Миндич скрывается от НАБУ в Австрии, - источники

Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич сейчас скрывается от НАБУ в Австрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По данным собеседника, Миндича несколько раз замечали в Вене.

Совладелец студии "Квартал 95" является фигурантом расследования НАБУ о хищении государственных средств.

СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский в 2021 году праздновал свой день рождения на квартире у Тимура Миндича.

Сразу после появления в информации о подготовке подозрения Миндичу Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, который впоследствии подписал президент. Это вызвало массовые протесты по Украине.

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

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