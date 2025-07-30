Чиновник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича, - СМИ
Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на неназванных работников антикоррупционных органов.
"В частности, как утверждают антикоррупционеры, Руслан Магамедрасулов, который сейчас подозревается в государственной измене, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием друга президента Тимура Миндича в той же квартире, в которой бывал и сам президент.
Поэтому и коллектив НАБУ, и прокуроры САП пока существенно деморализованы и ждут решения ситуации не только с будущим обеих структур, но и с коллегами", - говорится в статье.
Кроме того, собеседники УП отмечают, что все сотрудники НАБУ и САП, к которым 21 июля СБУ и ГБР применяли следственные действия, "непосредственно связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения Зеленского".
Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.
По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходили следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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НАБУ-гейт президенту оголосили б імпічмент і посадили у тюрму !
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молодець дівчина!
жорстко написала, але правильно !
скільки б дійсних українців залишилось би живими....
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Ти собі задай питання, чи стали б вони це робити, якби він дісно був шпигуном ФСБ.
У мене до СБУ на три порядки більше довіри ніж до оцього фрукта...
А ось чому ти наполеглево намагаєшся відмазати зашквареного жида? Не єврея а саме жида та його шоблу?
Адмін ніякого антис...му.
Тепер на Малюку, як мінімум:
Фальсифікація слідчих документів.
Зловживання владою,
Корупція.
Таких як Піз..дюк чи Малью тримають тільки для прикриття думи найвеоичайшого
А конопльою торгував щоб ніхто не догадався...
Шо там клєїть?...
Наприклад, якщо це була робоча розмова щодо нелегальної торгівлі коноплею, з неї тупо вирізається все, що стосується роботи і залишається те, що стосується торгівлі.
Ріфа, Яну Дугарь та Юлю Кузьменко теж за підрив шеремета до буцигарні запроторили
наразі Ріф та Яна воюють, а Юля лікує
а от реальні виконавці теракту не встановлені та не затримані, гуляють, вбивають
його вину у суді доведено?
а от дуже хєровий приклад, який геть не мотивує спеців:
31.03.17 у Маріуполі підірвано авто полковника СБУ (вкр-івець) Олександра Хараберюша, він загинув на місці, підарів, до речі, гасив серйозно
навесні 2019-го специ знайшли та затримали підривницю - наркоманка, найнята фсб (встановили і цих підарів)
у вересні 2019 році цю підривницю віддали кацапам по обміну (чия вказівка, самі здогадаєтесь), і ця **** з того часу вільно живе та гуляє у Криму
хєрово це все, закінчиться, у людей з мотивацією будуть проблеми...
о-ля-ля !!!
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І зараз сидить обісране чекає де це випливе і як чекаю на цікаві фільми в інтернеті
Гончарук та рябошапка з богданом і генпрокурорами, цьому підтвердження!
Оманські, гадять Українцям, як і прутень!
На святое позарился😡
На Тимурку нашего Миндича".
Всех к ногтю, мля🤬
"Малыш исполняй!": - промовив Карлсон з ОП.
Наприклад нехай розповість людям, звідки у дружини його генерала, Вітюка, несподівано завелися гроші?
щоби дискредитувати ОРС із сотнею епізодів і терабайтом записаних аудіо і відео файлів на фігурантів потрібно у цій "горІ" доказів вибити лише одну ніжку - звинуватити основного оперативника у протиправних діях. І тоді вся ця "гора" розсипається, як картковий будиночок одним махом.
Адже у правозастосовчій практиці, підтвердженій рішеннями ЄСПЛ, діє правило "плоду отруйного дерева", яке забороняє використовувати докази, здобуті їх джерелом, що самЕ діє у неправомірний спосіб. Й такі докази мають визнаватись судами недопустимими.
Для Зеленського, наїзд на його ОСОБИСТИХ "5-6 менеджерів" - вважається "ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ"!