих підарів)
у вересні 2019 році цю підривницю віддали кацапам по обміну (чия вказівка, самі здогадаєтесь), і ця **** з того часу вільно живе та гуляє у Криму
хєрово це все, закінчиться, у людей з мотивацією будуть проблеми...
о-ля-ля !!!
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І зараз сидить обісране чекає де це випливе і як чекаю на цікаві фільми в інтернеті
Гончарук та рябошапка з богданом і генпрокурорами, цьому підтвердження!
Оманські, гадять Українцям, як і прутень!
На святое позарился😡
На Тимурку нашего Миндича".
Всех к ногтю, мля🤬
"Малыш исполняй!": - промовив Карлсон з ОП.
Наприклад нехай розповість людям, звідки у дружини його генерала, Вітюка, несподівано завелися гроші?
щоби дискредитувати ОРС із сотнею епізодів і терабайтом записаних аудіо і відео файлів на фігурантів потрібно у цій "горІ" доказів вибити лише одну ніжку - звинуватити основного оперативника у протиправних діях. І тоді вся ця "гора" розсипається, як картковий будиночок одним махом.
Адже у правозастосовчій практиці, підтвердженій рішеннями ЄСПЛ, діє правило "плоду отруйного дерева", яке забороняє використовувати докази, здобуті їх джерелом, що самЕ діє у неправомірний спосіб. Й такі докази мають визнаватись судами недопустимими.