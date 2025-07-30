Чиновник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича, - СМИ

Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на неназванных работников антикоррупционных органов.

"В частности, как утверждают антикоррупционеры, Руслан Магамедрасулов, который сейчас подозревается в государственной измене, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием друга президента Тимура Миндича в той же квартире, в которой бывал и сам президент.

Поэтому и коллектив НАБУ, и прокуроры САП пока существенно деморализованы и ждут решения ситуации не только с будущим обеих структур, но и с коллегами", - говорится в статье.

Кроме того, собеседники УП отмечают, что все сотрудники НАБУ и САП, к которым 21 июля СБУ и ГБР применяли следственные действия, "непосредственно связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения Зеленского".

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Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходили следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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