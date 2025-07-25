Міндіч переховується від НАБУ в Австрії, - джерела
Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч наразі переховується від НАБУ в Австрії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
За даними співрозмовника, Міндіча кілька разів помічали у Відні.
Співвласник студії "Квартал 95" є фігурантом розслідування НАБУ щодо розкрадання державних коштів.
ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський у 2021 році святкував свій день народження на квартирі у Тимура Міндіча.
Одразу після появи в інформації про підготовку підозри Міндічу Зеленський розпочав операцію по ліквідації самостійності НАБУ.
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, який згодом підписав президент. Це спричинило масові протести по Україні.
Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.
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Корупція
з сумом дивився ЗЄля вслід подєльніку, надаючи в раду закон про відновлення незалежності НАБУ.
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а якщо його оболгалі ?
шутка
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Та йому ті лижі до віденьського ліхтаря. Він там з Фірташем каву п'е і посміхается.
От дивина!
Влк так і написало
Правильніше - "Насолоджується життям в Австрії". "Сміється з українців в Австрії". І т.п.
(інтереси народу, звісно, а не свого корєша міндіча)
У тебе з'явився чудовий шанс. Використаєш його?
Не здивуюся, якщо і Зєлі, і єрмаку після закінчення їх "царювання" світить реальний термін.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх!» (с)
-- "Рафік біл савсем невіновнік!!"
-- "Знаєтє, пачіму єго нє астановят на граніце? У ніво ліцо чєстнава чілавєка!"