Миндич скрывается от НАБУ в Австрии, - источники
Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич сейчас скрывается от НАБУ в Австрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
По данным собеседника, Миндича несколько раз замечали в Вене.
Совладелец студии "Квартал 95" является фигурантом расследования НАБУ о хищении государственных средств.
СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский в 2021 году праздновал свой день рождения на квартире у Тимура Миндича.
Сразу после появления в информации о подготовке подозрения Миндичу Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ.
Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, который впоследствии подписал президент. Это вызвало массовые протесты по Украине.
Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.
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Корупція
з сумом дивився ЗЄля вслід подєльніку, надаючи в раду закон про відновлення незалежності НАБУ.
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а якщо його оболгалі ?
шутка
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Та йому ті лижі до віденьського ліхтаря. Він там з Фірташем каву п'е і посміхается.
От дивина!
Влк так і написало
Правильніше - "Насолоджується життям в Австрії". "Сміється з українців в Австрії". І т.п.
(інтереси народу, звісно, а не свого корєша міндіча)
У тебе з'явився чудовий шанс. Використаєш його?
Не здивуюся, якщо і Зєлі, і єрмаку після закінчення їх "царювання" світить реальний термін.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх!» (с)
-- "Рафік біл савсем невіновнік!!"
-- "Знаєтє, пачіму єго нє астановят на граніце? У ніво ліцо чєстнава чілавєка!"
За словами Коломойського, Тімур Міндіч - колишній наречений його доньки, а також «бізнес-партнер у деяких проектах
Дружина - Катерина Вербер
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5d525932ee5c7/ Покійна РОСІЙСЬКА фешн-діва Вербер виявилася тещею олігарха, пов'язаного з Зеленським і Коломойським
Відповідно до розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/Bihus.Info Bihus.info юридична радниця фірми Тімура Міндіча стала власницею компанії «Кінокіт», яка протягом 2019-2021 років отримувала мільйонні підряди від державного телеканалу «Рада».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87_%D0%A2%D1%96%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
В 2022 році видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC «Наші гроші» повідомляло про можливий інтерес Міндіча у бурштиновидобуванні
Жена бизнесмена работает в модной индустрии
Тимур Миндич - известный кинопродюсер и бизнесмен, который является совладельцем компании "Квартал 95".
Журналисты выяснили, что отдельные компании по строительству фортификаций https://news.telegraf.com.ua/ukraina/2025-05-20/5909570-40-milliardov-na-fortifikatsii-kuda-ischezli-dengi-iz-proektov-oborony-i-pri-chem-zdes-95-kvartal-video выводят средства через схемы с подрядчиками. Они имеют косвенную связь с бизнес-группой Миндича.
Екатерина Вербер является дочерью фэшн-директора московского ЦУМа и вице-президента компании "Меркури" (продажа предметов роскоши) Аллы Вербер.
Женщины внезапно не стало в 2019 году из-за менингококкового сепсиса. Она была одной из самых влиятельных персон в российской модной индустрии.
https://news.telegraf.com.ua/obshhestvo/2025-05-21/5909613-ii-mama-bula-vplivovoyu-biznes-vumen-u-rosii-shcho-vidomo-pro-druzhinu-spivvlasnika-kvartalu-95-timura-mindicha
День рождения праздновали в государственной резиденции президента в Карпатах, а гостей туда и обратно доставляли вертолетом ГСЧС
В квартире Миндича президент Зеленский праздновал свой день рождения
https://censor.net/ru/n3301434
Бизнес-партнер кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по "95 кварталу" Тимур Миндич, мэр Харькова Геннадий Кернес, гендиректор "1+1" Александр Ткаченко и депутаты от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник и Андрей Шипко в апреле посещали израильский офис олигарха Игоря Коломойского.
Это установили журналисты программы "Схемы".
https://www.currenttime.tv/a/kolomoiskyi-zelenskyi-stavytskyi/29889672.html
Оба визита связаны с подозреваемым по нескольким делам бизнесменом Игорем Коломойским: Портнов якобы долгое время оказывал ему юридические услуги, а Миндич считался его "доверенным лицом".
Кроме Миндича, Портнов виделся во время поездки в Украину с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым и директором Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым
Работники "Студии" Квартал 95", друзья президента Владимира Зеленского, родственники его помощников и советников
регулярно ходят в Офис президента в рабочее время.
Об этом говорится в репортаже "Зеленый свет на Банковой" программы "https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-ze-druzi-op/30405567.html Схемы: коррупция в деталях".