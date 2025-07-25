РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10884 посетителя онлайн
Новости Миндич уехал из Украины
9 533 70

Миндич скрывается от НАБУ в Австрии, - источники

Где сейчас находится Миндич после выезда из Украины

Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич сейчас скрывается от НАБУ в Австрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По данным собеседника, Миндича несколько раз замечали в Вене.

Совладелец студии "Квартал 95" является фигурантом расследования НАБУ о хищении государственных средств.

СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский в 2021 году праздновал свой день рождения на квартире у Тимура Миндича.

Сразу после появления в информации о подготовке подозрения Миндичу Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, который впоследствии подписал президент. Это вызвало массовые протесты по Украине.

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАБУ готовят подозрение совладельцу "квартала" Миндичу, - УП

Автор: 

Австрия (836) Миндич Тимур (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
І хто ж йому дозвіл дав на перетин кордону?
показать весь комментарий
25.07.2025 13:29 Ответить
+19
Ти ба - якось у Тисі не потонув!
От дивина!
показать весь комментарий
25.07.2025 13:30 Ответить
+19
Мабудь по листу від гур виїджав...
показать весь комментарий
25.07.2025 13:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І хто ж йому дозвіл дав на перетин кордону?
показать весь комментарий
25.07.2025 13:29 Ответить
Мабудь по листу від гур виїджав...
показать весь комментарий
25.07.2025 13:33 Ответить
А Буданова хто попросив, кацап Гогілашвілі?
показать весь комментарий
25.07.2025 13:39 Ответить
Кругова порука, може
показать весь комментарий
25.07.2025 13:43 Ответить
Політичний вплив на правоохоронні органи
Корупція
показать весь комментарий
25.07.2025 13:47 Ответить
Йому наказав найпотужніший і найдосвідченіший зелений виродок....
показать весь комментарий
25.07.2025 15:13 Ответить
"Міндич дуже погано ходить на лижах" -

з сумом дивився ЗЄля вслід подєльніку, надаючи в раду закон про відновлення незалежності НАБУ.

.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:43 Ответить
Пастор Шлаг був позитивним персонажем...
показать весь комментарий
25.07.2025 13:50 Ответить
а якщо міндича теж хороший ?
а якщо його оболгалі ?

шутка

.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:54 Ответить

Та йому ті лижі до віденьського ліхтаря. Він там з Фірташем каву п'е і посміхается.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:54 Ответить
Треба, щоб по наказу Зеленського Малюк вислав групу спецназу в Австрію, щоб доставити цього злочинця Міндіча в Україну для справедливого суду над ним, як в свій час "Моссад" Ізраїлю викрав з Аргентини Айхмана. Діло за малим: наказ Зеленського Малюку.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:32 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2025 16:42 Ответить
Зелебоба дружбан !!!
показать весь комментарий
25.07.2025 16:26 Ответить
Мабуть, у фірташа, або у такого ж, утікача з України, голови Конституційного Суду??? Мабуть, він чекає на запит від МЗС, або, щоб приїхали за ним, оті ж специ з ОПУ, що суддю з Молдови вивезли?!?!
показать весь комментарий
25.07.2025 16:32 Ответить
А передати йому наше з кісточкою
показать весь комментарий
25.07.2025 13:29 Ответить
Ти ба - якось у Тисі не потонув!
От дивина!
показать весь комментарий
25.07.2025 13:30 Ответить
І сбу не зловило, на відміну від інших звичайних, хто захотів виїхати
показать весь комментарий
25.07.2025 13:34 Ответить
Суходолом бігло, Карпатами...
показать весь комментарий
25.07.2025 15:05 Ответить
С таким лицом мог бы и намного южнее прятаться. Там даже паспорт бы не спросили.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:32 Ответить
Австрія - давнє кубло гб-шгої "рєзєдєнтури".
показать весь комментарий
25.07.2025 14:17 Ответить
Наши люди есть везде...
показать весь комментарий
25.07.2025 16:11 Ответить
зеленський. каламойський. пінчук, міндіч, шефір, дубінський, куніцький, боголюбов, грановський...... РЕБЕ, забери їх до себе і заховай назавжди!!!!
показать весь комментарий
25.07.2025 13:33 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2025 13:38 Ответить
Не наговаривайте на вовиного кореша , он там на задании от ГУР МО . Следит за российскими агентами.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:33 Ответить
Його "напевно мобілізували" тцк і насильно вивезли проходити влк в Австрії😂
показать весь комментарий
25.07.2025 13:33 Ответить
І як цей козак курносий з країни виїхав? Напевно хворий.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:34 Ответить
Хворий на корупцію
Влк так і написало
показать весь комментарий
25.07.2025 13:36 Ответить
А Ви думали для кого легалізували подвійно громадянство?
показать весь комментарий
25.07.2025 13:51 Ответить
Та вже б краще у Сербії, чи Хорватії...з таким прізвищем там би його за свого прийняли.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:34 Ответить
Ага, і з таким фейсом.) Нагадало старий анекдот: Б'ють не по паспорту, б'ють по морді.)
показать весь комментарий
25.07.2025 13:37 Ответить
Мне это нравится! Что вы имеете против Миндича? Имею вам сказать, что таки да, Миндич- казак Банковской сотни, Бердичевского куреня, Биробиджанского полка, Иорданского казачества.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:44 Ответить
Якось воно звучить негарно - "переховується в Австрії....".
Правильніше - "Насолоджується життям в Австрії". "Сміється з українців в Австрії". І т.п.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:36 Ответить
Приблизно отак, але з неголеною пикою
показать весь комментарий
25.07.2025 13:41 Ответить
Ну що, голобородько, покажи народу як ти відстоюєш його інтереси.
(інтереси народу, звісно, а не свого корєша міндіча)
У тебе з'явився чудовий шанс. Використаєш його?
показать весь комментарий
25.07.2025 13:37 Ответить
Шанс спалити свого "гаманця" Міндіча у полум'ї народного гніву?Ну для Зелупи шанс так собі..
показать весь комментарий
25.07.2025 13:55 Ответить
того б туриста з іспанії, що у портнова побував, та й до австріі, там і міндіч, і комарницький, і шурми сидять
показать весь комментарий
25.07.2025 13:38 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2025 13:44 Ответить
Тепер все зрозуміло.

Не здивуюся, якщо і Зєлі, і єрмаку після закінчення їх "царювання" світить реальний термін.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:50 Ответить
Та скажіть уже йому що небезпека минула і НАБУ і САП під лапцями зелених.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:46 Ответить
Гнида нелоха намародерила на крові і с балпся за кордон мабуть через тису,
показать весь комментарий
25.07.2025 13:47 Ответить
Можеш вже повертатися, твій квартальний «подєльнік» уже всьо порєшал!
показать весь комментарий
25.07.2025 13:49 Ответить
Як і з Чернишовим.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:51 Ответить
Агооовввв ********, шо скажите з цього приводу? Цеж дузяка иа партнер вашого улюбленого препіздента який відчинів двері у нашій хаті Пуйлу для повномаштабного вторгнення та грабує країну і цім допомогає ***** вбивати українців.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:50 Ответить
Шось не чутно ********* як і не видно на авто наліпок "Зе". Шо, за нього ни хто не голосував? Тоді як же ж він проліз у президенти?
показать весь комментарий
25.07.2025 14:38 Ответить
Я думав що ця їстота сховалася в Біробіджане !!!
показать весь комментарий
25.07.2025 13:52 Ответить
«Ми збудуємо країну інших можливостей.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх!» (с)

показать весь комментарий
25.07.2025 13:54 Ответить
Невже й він за 3,5 роки війни не зустрів жодної мобільної групи оповіщення, яка б йому пояснила, що вічно тікати не вдасться, буряти прийдуть і в Австрію, раком нагнуть і відправлять на штурм Цюриха?
показать весь комментарий
25.07.2025 13:56 Ответить
Як абсолютно чесний Міндіч кордон перетнув, поясниш?
показать весь комментарий
25.07.2025 14:47 Ответить
Дві цитати лише спадають на думку:

-- "Рафік біл савсем невіновнік!!"

-- "Знаєтє, пачіму єго нє астановят на граніце? У ніво ліцо чєстнава чілавєка!"
показать весь комментарий
25.07.2025 14:50 Ответить
Якщо тільки не існує (існувала) в НАБУ флешка записів розмов міндича, з якої стає зрозумілим масштаб вимивання грошей з бюджету манагерами ОЗУ "ОП", результатом якого є значне зниження боєздатності воюючої армії. Або ще щось більш крінжове, за що всю цю банду розвісили би на київських каштанах.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:52 Ответить
шмалєкс живий приклад , що таке сруязичіє і хто такі сруязикі в Україні
показать весь комментарий
25.07.2025 14:56 Ответить
НАБУ/ САП дави зелену банду, громадяни з вами, не облажайтесь!
показать весь комментарий
25.07.2025 14:26 Ответить
Миндич,шурма,єрмак, зее...якийсь фієричний кагал малайських довгоносиків...А країна ж називається не малаєстан....
показать весь комментарий
25.07.2025 14:28 Ответить
Я так розумію, теж можу на вихідні до Відня мотнутись, чи як це чмо кордон перетнуло?
показать весь комментарий
25.07.2025 14:34 Ответить
та уже можно возвращаться!
показать весь комментарий
25.07.2025 14:53 Ответить
Так якщо єс проти корупції то може хвц його там і прихлопнуть, щоб показати це??
показать весь комментарий
25.07.2025 14:55 Ответить
То хай змінить прізвище з "міндіч" на "мандєвічь" і ніколи не повертається.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:38 Ответить
МІНДІЧ має безпосереднє відношення до творчого об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Квартал 95» і водночас - до українського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського, співвласник телеканалу Kvartal TV

За словами Коломойського, Тімур Міндіч - колишній наречений його доньки, а також «бізнес-партнер у деяких проектах

Дружина - Катерина Вербер

https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5d525932ee5c7/ Покійна РОСІЙСЬКА фешн-діва Вербер виявилася тещею олігарха, пов'язаного з Зеленським і Коломойським

Відповідно до розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/Bihus.Info Bihus.info юридична радниця фірми Тімура Міндіча стала власницею компанії «Кінокіт», яка протягом 2019-2021 років отримувала мільйонні підряди від державного телеканалу «Рада».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87_%D0%A2%D1%96%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]

В 2022 році видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC «Наші гроші» повідомляло про можливий інтерес Міндіча у бурштиновидобуванні
показать весь комментарий
25.07.2025 15:52 Ответить
Лично знакома с Зеленским: что известно о жене совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича

Жена бизнесмена работает в модной индустрии

Тимур Миндич - известный кинопродюсер и бизнесмен, который является совладельцем компании "Квартал 95".

Журналисты выяснили, что отдельные компании по строительству фортификаций https://news.telegraf.com.ua/ukraina/2025-05-20/5909570-40-milliardov-na-fortifikatsii-kuda-ischezli-dengi-iz-proektov-oborony-i-pri-chem-zdes-95-kvartal-video выводят средства через схемы с подрядчиками. Они имеют косвенную связь с бизнес-группой Миндича.

Екатерина Вербер является дочерью фэшн-директора московского ЦУМа и вице-президента компании "Меркури" (продажа предметов роскоши) Аллы Вербер.

Женщины внезапно не стало в 2019 году из-за менингококкового сепсиса. Она была одной из самых влиятельных персон в российской модной индустрии.

https://news.telegraf.com.ua/obshhestvo/2025-05-21/5909613-ii-mama-bula-vplivovoyu-biznes-vumen-u-rosii-shcho-vidomo-pro-druzhinu-spivvlasnika-kvartalu-95-timura-mindicha
показать весь комментарий
25.07.2025 16:00 Ответить
Партнер олигарха Коломойского Миндич был специальным гостем на дне рождения главы ОП Ермака, - СМИ. ВИДЕО

День рождения праздновали в государственной резиденции президента в Карпатах, а гостей туда и обратно доставляли вертолетом ГСЧС

В квартире Миндича президент Зеленский праздновал свой день рождения

https://censor.net/ru/n3301434
показать весь комментарий
25.07.2025 15:54 Ответить
Бизнес-партнер Зеленского, гендиректор "1+1" и министр времен Януковича. "Схемы" показали визитеров израильского офиса Коломойского

Бизнес-партнер кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по "95 кварталу" Тимур Миндич, мэр Харькова Геннадий Кернес, гендиректор "1+1" Александр Ткаченко и депутаты от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник и Андрей Шипко в апреле посещали израильский офис олигарха Игоря Коломойского.

Это установили журналисты программы "Схемы".

https://www.currenttime.tv/a/kolomoiskyi-zelenskyi-stavytskyi/29889672.html
показать весь комментарий
25.07.2025 16:05 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2025 16:09 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/pered-smertju-portnov-v-ukraine-vstrechalsja-s-sovladeltsem-kvartal-95-mindichem-nardep-1746975.html Перед смертью Портнов в Украине встречался с совладельцем "Квартала 95" Миндичем - нардеп

Оба визита связаны с подозреваемым по нескольким делам бизнесменом Игорем Коломойским: Портнов якобы долгое время оказывал ему юридические услуги, а Миндич считался его "доверенным лицом".

Кроме Миндича, Портнов виделся во время поездки в Украину с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым и директором Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым
показать весь комментарий
25.07.2025 16:13 Ответить
https://news.telegraf.com.ua/ukraina/2025-05-20/5909570-40-milliardov-na-fortifikatsii-kuda-ischezli-dengi-iz-proektov-oborony-i-pri-chem-zdes-95-kvartal-video 40 миллиардов на фортификации. Куда исчезли деньги из проектов обороны и при чем здесь "95 квартал" (видео)

показать весь комментарий
25.07.2025 16:18 Ответить
"Схемы" показали, как друзья Зеленского и родственники его помощников ходят на Банковую

Работники "Студии" Квартал 95", друзья президента Владимира Зеленского, родственники его помощников и советников

регулярно ходят в Офис президента в рабочее время.

Об этом говорится в репортаже "Зеленый свет на Банковой" программы "https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-ze-druzi-op/30405567.html Схемы: коррупция в деталях".
показать весь комментарий
25.07.2025 16:21 Ответить
 
 