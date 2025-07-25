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Новини Міндіч виїхав з України
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Міндіч переховується від НАБУ в Австрії, - джерела

Де зараз перебуває Міндіч після виїзду з України

Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч наразі переховується від НАБУ в Австрії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За даними співрозмовника, Міндіча кілька разів помічали у Відні.

Співвласник студії "Квартал 95" є фігурантом розслідування НАБУ щодо розкрадання державних коштів.

ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський у 2021 році святкував свій день народження на квартирі у Тимура Міндіча. 

Одразу після появи в інформації про підготовку підозри Міндічу Зеленський розпочав операцію по ліквідації самостійності НАБУ.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, який згодом підписав президент. Це спричинило масові протести по Україні.

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Міндичу, - УП

Автор: 

Австрія (990) Міндич Тимур (10)


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Топ коментарі
+18
І хто ж йому дозвіл дав на перетин кордону?
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25.07.2025 13:29 Відповісти
+15
Ти ба - якось у Тисі не потонув!
От дивина!
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25.07.2025 13:30 Відповісти
+14
Мабудь по листу від гур виїджав...
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25.07.2025 13:33 Відповісти
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І хто ж йому дозвіл дав на перетин кордону?
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25.07.2025 13:29 Відповісти
Мабудь по листу від гур виїджав...
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25.07.2025 13:33 Відповісти
А Буданова хто попросив, кацап Гогілашвілі?
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25.07.2025 13:39 Відповісти
Кругова порука, може
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25.07.2025 13:43 Відповісти
Політичний вплив на правоохоронні органи
Корупція
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25.07.2025 13:47 Відповісти
Йому наказав найпотужніший і найдосвідченіший зелений виродок....
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25.07.2025 15:13 Відповісти
"Міндич дуже погано ходить на лижах" -

з сумом дивився ЗЄля вслід подєльніку, надаючи в раду закон про відновлення незалежності НАБУ.

.
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25.07.2025 13:43 Відповісти
Пастор Шлаг був позитивним персонажем...
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25.07.2025 13:50 Відповісти
а якщо міндича теж хороший ?
а якщо його оболгалі ?

шутка

.
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25.07.2025 13:54 Відповісти

Та йому ті лижі до віденьського ліхтаря. Він там з Фірташем каву п'е і посміхается.
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25.07.2025 13:54 Відповісти
Треба, щоб по наказу Зеленського Малюк вислав групу спецназу в Австрію, щоб доставити цього злочинця Міндіча в Україну для справедливого суду над ним, як в свій час "Моссад" Ізраїлю викрав з Аргентини Айхмана. Діло за малим: наказ Зеленського Малюку.
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25.07.2025 14:32 Відповісти
А передати йому наше з кісточкою
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25.07.2025 13:29 Відповісти
Ти ба - якось у Тисі не потонув!
От дивина!
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25.07.2025 13:30 Відповісти
І сбу не зловило, на відміну від інших звичайних, хто захотів виїхати
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25.07.2025 13:34 Відповісти
Суходолом бігло, Карпатами...
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25.07.2025 15:05 Відповісти
С таким лицом мог бы и намного южнее прятаться. Там даже паспорт бы не спросили.
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25.07.2025 13:32 Відповісти
Австрія - давнє кубло гб-шгої "рєзєдєнтури".
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25.07.2025 14:17 Відповісти
зеленський. каламойський. пінчук, міндіч, шефір, дубінський, куніцький, боголюбов, грановський...... РЕБЕ, забери їх до себе і заховай назавжди!!!!
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25.07.2025 13:33 Відповісти
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25.07.2025 13:38 Відповісти
Не наговаривайте на вовиного кореша , он там на задании от ГУР МО . Следит за российскими агентами.
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25.07.2025 13:33 Відповісти
Його "напевно мобілізували" тцк і насильно вивезли проходити влк в Австрії😂
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25.07.2025 13:33 Відповісти
І як цей козак курносий з країни виїхав? Напевно хворий.
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25.07.2025 13:34 Відповісти
Хворий на корупцію
Влк так і написало
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25.07.2025 13:36 Відповісти
А Ви думали для кого легалізували подвійно громадянство?
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25.07.2025 13:51 Відповісти
Та вже б краще у Сербії, чи Хорватії...з таким прізвищем там би його за свого прийняли.
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25.07.2025 13:34 Відповісти
Ага, і з таким фейсом.) Нагадало старий анекдот: Б'ють не по паспорту, б'ють по морді.)
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25.07.2025 13:37 Відповісти
Мне это нравится! Что вы имеете против Миндича? Имею вам сказать, что таки да, Миндич- казак Банковской сотни, Бердичевского куреня, Биробиджанского полка, Иорданского казачества.
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25.07.2025 14:44 Відповісти
Якось воно звучить негарно - "переховується в Австрії....".
Правильніше - "Насолоджується життям в Австрії". "Сміється з українців в Австрії". І т.п.
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25.07.2025 13:36 Відповісти
Приблизно отак, але з неголеною пикою
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25.07.2025 13:41 Відповісти
Ну що, голобородько, покажи народу як ти відстоюєш його інтереси.
(інтереси народу, звісно, а не свого корєша міндіча)
У тебе з'явився чудовий шанс. Використаєш його?
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25.07.2025 13:37 Відповісти
Шанс спалити свого "гаманця" Міндіча у полум'ї народного гніву?Ну для Зелупи шанс так собі..
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25.07.2025 13:55 Відповісти
того б туриста з іспанії, що у портнова побував, та й до австріі, там і міндіч, і комарницький, і шурми сидять
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25.07.2025 13:38 Відповісти
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25.07.2025 13:44 Відповісти
Тепер все зрозуміло.

Не здивуюся, якщо і Зєлі, і єрмаку після закінчення їх "царювання" світить реальний термін.
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25.07.2025 13:50 Відповісти
Та скажіть уже йому що небезпека минула і НАБУ і САП під лапцями зелених.
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25.07.2025 13:46 Відповісти
Гнида нелоха намародерила на крові і с балпся за кордон мабуть через тису,
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25.07.2025 13:47 Відповісти
Можеш вже повертатися, твій квартальний «подєльнік» уже всьо порєшал!
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25.07.2025 13:49 Відповісти
Як і з Чернишовим.
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25.07.2025 13:51 Відповісти
Агооовввв ********, шо скажите з цього приводу? Цеж дузяка иа партнер вашого улюбленого препіздента який відчинів двері у нашій хаті Пуйлу для повномаштабного вторгнення та грабує країну і цім допомогає ***** вбивати українців.
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25.07.2025 13:50 Відповісти
Шось не чутно ********* як і не видно на авто наліпок "Зе". Шо, за нього ни хто не голосував? Тоді як же ж він проліз у президенти?
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25.07.2025 14:38 Відповісти
Я думав що ця їстота сховалася в Біробіджане !!!
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25.07.2025 13:52 Відповісти
«Ми збудуємо країну інших можливостей.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх!» (с)

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25.07.2025 13:54 Відповісти
Невже й він за 3,5 роки війни не зустрів жодної мобільної групи оповіщення, яка б йому пояснила, що вічно тікати не вдасться, буряти прийдуть і в Австрію, раком нагнуть і відправлять на штурм Цюриха?
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25.07.2025 13:56 Відповісти
Як абсолютно чесний Міндіч кордон перетнув, поясниш?
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25.07.2025 14:47 Відповісти
Дві цитати лише спадають на думку:

-- "Рафік біл савсем невіновнік!!"

-- "Знаєтє, пачіму єго нє астановят на граніце? У ніво ліцо чєстнава чілавєка!"
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25.07.2025 14:50 Відповісти
Якщо тільки не існує (існувала) в НАБУ флешка записів розмов міндича, з якої стає зрозумілим масштаб вимивання грошей з бюджету манагерами ОЗУ "ОП", результатом якого є значне зниження боєздатності воюючої армії. Або ще щось більш крінжове, за що всю цю банду розвісили би на київських каштанах.
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25.07.2025 14:52 Відповісти
шмалєкс живий приклад , що таке сруязичіє і хто такі сруязикі в Україні
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25.07.2025 14:56 Відповісти
НАБУ/ САП дави зелену банду, громадяни з вами, не облажайтесь!
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25.07.2025 14:26 Відповісти
Миндич,шурма,єрмак, зее...якийсь фієричний кагал малайських довгоносиків...А країна ж називається не малаєстан....
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25.07.2025 14:28 Відповісти
Я так розумію, теж можу на вихідні до Відня мотнутись, чи як це чмо кордон перетнуло?
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25.07.2025 14:34 Відповісти
та уже можно возвращаться!
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25.07.2025 14:53 Відповісти
Так якщо єс проти корупції то може хвц його там і прихлопнуть, щоб показати це??
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25.07.2025 14:55 Відповісти
 
 