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Новости Обыск в НАБУ Миндич уехал из Украины
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Чиновник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича, - СМИ

руслан,магамедрасулов

Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на неназванных работников антикоррупционных органов.

"В частности, как утверждают антикоррупционеры, Руслан Магамедрасулов, который сейчас подозревается в государственной измене, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием друга президента Тимура Миндича в той же квартире, в которой бывал и сам президент.

Поэтому и коллектив НАБУ, и прокуроры САП пока существенно деморализованы и ждут решения ситуации не только с будущим обеих структур, но и с коллегами", - говорится в статье.

Кроме того, собеседники УП отмечают, что все сотрудники НАБУ и САП, к которым 21 июля СБУ и ГБР применяли следственные действия, "непосредственно связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения Зеленского".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндич влиял на энергосферу Украины. С этим и связано назначение Чернышова в "Нафтогаз"

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходили следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГБР провели более 80 обысков у более чем 20 сотрудников НАБУ, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4470) САП (2246) Миндич Тимур (16)


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Топ комментарии
+24
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30.07.2025 14:59 Ответить
+22
зелені виродки.
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30.07.2025 14:56 Ответить
+19
Істоти зелені
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30.07.2025 14:53 Ответить
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Істоти зелені
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30.07.2025 14:53 Ответить
в нормальній країні за цей весь
НАБУ-гейт президенту оголосили б імпічмент і посадили у тюрму !

.
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30.07.2025 15:23 Ответить
Та да! Якщо це так, то Малюку краще подати у відставку. Чим швидше - тим краще. У цьому випадку є можливість, що у майбутньому його будуть асоціювати більше з "Павутиною", ніж із Зєлєнскім. Чим довше він тягнутиме, ттим більше буде замазаний у це лайно.
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30.07.2025 15:24 Ответить
А чи не пора НАБУ і САП зайнятися впритул статками ВасіДвамагазина? Перевірити цього бізнесмена-посадовця по повній програмі , починаючи з кришування бурштину в Житомирській області? Треба обов'язково виявити причини собачої відданості ВасіДвамагазина Вові ********** і д'Єрьмаку. Може причиною цієї відданості є чисто матеріальний підтекст?
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30.07.2025 15:29 Ответить
зелені виродки.
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30.07.2025 14:56 Ответить
Крім словаків вони і українців загнали в гори. Цікавився, де, в яких селах, живуть мадяри - виявилось, забрали собі найкращі землі біля Тиси. Частина Закарпаття у них мізерна, але найкраща.
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30.07.2025 15:14 Ответить
Предчвіть його посадові обов'язки. Офіційний документ, пліз.
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30.07.2025 15:02 Ответить
Ну якби очевидно що начальник цеху сам не точить деталі біля станка...
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30.07.2025 15:13 Ответить
Тоб то документально свій висер підтвердити не спроможні.
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30.07.2025 15:20 Ответить
Ще один зелений експерт по чорним кішкам.
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30.07.2025 15:04 Ответить
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30.07.2025 14:59 Ответить
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30.07.2025 15:09 Ответить
+💯 👍🏿!

молодець дівчина!
жорстко написала, але правильно !

скільки б дійсних українців залишилось би живими....

.
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30.07.2025 15:15 Ответить
У когось це є питання, чому саме цього слідчого Малюк зробив "російським шпіоном"?
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30.07.2025 15:00 Ответить
Тепер питання - чому саме цього, повністю зашквареного уєзбека, який навіть українську не осилив на посаді, відмазують неназвані "антикорупційні" чиновники....
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30.07.2025 15:06 Ответить
Чому відмазують від сфальсифікованих звинувачень? Тому, що вони сфальсифіковані.

Ти собі задай питання, чи стали б вони це робити, якби він дісно був шпигуном ФСБ.
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30.07.2025 15:08 Ответить
Чому вони сфальсифіковані? Хто це довів?
У мене до СБУ на три порядки більше довіри ніж до оцього фрукта...
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30.07.2025 15:15 Ответить
А у нормальних людей до СБУ вже давно нуль довіри. Це банальні сутенери та обслуга влади.
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30.07.2025 15:21 Ответить
Чувак, так ти все пропустив!! Спав чи шо? Знаєш, що було "основою" офіційної підозри - праця бізнеса його батька з, ніби-то, російським бізнесом в...Дагестані РФ, а виявилось, що вони "переплутали...випадково"(ага, вірю!) і виявилось, що то був...Узбекестан. Різницю бачиш? А ще, поки нічого не замилили - інтернет в допомогу і...клаву руки і.... шукай те, до чого у тебе "на три порядки більше довіри"
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30.07.2025 15:23 Ответить
Чому тоді за півдня треба було прийняти закон про обмеження самостійності НАБУ та САП, що загрожує тепер фінансовими наслідками для України? Хай собі СБУ проводило б розслідування
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30.07.2025 15:38 Ответить
Узбека? А ввн громадянин України.

А ось чому ти наполеглево намагаєшся відмазати зашквареного жида? Не єврея а саме жида та його шоблу?
Адмін ніякого антис...му.
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30.07.2025 15:26 Ответить
Тобто, малюк затримав посадовця за виконання їм своїх прямих обов'язків та встав на бік корупціонерів?
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30.07.2025 15:00 Ответить
Саме так.

Тепер на Малюку, як мінімум:
Фальсифікація слідчих документів.
Зловживання владою,
Корупція.
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30.07.2025 15:04 Ответить
Як я і казав раніше, служаба БУ це вкрай пройо..на контора яка мала б бути розформована ще пілся здачии ниму Криму й Донбасу.
Таких як Піз..дюк чи Малью тримають тільки для прикриття думи найвеоичайшого
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30.07.2025 15:10 Ответить
Як неочікувано
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30.07.2025 15:01 Ответить
Це типу така недолуга спроба зробити героя з хероя?
А конопльою торгував щоб ніхто не догадався...
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30.07.2025 15:02 Ответить
А з чиїх слів ти це знаєш?
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30.07.2025 15:05 Ответить
На ЦН є аудіозапис розмови нашого геройського Руслан Сєнтябрєвіча. Можеш насолодитися.
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30.07.2025 15:08 Ответить
Ага. І вже була стаття, що він цілком зклеєний в СБУ.
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30.07.2025 15:09 Ответить
Він торгував конопльою в робочий час? Так/ні?
Шо там клєїть?...
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30.07.2025 15:18 Ответить
Шо клєіть - куски розмови. Просто робиться потрібна фальсифікаторам нарізка.

Наприклад, якщо це була робоча розмова щодо нелегальної торгівлі коноплею, з неї тупо вирізається все, що стосується роботи і залишається те, що стосується торгівлі.
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30.07.2025 15:23 Ответить
до завершення слідства не варто робити таких висновків
Ріфа, Яну Дугарь та Юлю Кузьменко теж за підрив шеремета до буцигарні запроторили
наразі Ріф та Яна воюють, а Юля лікує
а от реальні виконавці теракту не встановлені та не затримані, гуляють, вбивають
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30.07.2025 15:15 Ответить
От не треба змішувати Ріфа, якого до речі торбив Аваков, з оцим кадром...
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30.07.2025 15:20 Ответить
Роман Червінський за шо сидів?
його вину у суді доведено?
а от дуже хєровий приклад, який геть не мотивує спеців:
31.03.17 у Маріуполі підірвано авто полковника СБУ (вкр-івець) Олександра Хараберюша, він загинув на місці, підарів, до речі, гасив серйозно
навесні 2019-го специ знайшли та затримали підривницю - наркоманка, найнята фсб (встановили і цих підарів)
у вересні 2019 році цю підривницю віддали кацапам по обміну (чия вказівка, самі здогадаєтесь), і ця **** з того часу вільно живе та гуляє у Криму
хєрово це все, закінчиться, у людей з мотивацією будуть проблеми...
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30.07.2025 15:26 Ответить
Ты еще маленький походу, или ничего из себя не представляешь раз не сталкивался с сбушниками. И не знаешь как они работают. Так что лучше не позорься и молчи, умнее будешь выглядеть (если это вообще возможно)
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30.07.2025 15:21 Ответить
Та він тут підробляє на цьому ресурсі і вже давно. А ще, воно дійсно тупеньке і дуже часто навіть не прикидається, а дійсно таке, як і здається. Але, якщо ти щось про "Свободу" скажеш, то воно да, воно тут "за".
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30.07.2025 15:27 Ответить
Якщо Магамедрасулов працював на ФСБ, то зливав усю аудіо та відео інформацію русні, яка зараз має терабайти копромату?
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30.07.2025 15:02 Ответить
а якщо не працював і зливав інформацію ЦРУ?

о-ля-ля !!!

.
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30.07.2025 15:18 Ответить
ой малюк таки да ,прозеленське чмо позорне ...
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30.07.2025 15:02 Ответить
Займався документуванням - переправляв конопельку і на дому шив - багатостаночник
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30.07.2025 15:04 Ответить
Малюк=Моссад.
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30.07.2025 15:05 Ответить
Малюк=тюрма після цього.
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30.07.2025 15:06 Ответить
Доведеться ВасіДвамагазина терміново робити обрізання, в випадку чого, інакше в Рішпон, що в Ізраїловці, за компанію з Вовою *********** його не приймуть.
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30.07.2025 15:38 Ответить
Отака фуйня, Малюки!
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30.07.2025 15:40 Ответить
Коли все ж таки українці в своїй країні під назвою "Україна" прийдуть до влади ???
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30.07.2025 15:05 Ответить
Коли зелідор дізнався що ту квартиру писали, він охрінів. Бо там він дозволяв собі балачки про офшори, мішки кокосів, нетрадиційні оргії з собою по центру - аюсолютно все!

І зараз сидить обісране чекає де це випливе і як чекаю на цікаві фільми в інтернеті
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30.07.2025 15:06 Ответить
Та ви шо? Та не може бути.Та то Порошенко винуватий!
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30.07.2025 15:08 Ответить
Зеленському з оточенням, вірити з 2019 року, себе не поважати!
Гончарук та рябошапка з богданом і генпрокурорами, цьому підтвердження!
Оманські, гадять Українцям, як і прутень!
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30.07.2025 15:09 Ответить
Тепер зрозуміло в чому справа🤓
На святое позарился😡
На Тимурку нашего Миндича".
Всех к ногтю, мля🤬
"Малыш исполняй!": - промовив Карлсон з ОП.
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30.07.2025 15:13 Ответить
Коли оприлюднять плівки Міндіча, це буде бомба, якої ще не було в Історії. Показушна гра Зеленского, як лідера нації, лусне, як пузир з лайном. Вся їхня брехня, і скажене безпринципне розкрадання, та справи з Кацапстаном, стане відоме всім. Тому Зеля і банда зроблять все, щоб це вмерло.
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30.07.2025 15:14 Ответить
Краще б Малюк у своїх стайнях порядком зайнявся.
Наприклад нехай розповість людям, звідки у дружини його генерала, Вітюка, несподівано завелися гроші?
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30.07.2025 15:14 Ответить
Питання в тому. як цей Магомедрасулов потрапив на службу в НАБУ. Його мабуть вибрали, бо він найкращий був із багатьох претендентів )))
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30.07.2025 15:16 Ответить
так наш фофан варнякав у єдиному мудафоні про російський вплив в набу і сап --- невже знову брехав . чи суфлер не той текст видав . потрібно лещенка або подляка в студію щоб правильно лапшу на вуха розвішали
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30.07.2025 15:16 Ответить
Просрочений знаючи що він говорив про Українців на цій блот хаті шобли своєї і маму риму назве агентом росії
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30.07.2025 15:18 Ответить
Цікавий фінт для відома правників, зокрема адвокатів з криміналу:
щоби дискредитувати ОРС із сотнею епізодів і терабайтом записаних аудіо і відео файлів на фігурантів потрібно у цій "горІ" доказів вибити лише одну ніжку - звинуватити основного оперативника у протиправних діях. І тоді вся ця "гора" розсипається, як картковий будиночок одним махом.
Адже у правозастосовчій практиці, підтвердженій рішеннями ЄСПЛ, діє правило "плоду отруйного дерева", яке забороняє використовувати докази, здобуті їх джерелом, що самЕ діє у неправомірний спосіб. Й такі докази мають визнаватись судами недопустимими.
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30.07.2025 15:20 Ответить
Немає зараз незап"ятнаних високопосадовців - при такому напливу бабла всі "попали" на гроші
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30.07.2025 15:23 Ответить
"Посадовець НАБУ Магамедрасулов, якого затримала СБУ, займався документуванням Міндіча..." не потрібно пісять окропом, ще не зрозуміло хто першим отримав би матеріал на Міндича керівництво НАБУ чі ФСБ. А можливо вже передав ФСБ, те, що встиг задокументувати, і тепер на Міндича є компромат.
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30.07.2025 15:29 Ответить
Ну... це ЛОГІЧНО:
Для Зеленського, наїзд на його ОСОБИСТИХ "5-6 менеджерів" - вважається "ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ"!
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30.07.2025 15:29 Ответить
це вже виглядає як розбірки між порошенко і зеленським
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30.07.2025 15:37 Ответить
зе сволочи.
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30.07.2025 15:39 Ответить
 
 